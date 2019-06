архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.06.19 00:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Metro”,

"Cleaner quits job and calls boss an ‘arsehole’ in ‘sorry for your loss’ card " Великобритания - 21 июня 2019 г. Уборщица бросила работу и в своём прощальном письме назвала бывшего босса «козлом» Hattie Gladwell Friday 21 Jun 2019 Лиза известила своего работодателя о том что бросает работу на открытке с надписью «Сожалею о понесенной Вами утрате» (в данном контексте надпись на открытке можно перевести как «Извини, ты много потерял», примечание переводчика, perevodika.ru) (Изображение: Kennedy News) Уборщица бросила свою работу самым наилучшим образом - посредством отправки открытки «Сожалею о понесенной Вами утрате», в которой она написала своим бывшим начальникам, что они «козлы» ( ‘arseholes’ - жопа, козел, мудила, примечание переводчика, perevodika.ru) Лиза Белл проработала в отеле Lyndene в Блэкпуле четыре месяца, прежде чем бросила эту работу в прошлый вторник. 40-летняя Лиза выбрала «самую дешевую» открытку, какую только могла найти, и отправила ее по почте своим бывшим работодателям, написав им, что она не вернется. Она также написала, что ее коллега, 57-летняя Карэн, также уйдет вместе с ней. На открытке написано: «Дорогие [имена работодателей], как вы, наверное, заметили, я сегодня не на работе. Это потому, что вы - козлы, поэтому я нашла новую работу. Я планировала дать вам уведомление за неделю, но когда я была на моем неоплачиваемом перерыве, [имя отредактировано] сказал по рации [имя отредактировано], чтобы тот сказал мне не садиться во время моего перерыва. Почему бы не набраться храбрости и не сказать мне это самому? Потому что это для этого понадобится поднять свою задницу и выйти из офиса! Я ненавижу тот факт, что даже во время моего неоплачиваемого перерыва [имя отредактировано] сидит в своём кабинете и следит за мной. ‘Открытка, которую отправила Лиза (Picture: Kennedy News) : «Может быть, если бы вы двое работали постоянно на ногах в течение шести часов вы бы также захотели посидеть в течение десяти минут!» ‘P.S. Карэн тоже уходит, вы третировали её ещё хуже чем меня, ей стало плохо, мы бросаем эту работу вместе. Лиза объяснила, что «не каждый день вы называете своего работодателя «козлом». Она сказала: «[Работать там] было действительно ужасно. Я была как на привязи. Я выбрала открытку от Morrisons, потому что это была самая дешевая открытка и единственная, которую я смогла найти - «Сожалею о понесенной Вами утрате». Это стоило мне 1,50 фунта, что на 1,50 фунта больше, чем я хотела бы потратить на них. Моя зарплата в среду, поэтому деньги ушли в банк в полночь во вторник вечером. Я купила открытку во вторник и отправила ее первым классом, зная, что они получат ее в среду. Они потеряли двух хороших уборщиц - надежных и трудолюбивых. Я довольно весёлый и общительный человек. К счастью, у моего нового босса есть чувство юмора». У Лизы продолжаются проблемы со спиной, которые, по ее словам, усугубились тем, что она не могла ни на минуту присесть даже во время перерывов. Она также говорит, что ей приходилось ходить в туалет за водой, потому что персоналу было запрещено пить во время работы. Она назвала своего бывшего босса “козлом” (Picture: Kennedy News) Лиза рассказала, что это было похоже на «рабский труд», и что каждый день она боялась идти на работу. Она объяснила: «С той минуты, как я входила в дверь я три часа без перерыва непрерывно пылесосила, поднимая тяжелые стулья. После такого вам нужно присесть. Иногда я чистила плинтусы так чисто, как могла. С первого дня, как я начала работать, мне было известно, что везде установлены камеры и они постоянно наблюдают за нами. В месте для курящих нет ни стульев, ни чего-либо еще. И я на ногах шесть часов, поэтому, когда я выхожу на улицу, я хочу присесть на 10 минут и выпить кофе. На днях я села на пол и получила приказ не сидеть на полу, потому что это негигиенично. Мне не разрешили сесть. Они говорили со мной, как с куском грязи. Нам сказали, - вы не можете пить в рабочее время. Даже если вы хотите воды и у вас сухость во рту, вы должны подождать до перерыва. Мы не можем себе позволить быть замеченными на камеру с напитком или едой. Иногда я осторожно заходила в туалет, чтобы выпить немного воды из-под крана. Все время, пока вы работаете, вы находитесь в поле зрения камеры. Мы работали непрерывно. Все боятся говорить, даже чтобы сказать доброе утро. Все в ужасе. Уборщица Лиза (Picture: Kennedy News) «[Менеджер] просто сидит в офисе и смотрит на экран. Он действительно сделал мою жизнь мучением. Я действительно не останавливалась. Я работала изо всех сил». Карэн также испытывала схожие чувства на работе. Она рассказала: «Когда я увидела эту открытку, я подумала, что это смешно. Я не думала, что Лиза такая - она ​​всегда была тихой на работе, так что это был забавный шок. «Нам постоянно напоминали о том чтоб ничего не пили, в то время как персонал на стойке регистрации всегда получал еду и кофе, и и им никогда ничего не говорили. Было много издевательств над Лизой и мной». В среду Lyndene Hotel опубликовал заявление в Facebook, в котором утверждается, что они были «разочарованы», прочитав комментарии Лизы о ее работе в отеле. В сообщении говорилось: «Мы разочарованы тем, что прочитали в комментарии Лизы относительно ее времени с нами, и сожалеем, что она не смогла напрямую поговорить с руководством отеля для решения этих вопросов. Мы будем рады возможности обсудить этот вопрос с ней наедине и выслушать ее опасения относительно времени, проведенного в нашей команде. «Мы желаем Лизе успехов в ее следующей роли и не будем давать дальнейших публичных комментариев по этому вопросу». Мы связались с Lyndene Hotel для комментариев, но они еще не ответили.