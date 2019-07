архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.07.19 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Bloomberg.com”,

"Venezuela Says Widespread Power Outage Caused by Electromagnetic Attack" США - 23 июля 2019 г. Венесуэла говорит, что отключение электроэнергии вызвано электромагнитной атакой Алекс Васкес и Фабиола Зерпа - Правительство говорит, что отключение электроэнергии вызвано атакой на энергосеть - Этот инцидент затронул некоторые нефтяные проекты в восточной Венесуэле



Отключение электроэнергии в Каракасе, Венесуэла, 22 июля. Фотограф: Юрий Кортес/AFP via Getty Images Свет возвращается к миллионам людей в Венесуэле после того, как серьезное отключение электроэнергии лишило электричества около двух третей страны во второй половине дня в понедельник. Этот инцидент, который, как говорит правительство, был вызван "атакой", напоминает другое отключение в марте, длившееся 10 дней в некоторых районах, и подтолкнувшее администрацию Николаса Мадуро ввести ограничение подачи электроэнергии за пределами столицы Каракаса, чтобы стабилизировать сеть. Министр информации Хорхе Родригес сказал, что работа школ и производств будет приостановлена во вторник, чтобы сохранить низким потребление энергии, а управляемая государством энергетическая компания Corpoelec заявила, что обслуживание восстановлено по всему Каракасу, а в других штатах страны еще ведутся работы.

Мадуро и его правительство настойчиво утверждают, что проблемы страны с электричеством являются результатом саботажа и изощренных атак со стороны США и местной оппозиции, стремящихся отстранить его от власти, в то время как отраслевые эксперты и критики указывают на отсутствие инвестиций и технического обслуживания. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, называющий себя легитимным лидером Венесуэлы и признанный таковым более 50 странами после сомнительного переизбрания Мадуро в 2018 году, сказал, что он выведет людей на улицы во вторник на митинг против правительства. "Они пытались скрыть эту трагедию за счет ограничения (подачи электроэнергии) по стране, но их провал очевиден", - написал он в Твиттере. "Они разрушили энергосистему и у них нет никакого выхода". Отключения электроэнергии в марте отразилось на уже упавшей добыче нефти в Венесуэле, когда объем добычи в некоторых местах упал до нуля в течение нескольких дней. Электричество было отключено и для совместного предприятия по добыче нефти с участием компаний Petroleos de Venezuela SA, Chevron и "Роснефть" во второй половине дня в понедельник на востоке страны, согласно двум людям, осведомленным о ситуации, которым не разрешено выступать публично по этому вопросу. PDVSA, как называют государственную добывающую компанию, не ответила на запрос о комментарии. С момента парализующего отключения электричества в марте правительство ограничило подачу электричества в более чем 20 штатов, за исключением Каракаса, чтобы не провоцировать там протесты. И все же для многих единственной гарантией является попытаться приобрести электрогенератор, чтобы подготовиться к следующему отключению. В понедельник толпы венесуэльцев заполнили тротуары Каракаса, когда магазины и рестораны закрылись. Многие шли домой пешком после того, как автобусы, предоставленные транспортной системой города, оказались заполнены, а система метрополитена закрылась. На фоне перебоев с интернет-связью водители останавливались вдоль автомагистралей города, ловя сигнал с вышки мобильной связи. "Единственное, что мне важно, это как можно скорее добраться до дома, чтобы меня не ограбили", - сказал 52-летний разнорабочий Хулио Пеналвер по дороге домой в Петаре, большой район трущоб в восточном Каракасе.