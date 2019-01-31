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опубликовано редакцией на Переводике 31.01.19 03:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Сирии продолжаются столкновения между “про-российскими” и “про-иранскими” силами

Agency Anadolu  Турция

Местные источники утверждают, что поддерживаемая Ираном 4-я дивизия Сирийской армии  захватила, деревню в провинции Хама, которую удерживали поддерживаемые Россией “Силы Тигра”.

30.01.2019  Erdoğan Çağatay Zontur    

Russia, Iran-backed factions clash in Syria’s Hama

By Burak Karacaoglu and Esref Musa

ИДЛИБ, Сирия

Как  сообщили в  среду местные источники,  недавние столкновения между двумя сирийскими  воинскими формированиями, связанными с режимом Асада, привели к гибели по меньшей мере 70 сирийских военнослужащих,  множество бойцов получили ранения.

Источники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что поддерживаемые Россией “Силы Тигра”  и поддерживаемая Ираном Четвертая дивизия столкнулись во вторник в деревне Аль-Расиф в сирийской провинции Хама.

Несмотря на перемирие, которое, как сообщается, было достигнуто на прошлой неделе, Четвертой дивизии, тем не менее, удалось  отвоевать Аль-Расиф у поддерживаемого Россией соединения. Источники, предупредили, что конфликт может распространиться на близлежащие деревни Аль-Рамла и Заур аль-Кабир.

«Россия и Иран хотят доминировать в регионе», - заявил агентству «Анадолу» представитель Миш-ан-Наср (фракция Свободной сирийской армии) Мохамед Рашид.

«Россия не хочет, чтобы поддерживаемые Ираном группировки размещались вдоль линии фронта с оппозиционными силами», - сказал он.

«Москва хочет помешать Ирану доминировать над [сирийской] армией посредством использования тысяч иностранных террористов в Сирии», - добавил он.

Рашид объяснил продолжающийся конфликт между двумя  формированиями тем, что он назвал «финансовыми причинами».

Сирия только-только  начала выходить из разрушительного конфликта, который начался в 2011 году, когда режим Асада с неожиданной  жестокостью расправился с демонстрантами.

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теги: Сирия  
   
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