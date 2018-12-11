навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.12.18   Редакция

Гены долголетия играют меньшую роль, чем думали люди: изучение

(0)
 
11.12.18  

Путин отказывается поздравлять губернаторов, выигравших вопреки его воле

(0)
 
10.12.18   Редакция

США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе

(0)
 
10.12.18  

Главный пропагандист Кремля, вероятно, является гражданином Израиля

(0)
 
09.12.18   Редакция

Нет, американские и российские войска не стреляют друг в друга в Сирии, уточнил официальный представитель США

(0)

последние за вчера, 10.12.18  
 
20:34   Редакция

США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе

(0)
 
20:25  

Главный пропагандист Кремля, вероятно, является гражданином Израиля

(0)
 
16:58   Редакция

Одного оскорбления слишком много: Кремль готов пойти против Трампа, поскольку терпение подходит к концу

(0)
 
09:01   Редакция

Министры финансов Еврозоны: реформа валютного союза идет слишком медленно

(0)
 
08:35   Редакция

Торговля нефтью и газом: европейцы хотят подорвать власть доллара

(0)
 
07:00   Редакция

Принуждение к гегемонии доллара: единственное, что является новым в экономических войнах Трампа, это твиты

(0)
 
02:00   Редакция

Неоконы саботируют торговые переговоры Трампа - финансовый директор Huawei взята в заложники, чтобы шантажировать Китай

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.12.18 19:51
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Гены долголетия играют меньшую роль, чем думали люди: изучение

долголетие.jpg

Вашингтон, 6 ноября. (Синьхуа). Люди склонны думать, что у долгоживущего отца может быть сын долгожитель, но новое исследование семейного дерева более чем 400 миллионов людей показало, что генетика оказывает гораздо меньшее влияние на длительность жизни, чем считалось ранее.

Исследование, опубликованное во вторник в Genetics, журнале Американского генетического общества, предполагает, что наследуемость продолжительности жизни намного ниже прошлых оценок, если были учтены практики спаривания.

Наследуемость измеряет, насколько продолжительность жизни может быть объяснена генетическими различиями, исключая такие различия, как образ жизни, социокультурные факторы и несчастные случаи. Предыдущие оценки продолжительности жизни человека по наследуемости составляли от 15 до 30 процентов.

Тем не менее, новое исследование показало, что наследуемость продолжительности жизни была, вероятно, не более 7 процентов, возможно, даже ниже.

Ученые из Calico Life Sciences и Ancestry.com использовали онлайн генеалогический ресурс с созданными подписчиками семейными деревьями, представляющими 6 миллиардов предков. Убрав лишние записи и записи от людей, которые все еще жили, они соединили оставшиеся родословные вместе.

Результатом этих усилий стал набор родословных, в который вошли более 400 миллионов человек, в основном американцы европейского происхождения. Каждый из них был связан с другим отношениями родитель-ребенок или супруг-супруга.

Они сфокусировали свое внимание на родственниках, родившихся в 19-м и начале 20-го веков, и отметили, что продолжительность жизни супругов, как правило, находилась в соотношении, более сходном, чем у братьев и сестер противоположного пола.

Согласно исследованию, корреляция между супругами может быть объяснена негенетическими факторами, сопровождающими жизнь в одной семье.

Затем исследователи сравнили различные типы родственников, некоторые из которых имели довольно отдаленные отношения.

Они обнаружили, что может работать нечто большее, чем просто генетика или общая среда, так как родственники и двоюродные братья и сестры коррелировали продолжительность жизни, несмотря на то, что они не были кровными родственниками и обычно не жили в одном доме.

Открытие показало, что что-то еще происходило.

Ответ может заключаться в ассортативном спаривании: люди склонны выбирать партнеров с такими же чертами, как у них самих - в данном случае, по словам исследователей, как долго они живут.

Основа этого выбора может быть генетической или социокультурной или и той и другой вместе. Если доход влияет на продолжительность жизни, и богатые люди, как правило, вступают в брак с другими богатыми людьми, это приведет к взаимосвязанному долголетию.

То же самое будет происходить с признаками, более контролируемыми генетикой: если, например, высокие люди предпочитают высоких партнеров, и рост каким-то образом коррелируется с тем, как долго вы живете, это также приведет к завышению оценок наследуемости продолжительности жизни.


статью прочитали: 25 человек

   
теги: Наука  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  13:50   Эксклюзив
-

China Focus: Китайские ученые думают о трансформации Марса после успешной борьбы с песком
изменения марса.jpgПисатели научной фантастики и ученые давно выдвинули идею трансформации Марса, но практического способа ее реализовать не было. По словам Вана, исследования Лю сделали эту идею возможной.

читали: 135

читать далее
 
  28.11.2018 21:16   Эксклюзив
-

Американские ученые исследуют, как «экранное время» нарушает сон
сон.jpgАмериканские исследователи показали, как «экранное время» может нарушить сон: некоторые клетки в глазах, подвергающиеся воздействию искусственного света поздней ночью, связаны с путаницей внутренних часов людей

читали: 730

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 