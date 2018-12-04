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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.18 19:07
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Путин может согласиться на сокращение добычи нефти

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Саудовцам нужна более высокая цена на нефть, чтобы сбалансировать свой бюджет, Россия на самом деле этого не делает. В любом случае, Путин может сыграть в мяч, чтобы помочь MBS и приблизить саудовцев к расходам США.

За неделю до того, как ОПЕК и союзники встретятся в Вене для обсуждения нового сокращения добычи нефти, рынок по-прежнему задается вопросом, будут ли лидеры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК – Саудовская Аравия и Россия – скреплять свое сотрудничество в управлении нефтяным рынком, соглашением о сокращении, чтобы предотвратить избыток и поддерживать цены.

Для России не редкость оставлять всех догадываться до самого последнего момента, находится ли она на борту с сокращением добычи или нет – Москва делала это на всех предыдущих встречах, с тех пор как ее сотрудничество в нефтяном рынке с Эр-Риядом началось два года назад в ноябре 2016 года.

На этот раз необычно то, что на следующей неделе встреча ОПЕК+ будет гораздо более политически заряженной, чем предыдущие встречи.

Саудовская Аравия не очень довольна Brent Crude на 60 долларов США, ей нужно гораздо более высокие цены, вероятно, ближе к 80 долларам, чтобы сбалансировать свой бюджет. С другой стороны, Россия не нуждается в высоких ценах на нефть, как это делают саудовцы, и благодаря своей сложной системе налогообложения нефти российские компании больше выигрывают от снижения цен на нефть и более высокой добычи. В начале ноября Москва также cделала шаг, чтобы установить оптовые цены на топливо для предотвращения дальнейших всплесков цен на бензин – очень политически чувствительный вопрос для президента Владимира Путина, который также принял непопулярную пенсионную реформу поднятия пенсионного возраста.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в конце заседания ОПЕК в начале ноября, что необходимо «сделать все возможное, чтобы сбалансировать рынок», и что анализ ОПЕК показывает, что может потребоваться сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы восстановить баланс рынка на фоне опасений о новой избыточной поставке.

В то же время министр энергетики России Александр Новак предостерег от поспешных решений об очередном развороте политики в области добычи нефти и сказал, что будет обсуждать возможные сокращения добычи нефти с российскими производителями, которые, похоже, не слишком стремятся начать сокращение после встречи ОПЕК / не ОПЕК в июне, что дало им возможность увеличить выпуск на постсоветские рекордные максимумы.

Официально Россия заявляет, что продолжит сотрудничество с Саудовской Аравией на нефтяном рынке, но все же уклоняется от какой-либо конкретики возможного сокращения добычи.

«Что касается необходимости ограничить добычу или нет, я пока не буду говорить об этом. Мы должны быть очень осторожны в этом отношении, потому что каждое слово важно и влияет на доходы федерального бюджета. Однако очевидно, что мы должны сотрудничать, и мы будем сотрудничать », - сказал Путин в середине ноября.

Аналитики считают, что, несмотря на сомнительную экономическую выгоду от высоких цен на нефть для Москвы, Путин найдет политическую выгоду – дальнейшее усиление влияния России на Ближнем Востоке – и Россия согласится на сокращения, предложенные Саудовской Аравией.

Путин, Трамп и Мухаммед бин Салман должны посетить саммит G-20 в Буэнос-Айресе на этой неделе. Ожидается, что там встретятся Путин и Трамп, а также Путин и MBS. Саммит в Аргентине может оказаться первым этапом встречи ОПЕК + на следующей неделе в Вене, на которой министры энергетики Саудовской Аравии и России, аль-Фалих и Новак могут только окончательно решить то, что согласуют их соответствующие начальники в Буэнос-Айресе.

Эр-Рияд, однако, находится между молотом и наковальней. Определенно необходимы цены на нефть выше 60 долларов, но поддержка Трампа Мухаммеда бин Салмана могла бы заставить саудовцев воздержаться от злости к президенту США. Саудовская Аравия может воздержаться от объявления о решающем значительном сокращении на следующей неделе, вместо этого выбрав «тихое сокращение», совсем не выраженное как сокращение производства.

Такие объявления ОПЕК / не ОПЕК не являются чем-то необычным – неопределенные заявления, подчеркивающие «стабильность рынка» – это особенность ОПЕК. Июньская встреча, например, завершилась самыми неопределенными заявлениями о стремлении к 100-процентному соблюдению вместо 140% и более в предыдущие месяцы, и саудовцы и россияне интерпретировали это как повышение добычи на 1 млн. баррелей в сутки. Результат встречи на следующей неделе может не сильно отличаться.

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теги: Россия, Саудовская Аравия, Нефть  
   
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