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Anonimus выложили в сеть планы Британии по «переобучению» греков в ненавистников России

03.12.18 Автор  Павел Онойко

Anonimus выложили в сеть планы Британии по «переобучению» греков в ненавистников России

Хакеры международной группы Anonimus  выложили в открытый доступ документы британских спецслужб об операции по антироссийскому влиянию в Греции. Агентам влияния была поставлена задача «научить» греков ненавидеть Россию.

Согласно представленным документам одной из задач Британии в Греции является «обучение» местного населения «правильно интерпретировать» подаваемую им информацию. Для этого с 19 по 25 ноября в стране была проведена «неделя информационной грамотности», на которой греков учили отличать «правильные новости» от «неправильных».

Также имеется рапорт о том, что греческое правительство тайно мечтает об экономическом сближении с Россией и Китаем. Поскольку прямых доказательств у британских спецслужб нет, звучит рекомендация «разоблачать» эту линию поведения через кампанию информационного влияния и прозападных политиков.

Британские агенты жалуются на то, что Россия «коварно» крадет их секреты, а затем публикует их в интернете, формально оставаясь ни при чем. Высказывается недовольство, что греки, в отличие от западной публики, обращают внимание на содержание компрометирующих документов, а не на то, что их «украла и слила» Россия. Греков же обвиняют в отсутствии «информационной грамотности».

Подчеркивается, что Россия и Греция имеют очень прочные связи в культурной, образовательной и религиозной сферах. Сообщается, что спецслужбам пока не удалось внедрить туда своих агентов влияния.

Помимо этого, говорится, что Греция недостаточно жестко высказалась по поводу «вмешательства» России в межгосударственные отношения Греции и Македонии. Британцы рассчитывали на гораздо более жесткие заявления со стороны греческого руководства. Отмечаются усилия США по давлению на Грецию с целью прочно укрепить ее в «западном лагере» и использование для этого нынешнего сближения России и Турции.

Оригинал документов можно найти по ссылке

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теги: Греция  
   
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