дата публикации 30.03.20 17:25 скаут: Игорь Львович “Белорусский партизан”,

"«Лукашенко издевается»: The Washington Post сурово раскритиковала белорусский подход к коронавирусу" Белоруссия - 30 марта 2020 г. «Лукашенко издевается» The Washington Post сурово раскритиковала белорусский подход к коронавирусу Крупнейшая газета столицы Америки The Washington Post выпустила объемный материал о коронавирусе в Беларуси под заголовком «Никакого карантина: белорусский стронгмен отрицает риски коронавируса. И предлагает баню и водку». Текст написала журналистка Робин Диксон. Youtube.com «Белорусский авторитарный лидер – президент Александр Лукашенко, как известно, издевается над коронавирусом, называя его «безумием и психозом». Свои взгляды он озвучивает вместе с советами для белорусских граждан, которые не разделяют его презрения к инфекции: мол, отправляйтесь в сауну, выпейте водки и возвращайтесь к работе. В то время как соседние страны закрыли границы, остановили пассажирские перевозки, запретили массовые мероприятия и фактически ушли в закрытый режим, Беларусь остается открытой, а Лукашенко – непреклонным. Страна с населением в 9,5 миллионов человек – рядом с Украиной, Польшей, Россией, Литвой и Латвией – сообщила о 94 случаях коронавируса. Тем не менее, белорусская футбольная лига продолжает играть, являясь единственная в Европе, которая все еще выходит на футбольное поле. В театрах – премьеры. Рынки, магазины, бары, рестораны и церкви открыты, обратного распоряжения [об их закрытии] от правительства не поступало. ВВС проводит полевые учения. Православная ярмарка и фестиваль «Пасхальная радость» пройдут в Минске с 1 по 12 апреля, с развлечениями для семей и их детей. «Этот психоз почти везде в мире подорвал национальную экономику», – заявил Лукашенко в пятницу, посетив завод «Белгипс», производитель гипсокартона. Это – тема, которую он [Александр Лукашенко] неуклонно поднимал в последние недели, будучи твердо уверенным в том, что беспрецедентные меры по борьбе с пандемией направлены на то, чтобы принести пользу одним и нанести вред другим. 19 марта он назвал закрытие границ пятью соседками Беларуси бесполезным, «полной и несусветной глупостью». Ряд других популистских лидеров тоже бездействовал перед новым типом коронавируса, включая президента Америки Дональда Трампа, который сначала сказал, что вспышка COVID-19 в США была «под особым контролем». Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал это [эпидемию] фантазией прессы и «небольшим гриппом», утверждая, что бразильцы могут нырять в канализацию и не болеть. Но сильный духом Лукашенко, похоже, находится в собственной лиге, игнорируя глобальные стратегии сдерживания пандемии. В пятницу он сослался на предупреждения Трампа о том, что лекарство от болезни не должно вредить больше, чем сама болезнь. Это [прозвучало как] оправдание его курса держать фабрики и предприятия открытыми и отказываться закрывать границы. «Жизнь продолжается. Вы не можете поставить ее на паузу», – сказал он, добавив, что Беларусь не отменит празднования Дня Победы 9 мая, дня, когда пожилые ветераны Великой Отечественной войны собираются вместе, чтобы отметить эту дату. «Его главная идея заключается в том, что паника опаснее самого руса, – заявил политолог Артем Шрайбман, живущий в Минске. – В этом смысле он на трамповской позиции аргументации, и он даже больше Трамп, чем сам Трамп, потому что не осуществляет никаких ограничительных мер». Лукашенко приказал службам госбезопасности вести расследование в отношении любого человека, кто распространяет ложную информацию о смертях от коронавируса в республике. Но президент, бывший руководитель колхоза в Советском Союзе, также высмеивает идею мер предосторожности и карантина в стране, известной в бывшем Восточном блоке своим Минским тракторным заводом, основанным в 1946 году. 16 марта он сказал, что вместо того, чтобы беспокоиться о вирусе, пришло время работать на полях и для посевной. «Люди работают на тракторах. Никто [из них] не говорит о вирусе, – заявил Лукашенко. – Трактор вылечит всех. Поле исцелит каждого». Эта фраза запустила мем в соцсетях – фото красных таблеток в форме тракторов. Лукашенко шутил и о водке, которую в советские времена часто рекламировали как «лекарство» от всех недугов. Он рекомендовал людям не только пить, но и мыть ей руки [на самом деле водка недостаточно сильна, чтобы убить COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют дезинфицирующие средства, содержащие не менее 70% алкоголя; в водке, как правило, содержится 40% алкоголя – прим. The Washington Post]. «Я не пью, но недавно я говорил, что люди должны не только мыть руки с водкой, но и травить ей вирус [путем приема водки через рот]. Вы должны выпивать около 40-50 миллилитров очищенного спирта ежедневно, – сказал он 16 марта. – Но не на рабочем месте». И даже несмотря на то, что его мистические советы облетают интернет, он еще и предположил, что частое посещение сауны может помочь в борьбе с вирусом, который, по его словам, не выживет при высоких температурах. «Сходите в сауну. Два или три раза в неделю пойдут вам на пользу. Выходя из сауны, не только мойте руки, но и принимайте внутрь 100 граммов [водки]». Он предсказал, что вирус пройдет к Пасхе, которую православные церкви будут отмечать 19 апреля 2020 года. Только в четверг Беларусь объявила, что прибывающие иностранцы отправятся на 14 дней самоизоляции. В Беларуси проводятся тесты на коронавирус и отслеживаются контакты [зараженных пациентов]. Лукашенко также распорядился увеличить производство вентиляторов. Но президент утверждает, что карантин не эффективен. Такой подход не только спровоцировал остроты его политических противников. Это также волнует могущественного союзника Лукашенко, Россию, которая закрыла границу с Беларусью, хотя обе страны подписали договор о союзном государстве в 1999 году. Лукашенко сказал, что действия России «похожи на начало войны». Шрайбман же считает, что Лукашенко больше беспокоит предстоящий экономический кризис, вызванный коронавирусом, чем сам вирус. «Гражданское общество и оппозиция очень критично настроены к преодолению этого кризиса, – поделился он. – Люди оглядываются по сторонам и видят, что все другие страны используют совершенно другую тактику». ВОЗ хвалит подход белорусских властей к тестированию, отслеживанию контактов и изоляции подхвативших COVID-19. Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев открыто не критиковал политику Лукашенко, но подчеркнул, что global closures – ключевая часть стратегии. По словам Бердыклычевa, не существует подхода, который «подойдет всем». «Страны с небольшими кластерами должны отслеживать контакты, проверять подозрительные случаи, изолировать пациентов и побуждать людей пользоваться средствами защиты, ограничивая тем самым дальнейшее распространение», – сказал он. Лукашенко предупредил частные компании не увольнять своих работников, несмотря ни на что. В пятницу он пригрозил, что организациям, уволившим сотрудников из-за глобальных экономических трудностей, запретят существовать в Беларуси. Александр Федута, независимый белорусский политолог, сказал, что усилия правительства по поддержке экономики будут сдерживать экономический удар по Беларуси. «Кризис, – сказал он, – просто затягивается».

Перевод 

Перевод Kyky.org