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дата публикации 25.11.19 00:06
скаут: Игорь Львович;
   
 

Турция занимается проблемой совместимости российских С-400 и американских F-35 - глава Минобороны Турции

*** Если российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, Анкара найдет оптимальную "формулу действий"


Стамбул. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция работает над вопросами совместимости российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.


"Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".


В то же время министр подчеркнул, что Анкара не будут отказываться от С-400, а процесс развертывания этих установок продолжается.


"Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - подчеркнул он.


В то же время он упомянул, что Турция уже "фактически" получила четыре самолета F-35.


США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.


Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой" для Соединенных Штатов. При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.


Однако накануне высокопоставленный чиновник госдепа в ходе брифинга призвал Турцию избавиться от С-400.


"У Турции есть возможность вернуться за стол переговоров. Они знают, что для этого им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо как-то избавиться от С-400", - заявил он.

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теги: Турция  
   
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