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опубликовано редакцией на Переводике 14.01.19 20:59
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Россия обвиняет BBC в распространении «террористических» идеологий

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(SPA)

МОСКВА: В четверг российский контроль деятельности СМИ обвинил BBC в распространении через онлайн-публикации его российской службы идеологий «террористических групп».

Роскомнадзор, федеральная служба по надзору в сфере связи и СМИ, заявил, что расследует, нарушает ли BBC закон.

Это был самый последний удар против BBC после того, как британский контроль телерадиовещания Ofcom в прошлом году заявил, что финансируемый Москвой канал RT нарушил стандарты вещания.

«В настоящее время мы обнаружили материалы, которые передают идеологию международных террористических группировок (цитаты террориста Аль-Багдади)» на русскоязычном веб-сайте BBC, говорится в заявлении Роскомнадзора.

Российский закон не запрещает цитировать лиц, которые считаются «террористами», однако любое упоминание о таких незаконных группах должно сопровождаться отказом от ответственности, так как эта группа запрещена в России.

Надзор заявил, что выяснит, соответствует ли материал, передаваемый BBC, российскому закону по борьбе с экстремизмом.

BBC сказало в заявлении, направленном AFP, что оно «полностью исполняет закон и нормативные акты каждой страны», в которой работает.

Российское заявление не упоминало каких-либо конкретных статей или дат.

Роскомнадзор также сообщил, что запросил документы у российских служб BBC, чтобы выяснить, нарушает ли он новый закон, ограничивающий иностранное владение российских СМИ.

Русская служба BBC ограничена Интернетом, но в последние годы она расширилась, и в ее состав вошло много ведущих журналистов, занимающихся зачастую щепетильными политическими вопросами.

Британский Ofcom заявил, что в декабре были обнаружены нарушения правил беспристрастности в семи передачах RT, транслировавшихся после нападения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипала и его дочь Юлию.

За заявлением не последовало никаких санкций.

В то же время Москва заявила, что любое судебное разбирательство против BBC было «зеркальной мерой» для британской «постоянной пропаганды против РТ», государственного канала.


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теги: Россия, ВВС  
   
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