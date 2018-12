архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.12.18 22:43 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"Russia Says No to GMO, Becomes World’s Biggest Exporter of non-GMO Food" США - 03 декабря 2018 г. Россия говорит «Нет» ГМО и становится крупнейшим в мире экспортером продуктов без ГМО Российское телевидение рассматривает поразительный бум сельского хозяйства в России и его растущий экспорт. Этот сегмент российского телевидения углубленно изучает сельскохозяйственные отрасли России, в том числе область органических продуктов питания. В то время как Западный мир продолжает заискивать перед Монсанто и аналогичными корпорациями, производящими ГМО-культуры, Россия наращивает производство собственной органической свободной от ГМО продукции и собирается стать крупнейшим в мире экспортером продуктов, не содержащих ГМО. Этот экспорт закупается в странах по всему миру, включая Японию, Израиль и Европу. В этом году экспорт будет превышать рекордную сумму в 23 миллиарда долларов. Из российского телевидения: «Существует два варианта: вы можете удалить лишнюю влагу или добавить стабилизаторы. Мы удаляем избыток влаги и никогда не применяем другой метод. Наше предприятие специализируется на органических продуктах питания, мы не используем никаких искусственных добавок ». Клепкер показал нам производство творога. ВЛАДИМИР КЛЕПКЕР, ГЛАВА ОТДЕЛЕНИЯ ТВОРОГА: «Творог, масло, сахар и ванилин – все, что там. Мы покрываем эти творожные сырки шоколадом». После упаковки в обертку, подписанной на иврите, сырки экспортируются в Израиль. ВЛАДИМИР АНИСИМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОЛОЧНОГО ЗАВОДА: «В Израиле есть большая русскоязычная община. Здесь живет более миллиона бывших советских граждан. Они до сих пор помнят вкусы Советского Союза и хотят иметь доступ к продуктам, которые раньше имели, продуктам, изготовленным по стандартам ГОСТ, без использования каких-либо пищевых добавок. В Израиле вы не найдете ничего подобного». Треть выбора мороженого, производимого молочным заводом в Ставрополе, также доступна в Израиле. Этот шоколадный и арахисовый брикет мороженого особенно популярен за рубежом. Конвейерная лента составляет 110 единиц в минуту. Все помнят такие конусы мороженого. Сорок тонн товаров было экспортировано только в этом году. КОНСТАНТИН СОЛОМОНОВ, ДИРЕКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: «Мы приглашаем раввинов на завод, чтобы они могли наблюдать за всем процессом – от производства молока до производства конечного продукта». Завод начнет экспортировать кошерные творожные закуски и мороженое в Израиль после Нового года. В настоящее время предприятие готовится подписать новый контракт. Эта делегация планирует организовать поставки из Ставрополя в Объединенные Арабские Эмираты в ноябре. Эта творожная закуска с шоколадной глазурью весит 1,8 унции и состоит из примерно 1,5 стакана молока. Молоко производится здесь в этом крупном молочном комплексе, где проживает 3500 коров. Ферма производит 35-40 тонн молока в день. Эта молочная мега-ферма, самая большая в Ставропольском крае, расположена на 100 акрах земли. Эта ферма была первой на юге страны, чтобы использовать доильных роботов. Их здесь четыре. АНДРЕЙ МАХНО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕРМЫ: «Роботы доят некоторых животных, тех, которые производят наибольшее количество молока, что позволяет нам увеличить срок жизни коровы, улучшить качество молока и устранить человеческий компонент». Автоматизированное производство и строгий контроль качества позволяют ферме получать больше международных клиентов. Россия увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции. ОКСАНА ЛУТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: «В этом году Россия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на сумму около 19 миллиардов долларов. Учитывая этот показатель, мы ожидаем, что к концу года экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 23 миллиарда долларов, что станет новым рекордом». Сегодня зерна остаются ведущей категорией экспорта сельскохозяйственной продукции. С начала года зерно на сумму более 8 миллиардов долларов было продано за рубежом. Экспорт рыбы и морепродуктов превысил 3 миллиарда долларов. Экспорт жиров и масел составляет почти 2,5 миллиардов долларов, что делает Россию седьмым по величине экспортером в мире в этой категории. ДМИТРИЙ РЫЛКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА: «Россия является вторым по величине в мире экспортером подсолнечного масла и крупным экспортером рапсового и соевого масла. Структура экспорта меняется. Россия экспортирует не только сырые материалы, но и обработанные товары. В дополнение к зернам, мука, макаронные изделия и крупа успешно проникают на внешние рынки. В этом году было продано товаров на сумму более 165 миллионов долларов. НАДЕЖДА КИЛУНОВА, ДИРЕКТОР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: «Во время первоначальной проверки мы решаем, нужен ли нам материал, нужно ли его отклонить или принять, если это отличный продукт». АЛЕКСАНДР ГЛАЗЫРИН, СПЕЦИАЛИСТ: «Здесь вы можете увидеть, как делают лапшу. Лапшу нужно правильно повесить, чтобы полностью высушить. Они будут отрезаны прямо перед фазой упаковки. Этот завод по производству макаронных изделий в Челябинске является крупнейшим в Восточной Европе. Он работает круглосуточно и без выходных. Завод выпускает до четырех тонн макарон в день. Здесь поддерживается температура 95 ° F. Работа горячей секции полностью автоматизирована. Технический специалист контролирует работу дистанционного управления. Готовые продукты затем отправляются по всей России, СНГ и другим странам, таким как Германия. Чтобы конкурировать с крупными мировыми производителями макаронных изделий, в дополнение к традиционным рецептам, российское предприятие решило выпускать макаронные изделия с замечательными качествами. НАДЕЖДА КИЛУНОВА: «Существует тип пищевых волокон, называемых бета-глюкан. Ежедневное потребление 3 г бета-глюкана снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время мы разрабатываем новый продукт, который будет запущен в производство в ближайшем будущем. Я говорю о бета-глюканской пасте. Макаронный завод - не единственный эксперимент. Мельница жужжит также с активностью. Большая часть ее продуктов поставляется в Китай. Мука входит в тройку лучших российских продуктов, которые популярны в Китае. АНТОН БЕЛОУСОВ, МЕНЕДЖЕР: «Эта упаковка была разработана для наших клиентов на Ближнем Востоке. Там есть спрос на нашу муку. Мы производим высококачественную муку». Несколько дюжин видов продукции, производимой здесь, можно найти на полках японских магазинов. Там особенно востребована российская греча, но не в ее традиционной форме. АНТОН БЕЛОУСОВ: «Мы очень надеемся на нашу гречневую крупу в Японии. Они знают, что такое гречиха, хотя они привыкли видеть ее в форме лапши. Нам просто нужно показать японцам, что гречка может быть их собственным блюдом». Эксперименты, особенно когда речь заходит о внешних рынках, требуют инвестиций, а иногда и кредитов. ИРИНА ЖАЧКИНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ: «Каждая восьмая компания, экспортирующая сельскохозяйственные продукты, является клиентом Россельхозбанка. Мы поставили перед собой амбициозную цель: через шесть лет мы хотели бы видеть треть таких компаний, как наши клиенты». За последние девять месяцев Россельхозбанк, банк, специализирующийся на финансировании сельского хозяйства, выдал кредиты на сумму почти 81 миллиард рублей. Большая часть средств направлялась на пищевую промышленность. ИРИНА ЖАЧКИНА: «Нам нравится думать о себе как о бесплатном аудиторе и консультанте для владельца фермы. Мы не просто рассматриваем проекты и идеи наших клиентов. Поскольку у нас достаточно много опыта в этой области, мы помогаем нашим клиентам создавать свои бизнес-модели ». Ежедневно на завод по переработке меда поступает сорок тонн меда со всех частей России. Каждая партия уникальна. АЛЕКСЕЙ ДОЛГОВ, МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ: «С каждым годом все меняется. Многое зависит от того, из какого региона пришел мед, какая погода была, когда пчелы делали мед, и какие цветы цвели». Они не просто заполняют банки медом, но также обрабатывают его, добавляя ягоды, сухофрукты и арахис. Медовый крем предлагает начинки на любой вкус. АЛЕКСЕЙ ДОЛГОВ: «Мед постоянно кристаллизуется, мы просто ломаем кристаллы меда, в результате получаем мед, похожий на масло или пасту». Два года назад этот завод по обработке меда начал экспортировать свою продукцию. В 2017 году 5% продукции было отправлено за границу. Ожидается, что этот показатель достигнет 8% к концу этого года и 30% в следующем году. Такой рост должен быть достигнут за счет расширения ассортимента продукции. ЭМИЛИЯ АГЕЕВА, МЕНЕДЖЕР НА ЗАВОДЕ ПО ОБРАБОТКЕ МЕДА: «Как правило, мед может вызывать аллергию из-за большого количества пыльцы в нем. При создании медовых продуктов, таких как медовые коктейли и медовые кремы, мы стараемся уменьшить риск аллергической реакции». Сегодня эти продукты можно найти на полках магазинов в США, Канаде, Азии и странах Персидского залива. В Канаде пьют чай с медом. В Японии мед используется в косметических продуктах. Китайцы делают медовую воду. Такие традиции налагают определенные требования к производителю. ЭМИЛИЯ АГЕЕВА: «В Соединенных Штатах и Канаде основное внимание уделяется физическим и химическим свойствам продукта. Например, цвет меда очень важен для них. У нас есть клиент, который всегда говорит:« Мне нужен только мед, который имеет легкий оттенок коричневого цвета», что указывает на использование смешанных трав. Люди там не принимают более легкие виды меда, они считают их сиропом». В целях удовлетворения требований своих зарубежных партнеров предприятие открыло лабораторию. ЭМИЛИЯ АГЕЕВА: « Мы проводим иммуносорбентные ферментные анализы меда и используем биочипы. Это позволяет нам проверять мед на наличие признаков фармацевтических препаратов, метаболитов, нитрофуранов или антибиотиков ». Российские сладости, такие как мед, шоколад и конфеты, уже завоевали репутацию на внешних рынках. Сегодня страна пытается обеспечить новую нишу. ВАНДА БОТНАР, СТАРШИЙ ВИНОДЕЛ: «Виноделие означает работать с живым существом». Высококачественный виноград, выращенный на российской земле, придает напитку уникальный вкус, который оставляет хорошее впечатление за рубежом. ВАНДА БОТНАР: «На мой взгляд, то, что нас отличает, - это наш климат и наше местоположение. Мы находимся между двумя морями: Азовское и Черное моря. На Таманском полуострове имеется большое количество водоемов. Наша почва обеспечивает уникальный вкус и отличительные черты нашего вина. Почти половина всего российского вина производится в Краснодарском крае. За последние три года мы наблюдаем быстрый рост на 40% в темпах производства. ЭДУАРД ДОЛГИН, ДИРЕКТОР БИЗНЕС РАЗВИТИЯ ВИННОГО ЗАВОДА: «Это новая, развивающаяся отрасль. Естественно, ее доля еще не очень высока, но она растет. Например, в прошлом году мы произвели около 100 000 галлонов вина. Мы планируем сделать как минимум столько же в этом году». Видя эту динамику, виноделы начали экспортировать свою продукцию. ЭДУАРД ДОЛГИН: «Я думаю, что к сентябрю мы экспортировали от 65 000 до 70 000 галлонов вина». Компания отправила первую партию в Китай в 2015 году. Сегодня у нее намного больше международных клиентов. Российское вино пользуется хорошей репутацией в Гонконге, Испании, Бразилии, Японии и Германии. В этом году Краснодарский край планирует увеличить экспорт вина на 18%. Министерство сельского хозяйства обещало удвоить финансовую помощь виноделам и другим фермерам в следующем году. ОКСАНА ЛУТ: «В следующем году мы начнем реализацию национального плана, который называется «Международное сотрудничество и экспорт ». Мы планируем создать систему атташе сельского хозяйства в большом количестве стран. Мы также будем продвигать и продавать нашу продукцию, а также развивать региональные бренды и, возможно, консолидированный российский бренд. Наконец, мы работаем над устранением торговых барьеров ». Правительство планирует выделить более 406 миллиардов рублей для содействия экспорту сельскохозяйственной продукции в течение следующих шести лет. Это позволит России экспортировать товары на сумму 45 миллиардов долларов и позволит потребителям во всем мире попробовать наши продукты.

