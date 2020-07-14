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дата публикации 14.07.20 04:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

Фото: pxhere.com На фото: Канадцы стали больше ценить близких и природу

Трудно найти что-то положительное в пандемии, из-за которой умерли сотни тысяч людей, тысячи остались без работы, а мир сильно изменился. Тем не менее, и в этой ситуации можно найти светлые стороны, считают журналисты Fresh Daily.

Стало больше доброты

В начале пандемии появилось новое слово, «caremongering», которое буквально означает «распространение заботы», или помощь нуждающимся. Зародился этот тренд в Канаде.

Тысячи канадцев с самого начала пандемии помогали соседям, знакомым и незнакомым людям: бесплатно раздавали туалетную бумагу, развозили домашние обеды и ходили в магазин за стариков. Даже магазины определили специальные часы для пожилых покупателей, чтобы обезопасить их.

Медицинских работников теперь ценят больше

Медицинские работники стали настоящими героями, сражающимися с коронавирусом. Как и во многих других странах, в Канаде люди каждый день выходили на балконы, чтобы поддержать врачей и медсестер аплодисментами.

Но одними аплодисментами дело, конечно же, не ограничилось. Канадцы как могли помогали медикам: кто-то делал пожертвования, кто-то шил средства индивидуальной защиты, рестораны доставляли бесплатные обеды в больницы, а отели предлагали бесплатные номера врачам и медсестрам.

Увеличилась поддержка местного малого бизнеса

Пандемия сильно ударила по малому бизнесу, но и здесь канадцы постарались помочь. Они стали чаще покупать товары в местных магазинчиках, а не крупных сетях, и заказывать еду в небольших кафе и ресторанах, чтобы поддержать бизнес.

В городах появилось больше велодорожек

Во время локдауна многие канадские города расширили дорожки для велосипедистов и пешеходов, чтобы им было легче соблюдать дистанцию.

Активисты уже предлагают продолжить эту тенденцию и после пандемии. Она полезна как для самих горожан, так и для экологии городов.

Мы стали проводить больше времени с близкими

Когда только-только заговорили о том, что, вероятно, всем по возможности придется сидеть дома в самоизоляции, многие были уверены, что отношения с родными и близкими ухудшатся. Но, кажется, это не так.

Большинство канадцев, наоборот, сблизилось со своими родственниками. Самоизоляция также научила нас больше ценить семью и друзей.

Самоизоляция сблизила многих даже с коллегами, так как звонки в Zoom показали их «домашнюю» сторону.

Мы по-новому взглянули на развлечения на свежем воздухе

Из-за самоизоляции и работы из дома простая короткая прогулка для некоторых стала важным событием и даже необходимостью. Локдаун позволил канадцам понять, как важно выходить на улицу и наслаждаться природой.

А так как поездки за границу всё еще нежелательны, канадцы стали больше путешествовать по родной стране, открывая для себя ее красоту.

Избавление от рабочей рутины

На самоизоляции многие смогли хотя бы немного расслабиться и подстроить рабочий график под себя.

Это может продолжиться и дальше: канадцы призывают ввести четырехдневную рабочую неделю, а некоторые работодатели планируют оставить как минимум часть сотрудников на удаленной работе.

Социальному неравенству стали уделять больше внимания

Пандемия выявила множество уже давно существующих социальных проблем. И в Канаде пытаются их решить, помогая бездомным и бедным.

Снизилось загрязнение воздуха

Как показывают данные со спутника, качество воздуха в канадских мегаполисах сильно улучшилось с середины марта. Это связывают с тем, что во время пандемии снизилось использование автомобилей, а многие учреждения и фабрики закрылись.

Увеличилось финансирования здравоохранения

Во всём мире осознали, как важны здравоохранение и медицинские исследования. Канада – не исключение. Правительство вложило миллионы долларов в изучение COVID-19 и оказало финансовую помощь больницам.

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