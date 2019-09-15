На юге Британии украден унитаз из литого золота





Унитаз из литого золота итальянского художника Маурицио Каттелана был похищен в субботу, 14 сентября, из Бленхеймского дворца, причинив серьезный ущерб этому величественному дворцу в стиле барокко, являющемуся памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, объявила британская полиция.

Это творение, получившее название "Америка", из 18-каратного золота состоит из находящихся в рабочем состоянии сиденья, унитаза и водоспуска. Оно было выставлено с четверга среди прочих произведений Маурицио Каттелана во дворце 18-го века, в графстве Оксфордшир. Воры "проникли во дворец посредством взлома ночью и покинули помещения около 4:50 утра", сообщила местная полиция в релизе. Полиция считает, что они использовали "по крайней мере два автомобиля", чтобы совершить их преступление.

"Так как унитаз был подключен к водоснабжению и канализации здания, это вызвало значительный ущерб и затопление", - уточнила инспектор Джесси Милн. Был задержан мужчина 66 лет, но драгоценная выносная уборная не была "пока" обнаружена, согласно полиции.

Произведение "Америка" было выставлено впервые в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, где оно было использовано примерно 100000 человек в период с сентября 2016 года по лето 2017 года. Маурицио Каттелан представил его как эгалитарное произведение, "искусство 1% (к которому относятся самые богатые люди планеты) для других 99 процентов". Дворец Бленхейм, который был закрыт для посещений в субботу, был создан британским архитектором Джоном Ванбру. Этот дом 12-го герцога Мальборо также являлся местом рождения британского государственного деятеля Уинстона Черчилля.

"Ле Фигаро" вместе с агентством AFP

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