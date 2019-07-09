В отношениях между российскими и иранскими силами в восточной Сирии нарастает напряженность

By News Desk -2019-07-05

Напряженность в отношениях между российскими и иранскими войсками в восточной части Сирии нарастает после того, как Сирия предприняла попытки ослабить влияние Исламской Республики в районе долины реки Евфрат.

Согласно новому сообщению из восточной Сирии, у российских и иранских вооруженных сил имеются большие разногласия по мухафазе Дейр-Эззор, поскольку Москва хочет избежать любых конфликтов в этом регионе, конфликтов которые могут представлять проблему в будущем.

Источник из Сирийской Арабской Армии (САА) заявил сегодня вечером, что российские вооруженные силы, после израильских авиаударов 30 июня, были приведены в состояние повышенной готовности что указывает на то, что Москва ожидает, что в ближайшем будущем Израиль предпримет новые атаки.

Источник добавил, что российские военные обеспокоены безопасностью своих войск, поскольку в настоящее время подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Хизбаллы" дислоцированы вблизи российских войск в восточной части Сирии.

В то время как силы КСИР и Хизбаллы находятся в одном лагере, сирийские и российские силы дислоцированы в другом, недалеко от первого.

В прошлом это доставляло некоторые проблемы, поскольку израильские ВВС едва не нанесли удар по российским войскам на авиабазе Т-4.

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