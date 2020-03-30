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Трамп: Россия и С.Аравия "сошли с ума" в вопросе нефти

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, 27 марта 2020 года. EUTERS/Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп сказал, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, добавив, что Саудовская Аравия и Россия “сошли с ума” в вопросе нефти, на которую давит замедление экономики из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.

“Мы не хотим, чтобы у нас была мертвая отрасль, которая уничтожена”, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

“Это плохо для них, плохо для всех. Это битва между Саудовской Аравией и Россией, касающаяся того, как много баррелей выпускать. И они обе сошли с ума, они обе сошли с ума”.

Трамп сказал, что обсудит с Путиным нефть и другие вопросы - возможно, санкции.

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теги: США  
   
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