Россия потребовала от Турции обуздать своих наемников

Глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что турецкая сторона должна выполнить Сочинское соглашение в течение 24 часов после прекращения огня в «зоне деэскалации» и прекратить военные действия.

НОВОСТИ 03 Август 2019, ПРЕСС – ЦЕНТР

Генерал-майор Алексей Бакин заявил после 13 раунда саммита в Астане, на котором основное внимание было уделено ситуации в Идлибе, что президент режима Башар Асад, начиная со 2-го числа этого месяца, принял решение о прекращении огня и прекращении всех военных операций в «зоне деэскалации».

Алексей Бакин подтвердил, что Сирия ждет от турецкой стороны выполнения резолюции сочинского саммита в течение 24 часов.

Бакин сказал, что они ждут от Турции выполнения резолюции сочинского саммита, в рамках которой наемники должны вывести все тяжелое оружие, полностью прекратить огонь и открыть дорогу Дамаск-Алеппо.

Глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии указал, что, несмотря на объявленное соглашение, группы наемников нарушают перемирие, когда один мирный житель был убит, а трое других были ранены во время обстрелов террористов в «зоне деэскалации».

13-й раунд серии «Астана» завершился в пятницу с акцентом на необходимость реализации Сочинского соглашения между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 сентября 2018 года, которое предусматривает формирование демилитаризованной зоны глубиной 20 километров и вывод групп наемников и тяжелых вооружений. Но турецкая сторона, которая выступала как гаранта реализации соглашения, так и не выполнила его положения.

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