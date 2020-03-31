«Надеялись проскочить, но не пропустили»

Что происходит по обе стороны закрытой российской границы

Белорусов выпускают из России, но обратно въезд им запрещен.

31 марта 2020, 05:37

Россия закрыла свои границы. Такое поручение выдал премьер-министр Михаил Мишутин. Под закрытие попал и сухопутный участок белорусско-российской границы.

"Свабода" побывала на одной из самых оживленных транзитных трасс Могилевщины Р-43, ведущей из белорусского Кричева в российский Рославль, а далее в Москву.

Российский переход "Понятовка" в первые часы после закрытия границы с 30 марта

На 40-километровом участке шоссе до закрытия границы в среднем за сутки проезжало до 1,5 тысячи машин.

Белорусские водители трассу Р-43 называют "старой варшавкой". Шоссе привлекательно тем, что бесплатно. От российской границы до Кричева — 35 километров. Последняя белорусская деревня на ней — Звенчатка. Через пять километров российский пограничный переход "Понятовка".

В 10 часов утра на нем не было ни одной машины. Один из пограничников в частном разговоре отметил, что в Россию разрешено пропускать до особого распоряжения только фуры. Иностранцам на других видах транспорта въезд запрещен. Запрещено выезжать из страны самим россиянам. Белорусов выпускают из России, но обратно въезд им запрещен.

Впереди Россия. Трасса Р-43 ("старая варшавка") без машин

На площадке перед павильонами российских страховщиков также пусто. Сотрудник страховой фирмы признается, что видит ранее оживленную трассу теперь без движения дико.

"Сюда приходим, тупо посидим и обратно уезжаем, - говорит он. - Разумеется, нет выручки. Карманы уже почти две недели пустые. Зарплаты же наши зависят от машин. Начальство обещало компенсировать простои эти, но как оно будет, увидим..."

Российское страхование не востребовано

Собеседник живет в поселке Понятовцы. Говорит, что улицы там безлюдные, потому что все стараются без надобности не выходить во двор.

"Москва самоизолировалась. Там ситуация хуже. Но столица же-это не вся Россия", - описывает страховщик положения в стране с пандемией коронавируса.

Еще один страховщик говорит, что иногда по шоссе проезжают белорусские и польские фуры, и их «погранцы» пропускают. Белорусские легковушки заворачивают назад, добавляет он.

"Мы боимся коронавируса, как и вы (в Беларуси. - Ред.), одинаково, - переходит собеседник к причине закрытия границы. - Вам только кажется, что этой напасти нет у вас. Вам же правды не говорят".

Белорусские страховщики: за ночь не было ни одной машины

В белорусской Звенчатке белорусских пограничников нет. С 1990 - х здесь уцелели еще здания, в которых собирались разместить охранников границы. Теперь в нем придорожная гостиница и кафе. Пообщаться с сотрудниками не удалось.

При шоссе стоят с полдесятка вагончиков страховщиков. На попытку журналиста пообщаться женщины реагируют: "а что, от нашей мысли что-то изменится? Ничего, ведь у белорусов такой менталитет. Будет еще хуже".

Белорусские страховщики. Как и на российской стороне, услуги их не востребованы

"Сейчас вообще выручки нет. За ночь ни одной машины не было, — говорят о ситуации собеседники. - Мы думаем, что делать дальше, потому что всех отпускают в отпуска за свой счет. Это потому, что нам работы нет. Кто нас будет держать, когда мы прогуливаемся по трассе. Да и раньше здесь работы особо не было. Страховали только белорусов, оформлять“ зеленую карту " на России. А европейцы у нас и не останавливались".

Дальнобойщик: в России "попадали" грузоперевозки

Водители, которые приостанавливаются у страховниц, говорят, что «для них ситуация пока непонятна». Уговорить российских пограничников пропустить их не удается.

Дальнобойщик вторые сутки не может выехать из Беларуси

"Мы на работу в Россию ехали, - рассказывает один из них. - Надеялись проскочить, но нас не пропустили. Мы хотели проехать к Смоленску. Остаются только "таежные "дороги".

Отъехав от белорусско-российской границы километров двадцать, почти под самый Кричев, на шоссе начали встречать белорусские и польские фуры. В России "загрузки упали", отмечает один из водителей. Он вторые сутки не может выехать из Беларуси. Говорит, что три дня назад убежал из Москвы, так как ее закрывают. 400 километров до Кричева ехал порожний. Сам водитель белорус, но работает в российской фирме. Гоняет фуры с "европейским грузом" в Россию.

"Чтобы обратно в Москву порожним не ехать, мне ищут в Беларуси груз — - описывает он ситуацию. - Из Козловичей (пограничный переход) обещать привлечь прицеп с чем-то, и я его куда-то потяну. Куда, не знаю. Пока здесь стою, свои деньги проедаю".

Оживляют пейзаж дорожники

По его словам сейчас в России "попадали" грузоперевозки. Мужчина считает что россияне "перегнули" с закрытием границы, а "наши белорусы" сделали правильно, что оставили открытой, так как "одни и другие славяне".

"Лукашенко молодец, - отмечает собеседник. - Он правильно говорит: Зачем границу закрывать, это же столько безработных будет...".

Дальнобойщик уверен, что "Путин компенсации никому не выплатит". К такому мнению он пришел пообщавшись с россиянами, которые главе государства не верят.

Для жителей белорусского пограничья закрытие Россией границы стало неприятным сюрпризом. Многие из них выезжали на заработки в соседнюю страну и за товарами. Теперь заработать и приобрести дешевые товары негде. На большинстве местных предприятий платят менее 500 рублей, а в магазинах дороговизна, говорят в Кричеве.

"Надеемся, что карантин в России продержится недолго, — говорит одна из женщин на рынке. - Больше не на кого надеяться. Лукашенко только красиво выступает...»

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY

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