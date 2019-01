архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.01.19 19:19 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Meet the First Russian Submarine To Fire in Anger Since World War II (And Its New Cruise Missiles)" США - 12 января 2019 г. Первая российская подводная лодка и ее новые крылатые ракеты Youtube screenshot/Russian media Встречайте первую российскую подводную лодку (и ее новые крылатые ракеты), которая стреляет со времен Второй мировой войны 8 декабря 2015 года подводная российская лодка открыла ракетный огонь по сирийским повстанцам «цитадель». Последующее заявление прессы от Министерства обороны России стало триумфальным: «Впервые несколько крылатых ракет«Калибр» были запущены подводной лодкой «Ростов-на-Дону». В результате удара ликвидированы два пункта террористической организации ИГ в провинции Аль-Ракка». Но зачем русским отправлять для нападения подводную лодку на наземные лагеря в Сирии? В конце концов, существуют другие более традиционные способы борьбы с вражеской базой в стране, где у Вооруженных сил Российской Федерации есть полное свободное господство. История «Ростова-на-Дону», первой российской подводной лодки, которая стреляет со времен Второй мировой войны, показывает, как опыт Сирии сформировал поколение российских военных. «Ростов-на-Дону», или B-237, является модернизированной подводной лодкой класса Кило. Второй из восьми блоков, введенных в эксплуатацию в рамках серии под названием «Проект 636.6», «Ростов-на-Дону» может похвастаться комплексными усовершенствованиями по сравнению с оригинальной советской линейкой Кило-класса. Они включали чуть более мощный двигатель и более низкий уровень шума. Оригинальные ракеты класса Кило «Стрела-3» заменили более универсальные крылатые ракеты 3М-54 и 3М14 «Калибр» с двойной функцией противокорабельной / наземной функцией атаки. «Ростов-на-Дону» был представлен Черноморскому флоту России в 2014 году. После завершения серии испытаний и учений на северо-западе России, «Ростов-на-Дону» должен был совершить поход, чтобы присоединиться к Четвертой подводной бригаде Черноморского флота. Но в пути экипаж «Ростова-на-Дону» уведомили о внезапной смене планов: они должны были принять участие в борьбе против опорного пункта ИГИЛ в северной части Сирии Аль-Ракка. «Ростову-на-Дону» было приказано запустить ракеты Калибр-ПЛ по нескольким объектам ИГИЛ. Министр обороны России Сергей Шойгу на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным описал нападение: «Мы использовали крылатые ракеты« Калибр »с подводной лодки «Ростов-на-Дону» из Средиземного моря ... Мы можем с полной уверенностью сказать, что причинили довольно серьезный ущерб складам оружия и заводам по подготовке мин и, разумеется, нефтяной инфраструктуре». Тот же «серьезный ущерб», несомненно, могли нанести множество российских бомбардировщиков, действовавших в этом районе, но «Ростов-на-Дону» был далеко не бесполезным. Во-первых, это была боевая стрельба, которая помогла оценить боевую эффективность подводных лодок проекта 636.6 по отношению к наземным целям. Во-вторых, это была реклама экспортного варианта Калибра, 3M14E «Club-S», для потенциальных покупателей. Наконец, это было одним из проявлений российской морской мощи для сдерживания турецкой морской интервенции в сирийскую гражданскую войну. После успеха операции в Ракке «Ростов-на-Дону» присоединился к Черноморскому флоту, как и планировалось изначально. Однако его сирийские выступления не остались незамеченными. В 2017 году «Ростов-на-Дону» стал одной из двух подводных лодок проекта 636.6, наряду с Новороссийском, и получил новое почетное военное звание «ударной» подводной лодки. В российском министерстве обороны пояснили, что «право нести этот титул дается экипажу подводных лодок с высоким уровнем подготовки, который был продемонстрирован при выполнении задач с российскими военно-морскими подразделениями в Средиземном море». «Ростов-на-Дону» - одно из бесчисленных российских оружий, которые дают своей команде живой боевой опыт и способствуют экспортным амбициям Москвы и геополитическим планам.

