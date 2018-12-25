Терапия с помощью собак, больше, чем общение

Монтерей, США, 17 декабря (Синьхуа) - После того, как врачи проверили его, и медсестра сделала ему вливание, Майк, 65-летний пациент, перенесший инсульт, перешел с постели на инвалидную коляску.

Майк, чье настоящее имя не было раскрыто в целях конфиденциальности, тихо сидел в очередной скучный день в Общественной больнице полуострова Монтерей (CHOMP) до прихода Коди.

«Он милый», Майк боролся со своими первыми словами за все утро, гладил Коди левой рукой и слегка улыбался.

Коди – собака для терапии.

Собаки для терапии - это звезды, когда их дрессировщики берут их в гости в школы, больницы или лечебницы для ухода за престарелыми людьми и инвалидами. Они обеспечивают как физическую, так и психическую поддержку, делая гораздо больше, чем просто общение.

Терапия

Коди, 13-летний Бишон Фризе, за последние 12 лет провел более 700 часов в больнице и местной лечебнице для ухода за престарелыми людьми и инвалидами в Монтерее.

Самым молодым пациентом, которого он посетил, был трехлетний мальчик из Испании, который был госпитализирован в 2014 году, говорит Джулианна Крэйг, владелец Коди и координатор программы собак для терапии CHOMP.

Не раскрывая состояния испанского мальчика, Крейг отметила, что он был слишком болен, чтобы говорить. «Мальчик лежал там, и вы могли бы сказать, что он серьезно болен, очень грустно».

Крейг положила Коди на кровать рядом с малышом. Чтобы подбодрить мальчика, Крейг велела Коди сделать несколько трюков. Коди танцевал хула, кружась с поднятыми передними лапами в воздухе. Наблюдая за этим, маленький мальчик сел и начал говорить по-испански, смеяться.

«Это был один из наших самых трогательных переживаний. Я до сих пор помню его счастливое лицо», - сказал Крейг.

CHOMP начал предлагать бесплатную терапию с помощью собак в 1999 году и в настоящее время насчитывает более 30 команд. Среди них трехногая чихуахуа, которую особенно приветствуют люди с ампутацией.

«Она не может быть более совершенной для этой работы, поскольку она вызывает чувство сопереживания», сказал Крейг.

Собаки для терапии появились во многих общественных местах и утешают ранимых или тревожных людей.

Группа из 13 терапевтических собак посетила район Squirrel Hill в Питтсбурге, штат Пенсильвания, чтобы успокоить людей, на следующий день после массовой стрельбы, погубившей 11 человек в конце октября.

Терапевтические собаки также проводят свои дни в судах графства Кент, штат Мичиган, чтобы быть вместе с детьми и ранимыми взрослыми, которые дают показания или разговаривают с прокурорами.

Кэтрин МакКи, терапевт, сказала, что терапия с помощью собак помогает снизить кровяное давление и высвободить эндорфины, что оказывает успокаивающее действие, и, следовательно, уменьшает депрессию. По ее словам, времяпрепровождение со щенками также уменьшает чувство изоляции, отчуждения и тревоги.

МакКи является клиническим директором College Living Experience (CLE), организации, которая обеспечивает поддержку для молодых людей с различиями в обучении и другими особенностями. Ее золотистый ретривер Джой - терапевтическая собака в CLE.

МакКи вспоминала, как Джой утешал студентку, которая отказывалась говорить и даже плакать после потери бабушки.

«Поглаживая и обнимая Джой, студентка наконец-то высвободила свои чувства и сумела справиться со своим горем», - сказала МакКи.

Данные показывают, что около 10 000 терапевтических собак зарегистрированы в Pet Partners, крупнейшей некоммерческой организации, регистрирующей терапевтических собак и других терапевтических животных в Соединенных Штатах.

Обучение

Собака должна быть должным образом обучена перед регистрацией в качестве терапевтической собаки.

Ратна Анагол, сертифицированный дрессировщик собак, за последние семь лет обучила более 100 собак, которые прошли сертификацию терапевтических собак в ее тренировочном центре в Пасифик-Гроув, штат Калифорния.

«Лучше начинать обучение, когда они еще щенки или не старше 16 недель», - сказала она, добавив, что сертифицированной терапевтической собаке должно быть не менее одного года.

Согласно Анагол, собаки любой породы могут служить терапевтическими собаками, но золотистые ретриверы, золотистые пудели, самоеды и бернезе являются одними из самых легко обучаемых пород.

По данным регистрационной организации Therapy Dog International (TDI), собака должна пройти 13 тестовых заданий, включая посещение людей, сопротивление соблазну еды и реагирование на необычные ситуации, для сертификации.

Риски

Несмотря на очевидный эффект лечения, терапия с помощью собак иногда может представлять угрозу для здоровья человека.

Например, исследование, проведенное в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, показало, что дети, которые проводят больше времени с собаками-терапевтами, с большей вероятностью будут заражены бактериями, называемыми устойчивым к метициллину золотистым стафилококком.

В CHOMP, в рамках мер по защите людей от дополнительных угроз здоровью со стороны терапии с помощью собак, больница требует, чтобы дрессировщики представляли доказательства прививок собак, таких как против бешенства, и DHPP, комбинированной вакцины против четырех разных вирусов, сказала Бренда Мур, сотрудник.

Собакам запрещается входить в некоторые отделения больницы, включая отделение интенсивной терапии, инфузионный центр и хирургические зоны.

Дрессировщики должны доказать, что они тоже здоровы. CHOMP также предлагает бесплатные прививки от гриппа и другие прививки.

«Частые визиты к пациентам с большей вероятностью могут подвергать себя вирусам и болезням», - сказал Крейг, подчеркнув важность мер профилактики.

Признавая эффект терапии с помощью собак, Марио Руис, директор отделения реабилитации для стационарных больных CHOMP, сказал, что, например, присутствие Коди помогло уменьшить беспокойство и одиночество Майка в больнице.

«Больница - это неприятное место, и пациенты будут чувствовать себя комфортно, лаская собак и общаясь с ними», - сказал Руис.

Он также сказал, что Майк гладил Коди правой рукой, пораженной инсультом, что было хорошей формой упражнения.

Майк должен остаться в больнице еще на неделю, прежде чем идти домой. После того, как Коди ушел, Руис сказал: «Я надеюсь, что он скоро сможет снова приехать».

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