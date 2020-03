архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.04.20 00:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Full text of Chinese foreign ministry's reply to open letter co-signed by publishers of 3 US media outlets" Китай - 28 марта 2020 г. Полный текст ответа МИД Китая на открытое письмо, подписанное издателями 3-х крупнейших американских СМИ 2020-03-28 24 марта издатели Wall Street Journal, Washington Post и New York Times опубликовали совместное открытое письмо. Однако, к сожалению, оно было отправлено не по тому адресу. Это письмо должно было быть адресовано правительству США. Всякое действие имеет свою причину. Трое издателей сделали в своем письме одно правильное замечание - решение Китая отозвать пресс-аккредитацию их журналистов было ответом на «недавнюю высылку правительством США» 60 китайских журналистов из Соединенных Штатов. Всекитайская ассоциация журналистов опубликовала заявление о высылке китайских журналистов из США 6 марта. Тем не менее, стоит напомнить, как США наращивали свое политическое давление на китайские СМИ: В декабре 2018 года отделения соответствующих китайских СМИ в США были обязаны зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». 18 февраля 2020 года информационное агентство Синьхуа, CGTN, CRI, China Daily и американский дистрибьютор зарубежного издания People's Daily были официально признаны «зарубежными миссиями». 2 марта США, де-факто объявили о высылке более 60 китайских журналистов к 13 марта. Кроме того, с 2018 года, США без какой-либо причины отказывали в визах 29 китайским журналистам, в том числе девяти, находящимся в США. Китайские журналисты могут получить только однократную визу. Некоторые не могут вернуться в США после отпуска из-за отказа в выдаче визы. Они также должны представить дополнительные документы для подачи заявления на визу. Когда американская сторона объявила о высылке и обострила политическое притеснение китайских журналистов, высказывались ли вы, три ваших ключевых средства массовой информации, называемые в Соединенных Штатах "совестью СМИ", за ваших китайских коллег? Вы открыто критиковали правительство США и призывали его отменить неправильное решение? Где была «свобода прессы», за которую вы всегда ратуете? Никто не должен ожидать, что Китай будет молчать о растущем политическом давлении или дискриминации со стороны Соединенных Штатов. В открытом письме была сделана попытка увязать ответные контрмеры Китая с отчетом о COVID-19. В нём утверждалось, что американские журналисты были «высланы» из-за освещения ими вспышки в Китае. Это представлялось таким образом, будто бы эти журналисты были единственным источником информации о Китае, и что без них остальной мир не имел бы доступа к ситуации с COVID-19 в Китае. На самом деле, с момента возникновения эпидемии, Китай открыто, прозрачно и ответственно публикует данные о ситуации на ежедневной основе. Мы регулярно предоставляем обновленную информацию в ВОЗ и странам по всему миру, включая Соединенные Штаты. Мы также приняли самые всесторонние, строгие и тщательные меры для контроля распространения вируса. Мы добились значительного прогресса в сдерживании вспышки и выиграли драгоценное время для всего мира. Важный вклад Китая был полностью признан, высоко оценен и широко приветствуется международным сообществом. Необходимо напомнить трем издателям, что в мире не исчезнут «точные, проверенные, взвешенные сообщения с мест» просто потому, что будут отсутствовать некоторые из ваших журналистов. Более того, некоторые из них, в глубине души, должны хорошо знать, сообщали ли они миру всестороннюю, правдивую и объективную информацию о борьбе Китая с коронавирусом. А истории, которые они написали, свидетельствуют сами за себя. Такие истории от таких журналистов только вредят заслуженной репутации ваших газет, как, авторитетных средств массовой информации. В этом письме, три издателя просили китайское правительство «ослабить растущее давление на независимые новостные организации». Как неоднократно подчеркивали представители МИД, основная государственная политика Китая открытости не изменилась и не изменится. Мы приглашаем иностранные СМИ и их журналистов освещать ситуацию в Китае в соответствии с законами и правилами, и мы будем и впредь оказывать им помощь и создавать им комфортные условия при выполнении ими их работы. Если бы все было иначе, почему так много международных средств массовой информации и журналистов работают в Китае и пишут так много разных и разнообразных новостей об этой стране? Мы выступаем против идеологического предубеждения против Китая и публикации фальшивых новостей под предлогом «свободы прессы». Мы выступаем против поведения, нарушающего профессиональную этику журналистики. Интересно, почему три издателя никогда не говорят ничего о необоснованных ограничениях и притеснениях, навязанных правительством США вашим коллегам-китайским журналистам? Китай и США могут иметь разные социальные системы, но это не должно влиять на способность журналистов быть объективными, справедливыми, правдивыми и точными в своих репортажах. Китайские журналисты в США всегда строго соблюдают местные законы и правила, а также профессиональную этику. Несправедливо накладывать на них ограничения или создавать препятствия только потому, что они из социалистической страны, возглавляемой Коммунистической партией Китая. И Китай не помещает какие-либо профессиональные новостные СМИ США в другую категорию из-за их про-демократических или про-республиканских репортажей. Аналогичным образом, китайские СМИ также заслуживают справедливого обращения в США. США не должны ущемлять китайские СМИ из-за идеологической предвзятости. Такие преследования только показывают, что США не хотят или не осмеливаются признать историческую тенденцию, согласно которой КПК ведет народ Китая вперед большими шагами. Как вы уже поняли, быстрое развитие Китая обеспечивает неиссякаемый источник новостей. Мы приветствуем репортажи честных и беспристрастных журналистов. Но мы не принимаем высокомерия и предубеждений [продемонстрированных] в открытом письме. Китайцы не приветствуют предвзятые и несправедливые репортажи. Как говорится, «Кто узел завязал, тот и должен его развязывать». Если у трех агентств СМИ есть жалобы, они должны адресовать их правительству США. И последнее, но не менее важное: напоминание Wall Street Journal: вы все еще должны извиниться перед китайцами.

Source: Xinhua Editor: Wang Qingchu статью прочитали: 2 человек Комментарии