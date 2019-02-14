Укрепите свое здоровье с минимальными тратами

Getty Images

Теперь, когда 2019 год идет полным ходом, мы начинаем замечать, что энтузиазм людей постепенно снижается, особенно в отношении своего здоровья. После первого месяца не так просто ходить в спортзал каждый день. Намного удобнее покупать суши и кексы, чем готовить салат перед работой. Все тяжелее и тяжелее отказываться от бокала вина (или трех) после долгого дня в офисе.

Заботиться о себе на самом деле довольно сложно и очень дорого. Если дополнительные траты на здоровье заставляют вас просто сидеть дома в толстых штанах и смотреть телевизор, то сделайте на этой неделе пару финансовых изменений, которые принесут пользу вашему здоровью.

Зарегистрируйтесь в более дешевой поликлинике

Несмотря на то, что их финансирует система здравоохранения Новой Зеландии, прием у врача – не бесплатный. Каждая клиника взимает плату, чтобы поддерживать свои расходы на ведение бизнеса - это справедливо - но это может действительно навредить вашему здоровью, если для вас это причина, чтобы не идти.

В моей центральной клинике в Веллингтоне, прием будет стоить мне 60 долларов за 15 минут. Я только что узнал, что общественные клиники в моем собственном районе берут только 20-30 долларов за посещение, а одна из них – всего 17 долларов.

Откажитесь от одной плохой привычки в питании

Никто не любит отказывать себе. Новый год сводит всех с ума, и за один раз мы отказываемся практически от всей нездоровой пищи, но обычно ничего не меняется. К середине февраля мы придерживаемся того же режима диеты и физических упражнений (или их отсутствия), что и в конце 2018 года.

Чтобы сэкономить деньги и укрепить здоровье, выберите одну привычку, от которой нужно избавиться.

Прекратите покупать картофельные чипсы каждую неделю - это может сэкономить вам 10 долларов. Покупаете пару дорогих сыров по дороге домой раз в неделю? Отказ от этого может сэкономить вам 20 долларов (сыр дорогой!), и ваша талия поблагодарит вас так же, как и ваши карманы.

Упражнения вместо бессмысленной закуски

Я сталкиваюсь с такой проблемой в течение часа или двух перед ужином каждый вечер: ненасытное желание перекусить. Я хочу крекеров и соусов, я хочу орехов и изюма. Это не только вредно для моего здоровья, но и для моего кошелька.

Каждый маленький перекус стоит 5–10 долларов, которые я мог бы сэкономить. Вместо этого бессмысленного перекуса выполните немного упражнений. Быстрая 20-минутная пробежка и 500 мл воды, кажется, наполняют меня так же, как 6-долларовый пакет лайма и кешью с чили.

Положите деньги на свой сберегательный счет

Знаете ли вы, что сберегательный счет улучшит ваше общее благополучие? На самом деле, согласно опросу, то, сколько человек сэкономил, делает его счастливым больше, чем то, сколько он заработал.

Тридцать восемь процентов людей, у которых есть сбережения на счете, сообщили, что они чрезвычайно довольны или очень довольны своей жизнью. Это общее чувство наверняка повлияет на ваше благополучие.

статью прочитали: 1 человек