опубликовано редакцией на Переводике 09.07.19 04:44 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Stars & Stripes”,

"US-led Steppe Eagle helps build Kazakhstan into stable partner in Central Asia" США - 27 июня 2019 г. Проводимые под руководством США учения “Степной орел” помогают превратить Казахстан в стабильного партнера Америки в Центральной Азии Военнослужащий из казахстанского миротворческого батальона сухопутных войск реагирует на симуляцию нападения на его базу во время учений «Степной орел» проводившихся под руководством США 25 июня 2019 года. Вклад Казахстана в глобальные усилия по поддержанию мира и безопасности увеличился после более чем десятилетия такого обучения.J.P. LAWRENCE/STARS AND STRIPES

By J.P. LAWRENCE | STARS AND STRIPES Published: June 27, 2019

АЛМАТЫ, Казахстан. В степи, в отдаленном районе Казахстана, солдаты из этой бывшей советской республики вместе с американскими военными и партнерами по коалиции, отрабатывали нейтрализацию снайперов, помощь женщинам, ставшим жертвами насилия, и обнаружение спрятанного оружия. Эти сценарии были частью ежегодных учений «Степной орел» проводимых под руководством США, результатом, после более чем десятилетнего обучения с американцами, стало вполне реальное увеличение вклада Казахстана в глобальные усилия по поддержанию мира и безопасности. «Казахстан стал экспортером безопасности», - сказал подполковник армии США Дэн Хорст, офицер, отвечающий за американский контингент в “Степном орле”, во время недельных учений на учебном полигоне недалеко от казахстанского города Алматы. «Они не просто получают помощь, чтобы стать лучше, они уже стали лучше, и они вносят свой вклад в картину безопасности», - сказал Хорст. Казахстан - страна в Центральной Азии, которая делает все возможное, чтобы помочь усилиям США по стабилизации Афганистана, говорится в опубликованном в феврале заявлении Центрального командования (CENTCOM). CENTCOM сообщает, что казахи торгуют с афганцами, предоставляют электроэнергию и возможности для обучения, поддерживают программы для афганских женщин, делают пожертвования в фонд развития афганских национальных сил безопасности и предлагают техническую поддержку и услуги афганцам. С помощью США в ноябре прошлого года Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая направила подразделение на уровне батальона в Ливан в рамках миротворческой миссии ООН, говорится в заявлении CENTCOM. В этой центральноазиатской стране в течение последних нескольких месяцев проводилась реконструкция учебного полигона Чиликемер, где проходил “Степной орел”, в надежде, что другие страны региона отправят туда свои войска для подготовки миротворцев. Солдаты из состава миротворческого батальона сухопутных войск Казахстана выдвигаются на позиции во время учений «Степной орел» проводившихся под руководством США на полигоне Чиликемер под Алматы, Казахстан, 23 июня 2019 года. Этой осенью казахстанские войска будут служить миротворцами ООН в Ливане. JP LAWRENCE / STARS AND STRIPES Сегодняшние тесные связи между США и Казахстаном резко контрастируют с советской эпохой. По словам Камрана Бохари, директора-основателя центра глобальной политики в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку российская экономика пошатнулась и ее влияние в Центральной Азии уменьшилось, это создало условия для подключения США и Китая. «Во многих отношениях США опаздывают на игру», - сказал он. «Вопрос в том, как США могут внедриться и гарантировать, что Китай не добьется больших успехов в Центральной Азии?». Сегодня отношения между США и растущей, стратегически расположенной, богатой нефтью нацией были провозглашены CENTCOMом как «наиболее зрелые и перспективные в Центральной Азии ». Казахстан и Центральную Азию раньше воспринимали больше через то к кому они были близки или между кем находились, а не через то, что сами эти страны могли предложить», - сказал Гэвин Хельф старший эксперт по Центральной Азии Института мира США. «Но это меняется». Поддержание военных программ в Казахстане с акцентом на создание оборонных институтов и профессионального военного образования «позволит нам сохранить наше сравнительное преимущество в стране, расположенной на пороге России и Китая», - написал CENTCOM в своем заявлении. Солдаты из состава миротворческого батальона сухопутных войск Казахстана во время учений «Степной орел» проводившихся под руководством США на полигоне Чиликемер под Алматы, Казахстан, 23 июня 2019 года. Этой осенью казахстанские войска будут служить миротворцами ООН в Ливане. JP LAWRENCE / STARS AND STRIPES Балансировка В отличие от отношений с США, Казахстану по-прежнему приходится выстраивать сбалансированные отношения со своими двумя могущественными соседями, Россией и Китаем. «Когда вы живете между двумя сильными региональными державами, которые не всегда на 100% учитывают ваши интересы, приятно иметь друзей », - написал Хельф в электронном письме. Хотя США, вероятно, никогда не будут столь важны для стран Центральной Азии, как Китай или Россия, сказал Хельф, они могут стать влиятельным «третьим другом» в регионе. По мере того, как они строят отношения, США должны понимать ограничения, в которых действует Казахстан, в том числе необходимость «избегать действий, которые Россия интерпретирует как угрожающие», а также тот факт, что когда США пытаются “отучить” казахов и другие страны Центральной Азии от российских систем вооружения, американская военная техника может быть слишком дорогой для них. Казахстан является участником договора о коллективной безопасности с Россией и Арменией, Белоруссией, Кыргызстаном и Таджикистаном, который позволяет ему приобретать военную технику по льготным ценам. Казахстан обучает своих офицеров солдат в военных университетах России и Белоруссии - пишет представительство Казахстана в ООН на своем веб-сайте, и страна, как сообщается, является одним из наиболее активных членов организации, предоставляя войска для коллективных сил быстрого реагирования. Хотя это самая процветающая страна в Центральной Азии, Казахстан пострадал от экономического спада, который начался в 2014 году в Москве и дошел до Астаны, а коррупция, бюрократия и произвол правоохранительных органов, по данным CIA World Factbook, по-прежнему вызывают обеспокоенность,. По словам Хорста, отчасти из-за учений под руководством США, таких как “Степной орел”, казахские вооруженные силы, всего за несколько лет, претерпели значительные изменения. Они переходят от советской модели, в которой первостепенное значение имеют офицеры, к модели западного образца, которая дает больше полномочий унтер-офицерам, сказал он. Такие учения, как «Степной орел», помогли казахстанским военным развить навыки, позволяющие им беспрепятственно работать с военными из других стран, - сказал майор ВС Казахстана Амангалиулы Ассылхан порталу «Stars and Stripes» на английском языке. По словам Хорста, по сравнению с несколькими десятилетиями назад, когда казахи говорили на русском языке в качестве первого или второго языка, многие из них сегодня говорят по-английски. По словам Хорста, они будут использовать свои навыки английского языка для выполнения миротворческих миссий в Ливане, добавив, что хорошо обученные современные казахские военные окажут положительное влияние на весь регион Центральной Азии. «Чем больше мы сможем дать нашим партнерам возможность решать региональные проблемы, тем меньше они будут зависеть от нас или других западных сил в поддержании мира и стабильности», - сказал он. Солдаты из состава миротворческого батальона сухопутных войск Казахстана во время учений «Степной орел» проводившихся под руководством США на полигоне Чиликемер под Алматы, Казахстан, 23 июня 2019 года. Этой осенью казахстанские войска будут служить миротворцами ООН в Ливане. JP LAWRENCE / STARS AND STRIPES статью прочитали: 23 человек Комментарии