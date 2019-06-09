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опубликовано редакцией на Переводике 09.06.19 20:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Трансгенные мартышки с человеческим геном обнаруживают человекообразное развитие мозга

ПЕКИН, 2 апреля ("Синьхуа") - Исследователи из Китая и Соединенных Штатов создали трансгенных мартышек с человеческим геном, который важен для развития мозга, и мартышки показали сходное с человеческим развитие мозга.

Ученые определили несколько генов, которые связаны с размером мозга у приматов. MCPH1 - это ген, проявляющийся во время внутриутробного развития мозга. Мутации MCPH1 могут привести к микроцефалии, нарушению развития, характеризующемуся малым размером мозга. 

В исследовании, опубликованном в пекинском National Science Review, научные сотрудники из Куньминского института зоологии, Китайской академии наук, Университета Северной Каролины в Соединенных Штатах и из других научно-исследовательских учреждений сообщили, что они успешно создали 11 трансгенных макак-резус (восемь первого поколения и три второго поколения) с человеческими копиями MCPH1.  

Согласно научной статье, томография головного мозга и анализ тканевого среза показали измененную структуру дифференциации нейронов и замедленное созревание нейронной системы, что напоминает задержку в развитии (неотению) у человека. 

Неотения у человека - это сохранение юношеских черт в зрелом возрасте. Одним основным отличием человека от нечеловекообразных приматов является то, что человеку требуется намного больше времени, чтобы сформировать его нейронные сети во время развития, значительно продлевая подростковый период, что и является так называемой "неотенией". 

Исследование также обнаружило, что трансгенные мартышки демонстрировали улучшение кратковременной памяти и более короткое время реакции по сравнению с дикими макаками-резус в контрольной группе.

Исследователи сообщили, что модель трансгенной макаки является полезной и что она в большой степени может имитировать специфичный для человека статус.

В будущих исследованиях трансгенные нечеловекообразные приматы способны помочь с важным пониманием принципиальных вопросов касательно того, что делает человека уникальным, а также с пониманием нейродегенеративных нарушений и нарушения социального поведения, которые трудно изучать другими методами, сказали они. 

статью прочитали: 21 человек

   
теги: США, Китай, Наука, Генетика  
   
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