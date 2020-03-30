МИД после гневного поста Захаровой о массовом возвращении россиян с "запылившимися" паспортами объяснил, кого будут вывозить из-за границы первыми

время публикации: 30 марта 2020 г.,

Минтранс РФ сокращает с 31 марта число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. По его словам, это делается "для того, чтобы каждого из прилетающих сегодня, с учетом развития ситуации по распространению коронавирусной инфекции, можно было в пунктах прилета внимательно, подробно встретить, отработать, обработать".

Глава Росавиации Александр Нерадько в свою очередь сообщил, что МИД расставил приоритеты, определив, кого из россиян будут вывозить из зарубежных стран в первую очередь: это те, кто приехал за границу после 1 января. "А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, то это будет следующий приоритет", - сообщил Нерадько.

По данным Минтранса, за последние десять дней в Россию вернулись 155 тысяч человек, из них 15 тысяч приехали из стран, где в связи с коронавирусом воздушное сообщение было прекращено или ограничено. Из египетских Хургады и Шарм-эш-Шейха, с которыми у России уже пять лет прервано чартерное сообщение, россиян помогла вывезти белорусская авиакомпания "Белавиа". Нерадько сообщил, что она перевезла около 1,2 тысячи граждан РФ, однако, как пишет портал "Турдом", в Египте еще остались россияне, ожидающие дополнительных рейсов.

Как следует из сообщений в соцсетях, многие своевременно подали заявки, чтобы попасть на специальные рейсы и были обескуражены свертыванием программы вывоза. Больше всего желающих вернуться отмечено в Хургаде, есть также запросы из Каира и Александрии.

Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах из-за приостановки авиасообщения и до сих пор не знают, когда из вывезут, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там отметили, что положение россиян "становится угрожающим", так как отели закрываются, а владельцы гостевых и частных домов опасаются брать постояльцев.

"Ситуация с жильем вообще очень тяжелая, людей к себе пускают, в основном, местные россияне", - рассказали в РСТ. Вывозной рейс планировался на 26 марта, но пока не состоялся. Росавиация планирует новый рейс 1 апреля, но вопрос еще не решен до конца. Кроме того, авиакомпания "Россия" должна вывезти еще около 270 человек с Занзибара и Маврикия. Более 170 человек ожидают вывоза с филиппинских островов Боракай и Лусон.

В Турции туристы столкнулись с необходимостью получать спецпропуска для эвакуации через Стамбул, откуда осуществляются все вывозные рейсы, пишет "Турпром". В стране, по заявлению властей, началась критическая фаза распространения коронавируса. Заблокированы 30 городов, турбизнес полностью парализован.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Facebook, что ей позвонили некие "очень богатые" люди, желающие отправить в Лондон частный самолет за "мальчиком, который давно там живет". Звонившие, в пересказе Захаровой, пожаловались, что в Англии "коллапс", "обнулили медицинские страховки": "Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!"

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. <..> А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России!". Разве? "Мы по закону граждане", - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ - уважения к стране и ее народу", - эмоционально резюмировала Захарова (пунктуация сохранена).

Издание The Insider уличило представителя МИД в раздувании неподтвержденной и даже, возможно, выдуманной информации, так как британская система страховой медицины в условиях пандемии коронавируса вовсе не отказывалась от своих обязательств. Напротив, 27 марта Британская ассоциация медицинских страховщиков и посредников разъяснила, что полисы медицинского страхования остаются действительными.

Практически все владельцы полисов могут без доплаты пройти тест на коронавирус, а некоторые полисы предусматривают для заболевших коронавирусом и частичное покрытие лечения в больнице. Кроме того, британское правительство приобрело 3,5 млн и заказало еще несколько миллионов экспресс-тестов на антитела, которые планируется распространять бесплатно или за небольшую плату. Этот тест позволяет установить, переболел ли человек COVID-19 и есть ли у него к нему иммунитет.

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