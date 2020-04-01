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Тысячи рабочих застряли на арктических стройках

Аэропорт Сабетта закрыт для регулярных рейсов. Архивное фото: Атле Столесен

Опасаясь распространения коронавируса, российские компании изолируют от внешнего мира крупные стройплощадки и промышленные города.

By  Atle Staalesen   марта 26, 2020

Работа должна продолжаться, утверждают в российских компаниях, изолировавших ряд крупных промышленных объектов в Арктике. В результате на них застряли тысячи рабочих, которые в ближайшее время не смогут вернуться домой в центральные регионы страны.

Проект в Белокаменке

Одна из закрывшихся для внешнего мира стройплощадок — центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

в поселке Белокаменка под Мурманском. По сообщениям, чтобы ограничить распространение коронавируса среди персонала, «Новатэк» закрыл на объекте до 9 тысяч сотрудников.

Как сообщает сайт MMK.News, въезд и выезд на стройплощадку теперь возможен только по спецпропускам, а приезжающие сменные рабочие помещаются на карантин в отдельном вахтовом городке на десять дней.

Рабочие, большинство которых составляют  жители других российских регионов, работают на объекте вахтами до двух месяцев.

Как сообщает ММК, новые правила были введены властями Мурманской области.

Рабочие из Китая 

До недавнего времени на проекте также было занято значительное число китайских рабочих. Однако большинство из них было отправлено обратно в Китай в начале года, рассказал изданию «Северпост» губернатор области Андрей Чибис.

В Белокаменке создается завод для строительства платформ, на которых будут размещаться заводы для производства СПГ. Сроки ограничены, и по плану первая платформа должна быть готова к работе в Обской губе уже в 2022 году.

Застряли в тундре

Аналогичным образом изолируются промышленные объекты и в других северных регионах страны. В Сабетте, промышленном центре на полуострове Ямал, из-за отмены авиарейсов застряли более 20 тысяч человек.

Судя по расписанию на сайте местного аэропорта, в далекий моногород уже нет регулярных рейсов. В соцсетях местные жители выражают свое недовольство тем, что не могут выбраться с далекого арктического полуострова.

Продление вахт

Губернатор региона Дмитрий Артюхов подтвердил, что против коронавируса принят ряд мер предосторожности. Одна из них — продление нынешней вахты для работающих на местных нефтегазовых проектах, сообщает «Российская газета».

Продлить свое пребывание в ямальской тундре придется и сотрудникам «Газпром нефти», занятым на Новопортовском нефтяном месторождении. Как сообщили в компании, продолжительность вахты на удаленных объектах добычи увеличена до 60 дней.

Как сообщает информационное агентство «Муксун.fm», в этот район отменены все авиарейсы. Новопортовское — одно из крупнейших нефтяных месторождений в российской Арктике. В 2019 году здесь было добыто 7,7 млн тонн жидких углеводородов, сообщает «Газпром нефть». 

На нефтегазовых проектах в отдаленных уголках российской Арктики вахтовым методом работают люди со всех частей страны. Эти далекие месторождения крайне важны для России, обеспечивая основную долю доходов от экспорта.

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