Гены долголетия играют меньшую роль, чем думали люди: изучение

Вашингтон, 6 ноября. (Синьхуа). Люди склонны думать, что у долгоживущего отца может быть сын долгожитель, но новое исследование семейного дерева более чем 400 миллионов людей показало, что генетика оказывает гораздо меньшее влияние на длительность жизни, чем считалось ранее.

Исследование, опубликованное во вторник в Genetics, журнале Американского генетического общества, предполагает, что наследуемость продолжительности жизни намного ниже прошлых оценок, если были учтены практики спаривания.

Наследуемость измеряет, насколько продолжительность жизни может быть объяснена генетическими различиями, исключая такие различия, как образ жизни, социокультурные факторы и несчастные случаи. Предыдущие оценки продолжительности жизни человека по наследуемости составляли от 15 до 30 процентов.

Тем не менее, новое исследование показало, что наследуемость продолжительности жизни была, вероятно, не более 7 процентов, возможно, даже ниже.

Ученые из Calico Life Sciences и Ancestry.com использовали онлайн генеалогический ресурс с созданными подписчиками семейными деревьями, представляющими 6 миллиардов предков. Убрав лишние записи и записи от людей, которые все еще жили, они соединили оставшиеся родословные вместе.

Результатом этих усилий стал набор родословных, в который вошли более 400 миллионов человек, в основном американцы европейского происхождения. Каждый из них был связан с другим отношениями родитель-ребенок или супруг-супруга.

Они сфокусировали свое внимание на родственниках, родившихся в 19-м и начале 20-го веков, и отметили, что продолжительность жизни супругов, как правило, находилась в соотношении, более сходном, чем у братьев и сестер противоположного пола.

Согласно исследованию, корреляция между супругами может быть объяснена негенетическими факторами, сопровождающими жизнь в одной семье.

Затем исследователи сравнили различные типы родственников, некоторые из которых имели довольно отдаленные отношения.

Они обнаружили, что может работать нечто большее, чем просто генетика или общая среда, так как родственники и двоюродные братья и сестры коррелировали продолжительность жизни, несмотря на то, что они не были кровными родственниками и обычно не жили в одном доме.

Открытие показало, что что-то еще происходило.

Ответ может заключаться в ассортативном спаривании: люди склонны выбирать партнеров с такими же чертами, как у них самих - в данном случае, по словам исследователей, как долго они живут.

Основа этого выбора может быть генетической или социокультурной или и той и другой вместе. Если доход влияет на продолжительность жизни, и богатые люди, как правило, вступают в брак с другими богатыми людьми, это приведет к взаимосвязанному долголетию.

То же самое будет происходить с признаками, более контролируемыми генетикой: если, например, высокие люди предпочитают высоких партнеров, и рост каким-то образом коррелируется с тем, как долго вы живете, это также приведет к завышению оценок наследуемости продолжительности жизни.

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