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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.20 01:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Народный банк Китая заявляет, что экономика страны быстро вернется к потенциальному росту

Bloomberg News  March 22, 2020

A pedestrian wearing a protective mask walks through the Lujiazui Financial District in Shanghai.

Пешеход в защитной маске идет по финансовому центру  Луцзяцзуй в Шанхае. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

В воскресенье, высокопоставленный чиновник центрального банка  Китая заявил, что экономика страны быстро вернется к своим потенциальным темпам роста, и в ближайшие три месяца произойдет значительное улучшение.

«Экономические показатели, скорее всего, покажут значительное улучшение во втором квартале, и китайская экономика довольно быстро вернется к потенциальному уровню производства», - заявил журналистам в Пекине заместитель председателя Народного банка Китая Чэнь Юлу.

Чен подтвердил  взятые ранее банком  обязательства по поддержанию стабильного роста кредитования и эффективному использованию намеченного  НБК целевого подхода к смягчению условий кредитования , в то же время он не объявил о каких-либо новых мерах стимулирования.

Не в ногу

Народный банк Китая снижает  процентные ставки менее агрессивно, чем ФРС

  • Среднесрочная кредитная линия PBOC на 1 год

  • Целевая ставка по федеральным фондам - ​​верхняя граница

Source: People's Bank of China, Federal Reserve

В феврале,  сильный удар по Китаю  нанесли эпидемия коронавируса  и меры, предпринятые для прекращения её  распространения, причем по всем экономическим показателям наблюдался исторический спад, поскольку карантин и блокировка  остановили движение товаров и людей.

Хотя активность возобновилась, она все еще не вернулась на нормальный уровень, поскольку многие предприятия сферы услуг испытывают трудности и перспективы для экспортеров мрачные  - вспышка охватывает весь остальной мир.

«Основываясь на данных по платежам, депозитам и кредитам с марта, реальная экономика Китая несколько улучшается благодаря ранее намеченной денежно-кредитной политике», - сказал Чен. По его словам, НБК продолжит направлять финансирование частным и мелким фирмам, а также тем, которые имеют решающее значение для цепочки поставок.

Наблюдаемый  в Китае уровень безработицы подскочил в марте до 6,2 процента , что указывает на сдерживающие факторы для местного потребления в будущем.

Фондовый рынок был более устойчивым, чем другие мировые рынки, с низкими рисками и амортизированным влиянием  вируса, сказал Ли Чао, вице-председатель китайского регулятора ценных бумаг, который выступил на том же брифинге.

По словам Чена, курс валюты продолжит оставаться на уровне около 7 за доллар, и колебания  будут происходить по обе стороны от этого уровня.

По словам Чена, в то время как воздействие вируса на поставки и инфляцию, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, рост цен начнет смягчаться по мере восстановления  экономики, а темпы роста инфляции замедлятся со второго квартала и замедление будет продолжаться до конца года.


— With assistance by James Mayger, and Yinan Zhao

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