Путин оказался прав, сделав ставку на золото

Дата 07.08.2019

Автор Андрей Гурков

Немецкая медиакомпания объявила президента РФ "Человеком недели": ради дедолларизации он начал крупнейшую глобальную спекуляцию, и торговая война США-КНР ему только на руку.

Москва, ЦБ РФ, январь 2011 года: Владимир Путин с золотым слитком

Почти незаметно для мировой общественности президент Путин осуществил широкомасштабное увеличение золотых запасов России. Эта крупнейшая за десятилетия глобальная спекуляция золотом, похоже, достигла своей цели. Рост цен на благородный металл обеспечил Путину многомиллиардный подарок к 20-летию прихода к власти, при этом разгорающийся торговый конфликт между США и Китаем ему только на руку. Таков вкратце основной посыл статьи на портале немецкого информационного телеканала n-tv, вышедшей под рубрикой "Человек недели".

Цель: дедолларизация резервов России и торговых расчетов

Автором колонки, предлагаемой и в виде аудиоподкаста, является известный немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer). Он был главным редактором нескольких крупных газет и журналов, а теперь выпускает целый ряд экономических изданий, в том числе биржевой еженедельник Börse am Sonntag.

Вольфрам Ваймер

"Скупая золото, Путин руководствуется, прежде всего, политическим мотивом", - подчеркивает Вольфрам Ваймер. - "Россия хочет ослабить доминирующее положение доллара США и стремится к "дедолларизации" своих резервов и своей торговой валюты". Со все большим числом стран, отмечает автор, экспортно-импортные операции целенаправленно переводятся на национальные денежные единицы.

"Поскольку доллар, по мнению Москвы, используется как политическое оружие против России, золото является идеальным инвестиционным активом для защиты от долларовых санкций", - продолжает немецкий публицист и указывает, что запасы золота в российских резервах достигли рекордных величин, тогда как вложения ЦБ РФ в американские гособлигации сократились с 2010 года в 14 раз.

Как Дональд Трамп невольно помогает Владимиру Путину

Далее Вольфрам Ваймер обращает внимание читателей на два неожиданных эффекта, из-за которых "продиктованная антиамериканскими соображениями" ставка на золото превращается в настоящее время в особо успешную спекулятивную игру.

Обострение торговой войны США-КНР - одна из главных причин роста цен на золото

Во-первых, золото дорожает из-за обостряющегося торгового конфликта между США и Китаем, поскольку благородный металл рассматривается инвесторами по всему миру как "тихая гавань" в кризисных ситуациях. Так что чем глубже американский президент Дональд Трамп будет вязнуть в этой торговой войне, "тем ценнее будет становиться путинское золотое сокровище", прогнозирует автор и приходит к выводу, что поговорка "когда двое ссорятся - третий радуется" идеально подходит для описания нынешней ситуации.

Во-вторых, росту цен на золото способствует "трамповская политика дешевых денег". Чем ниже Вашингтон и Федеральная резервная система США (ФРС) опустят процентные ставки, тем привлекательней станет золото для глобальных инвесторов. "Так что Путин получает двойную случайную выгоду от политики США", - констатирует автор колонки.

У концепции "долой доллар, давай золото" появились последователи

Но президент РФ и сам способствует успеху своей спекулятивной игры на повышение, считает Вольфрам Ваймер и указывает на политику российского Центробанка, который скупает сейчас почти все добываемое в России золото. Это снижает предложение на мировом рынке и по идее должно способствовать дальнейшему росту цен на благородный металл.

Тем более, что примеру России следует теперь и Китай, который тоже хочет преодолеть зависимость от доллара. "Даже Турция, Польша, Венгрия и Казахстан вдруг начали копировать эту стратегию и резко увеличили покупку золота", - отмечается в статье. Столь крупных закупок золота центральными банками, как в первой половине нынешнего года, не было уже 19 лет.

Россия, Китай и некоторые другие страны скупают золото, чтобы снизить зависимость от доллара

"Так что план Путина "долой доллар, давай золото" стал примером для других. К 20-летию своего прихода к власти на этой неделе он провернул на мировой арене удачную операцию на капиталистический манер. Он хочет разгромить Соединенные Штаты их собственным оружием", - завершает статью на портале n-tv Вольфрам Ваймер.

И действительно, именно 7 августа цена унции золота на мировом рынке впервые с 2013 года превысила знаковую отметку в 1500 долларов. Это означает, что все приобретенные российским Центробанком за последние шесть лет золотые запасы выросли в цене и обеспечили ЦБ РФ, а тем самым и России, прибыль. Особенно если учесть, что всего год назад золото стоило примерно 1175 долларов.

Так была стратегическая ошибка или нет?

Однако из статьи Вольфрама Ваймера немецкие читатели могут сделать вывод, что массированная скупка драгоценного металла началась в России лишь в самые последние годы, в ситуации, когда против РФ из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины ввели международные санкции, а на рынке золота установились особо низкие цены.

На самом же деле Владимир Путин сделал ставку на золото значительно раньше, еще в середине нулевых годов, и в 2011-2013 годах ЦБ РФ активно осуществлял покупки по ценам, значительно превышавшим нынешние 1500 долларов и доходившим до 1900 долларов. Собственно, именно это дало немецкой газете Die Welt в 2015 году основание утверждать, что Путин загнал Россию в ловушку золотых резервов и из-за любви к золоту проиграл 15 миллиардов долларов.

Однако опрошенные DW эксперты в статье "Золотые запасы России: о стратегической ошибке пока говорить рано"тогда же раскритиковали выводы газеты Die Welt как преждевременные, а выбранный для анализа отрезок времени как чересчур короткий. Сейчас, после стремительного взлета цен на золото за последний год, становится ясно, что потерям ЦБ РФ, возникшим по итогам первой половины этого десятилетия, противостоит прибыль, заработанная во второй половине декады. Чтобы определить, какая сумма в конечном счете больше, требуются отдельные подсчеты.

Впрочем, один из собеседников DW еще тогда предупреждал, что золото придает определенную стабильность национальным резервам, но не годится для регулирования рынка. Если, к примеру, необходимо проводить валютные интервенции для поддержки национальной денежной единицы, подчеркивал эксперт, то лучше иметь доллары, которые сразу можно продать, чем идти окольным путем через продажу сначала золота, а затем уже вырученных за него долларов. Ведь в таком случае велика опасность получить за драгоценный металл довольно плохую цену.

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