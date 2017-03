архив



дата публикации 04.03.17 14:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Foreign Policy”,

"This Is How NATO Ends" США - 15 февраля 2017 г. Вот так закончится НАТО С тихим закрытием не играющего особой роли брюссельского офисного здания в сентябре 2020 года. Джереми Шапиро Фото: VIRGINIA MAYO/AFP/Getty Images СЕНТЯБРЬ 2020 года - Альянс НАТО победоносно начался 71 год назад подписанием Вашингтонского договора достопочтимыми представителями 12 государств, взявших на себя обязательства по защите друг друга на вечные времена. Альянс позорно закончился в прошлый вторник, когда главный офис в Брюсселе был заперт на висячий замок фламандским охранником по имени Карел ван Аахен. Формально организация все еще существует. Договор все еще действует; 28 стран-членов альянса все еще связаны обязательством, по идее, защищать друг друга против агрессии; на конференциях аналитических центров продолжают вестись бесконечные дебаты "куда идет НАТО" в богато украшенных залах заседаний; Грузия все еще публично держится за свою цель вступить в альянс в отдаленном будущем. Но задолго до того, как генеральный секретарь НАТО Герхард Шрёдер покинул свою почти пустую штаб-квартиру в прошлом месяце, всем наблюдателям было ясно, что в течение всего нескольких лет НАТО из сильнейшего и самого успешного альянса в истории превратился в пустую и бесполезную оболочку. Он был разрушен не российскими армиями, а отсутствием интереса со стороны его стран-членов. История кончины НАТО демонстрирует, что иногда альянсы заканчиваются не с шумом, а шепотом. Долгий шепот В случае с НАТО долгий шепот его кончины начался с инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года. В течение всей бесконечной предвыборной кампании 2016 года Трамп выступал против американских союзников, которые, как он считал, не несут бремя собственной обороны. Он загадочно намекал, что став президентом он не будет защищать союзников, которые не оплачивают свою долю расходов. Его похвалы российского президента Владимира Путина вызвали еще больше опасений в Восточной Европе, что он оставит их на милость России. Как только он стал президентом, отношение Трампа к Европе и НАТО стало таким же непредсказуемым, как и его беспорядочная президентская кампания. Он назначил членов кабинета министров, которые хвалили НАТО на слушаниях по их подтверждению в должности. Он позволил британскому премьер-министру Терезе Мэй во время ее визита заявлять, что он "поддерживает НАТО стопроцентно". Затем, так же неожиданно, он сделал разворот и снова начал резко критиковать союзников, называя НАТО устаревшим, или же нападал на ЕС как на германский заговор. За каждой новой тирадой следовал новый раунд переполоха в прессе и паники со стороны европейцев. И все же на местах мало что изменилось. Американские войска остались в Европе, самолеты США участвовали в патрулировании неба над Балтикой, а американские солдаты все еще участвовали в военных учениях НАТО. Несмотря на заголовки в газетах, НАТО спокойно оставался - на бумаге - самым мощным военным альянсом в мире. Сначала угрозы Трампа, совсем не разрушив альянс, по-видимому привели в движение европейцев, чего не могли достигнуть льстивые речи предыдущих президентов. Расходы европейцев на оборону стали расти в сторону их обязательства в 2 процента ВВП, и европейцы создали новые механизмы военного сотрудничества в ЕС после Брекзита. По настоянию Трампа НАТО объявил, что борьба с терроризмом является его главной задачей, и начал многочисленные исследования, чтобы изучить то, как НАТО мог бы достичь своей новой цели. В конечном итоге новая задача НАТО не сильно изменилась в плане ресурсов; альянс просто перестал говорить о своей предыдущей главной задаче защиты Европы от российской агрессии. Но эти косметические изменения позволили президенту Трампу заявить, что ему удалось привести альянс в соответствие с его философией "Америка прежде всего". В знаменитой речи, с которой он выступил перед точной копией Эйфелевой башни в Лас-Вегасе, он объявил, что "теперь, вместо того, чтобы Америка работала на НАТО, НАТО работает на Америку". Трамп больше не считал, что альянс НАТО устарел. Наоборот, он стал для него символом того, как он может перестроить американские альянсы в сторону служения американским целям. Насквозь прогнивший Но помимо символизма было не очень ясно, работает ли НАТО на кого-то вообще. Когда Россия усилила свою опосредованную войну в Украине в середине 2017 года, в НАТО шли дебаты по поводу реакции на это, но так как энергия США была сконцентрирована на строительстве стены на южной границе страны, то альянс не смог достичь консенсуса в отношении новых санкций или укрепления существующих размещенных войск на востоке. Польша, Франция и Германия решили, что новый механизм Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) ЕС в области обороны больше подходит для этой цели. Вместе с большинством своих европейских партнеров они начали использовать его для обеспечения оружием и предоставления боевой подготовки украинскому правительству. Официально НАТО объявил о своем нейтралитете. Российская пропаганда развернулась и вместо изобличения Соединенных Штатов и НАТО стала подвергать суровой критике Германию и ЕС. В начале 2018 года ситуация в египетской экономике резко ухудшилась, и правительство пало. Пока в Каире царил беспорядок, сотни тысяч беженцев начали появляться на побережье Греции и Италии. И снова НАТО раздумывал над действиями - в этом случае о военно-морской миссии, чтобы перехватывать и возвращать лодки с беженцами, что считалось гуманитарной и защитной мерой, сходной с миссиями, которые альянс выполнял в Средиземном море в 2016 году. Но на этот раз члены альянса из Восточной Европы, уязвленные нейтралитетом НАТО в Украине, выступили против участия альянса в этих действиях. Соединенные Штаты, вовлеченные в скандал в связи с покупкой Роджером Эйлсом газеты "Нью-Йорк Таймс" и налоговым аукционом Федеральной налоговой службы США, не встали ни на чью сторону, и в конечном итоге НАТО ничего не стал делать. Затем в январе 2019 года в ответ на решение США провести обыски на иранских торговых судах в Персидском заливе в поисках оружия Тегеран осуществил переворот в Багдаде. Марионеточный иранский режим приказал войскам США покинуть Ирак, в то время как совместные иракско-иранские силы атаковали турецкие войска в Иракском Курдистане и начали вооружать курдских повстанцев в юго-восточной Турции. Турция при поддержке администрации Трампа попросила НАТО воспользоваться его священной пятой статьей - то есть объявить действия Ирана агрессией против страны-члена НАТО и придти на помощь Турции. Большинство европейских стран-членов НАТО, включая Францию, Германию, Польшу и Италию, категорически отказались. Что любопытно, эти страны выполнили свое обязательство 2 процентов расходов на оборону и даже поддержали поворот НАТО к борьбе с терроризмом. Но они отказались использовать свою вновь обретенную военную силу, чтобы противостоять тому, что Соединенные Штаты и Турция считали "терроризмом" Ирана в северном Ираке и юго-восточной Турции. Отказ НАТО отреагировать на запрос о применении пятой статьи спровоцировал уход в отставку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В его письме об отставке Столтенберг отметил, что нет особого резона продолжать руководить организацией, которая не может или не хочет реагировать на запросы своих членов. Многие в Европе согласились, что время НАТО прошло, но Соединенные Штаты и Британия не были готовы сдаться. При поддержке германского правительства большой коалиции под руководством социал-демократов они нашли в бывшем германском канцлере Герхарде Шрёдере компромиссного кандидата на пост генерального секретаря, чтобы принять вызов переосмысления НАТО для нового века, хотя что это означало, было неясно. Русские приветствовали его назначение и заявили, что они больше не против членства в НАТО для Черногории и даже Сербии. Они еще сказали, что они подумают над тем, чтобы со временем самим вступить в альянс, и администрация Трампа публично похвалила это заявление. Однако российская поддержка не помогла Шрёдеру остановить закат альянса. Большинство европейских стран-членов, возмущенные хорошими отношениями НАТО с их врагом в Украине, послали небольшое количество своих штабных офицеров в европейские командования. Внимание США было поглощено судебным процессом Эрика Трампа по обвинениям в инсайдерских торговых операциях и иранско-турецкой войной. Американские официальные лица часто не появлялись на заседаниях НАТО, а крупные военные учения НАТО просто прекратились. Большинство стран тихо перестали даже вносить средства в общий бюджет НАТО, направив финансовые средства на одностороннее патрулирование против иммигрантов в Средиземном море или для военной подготовки в Украине. С трудом пытаясь оставаться на плаву, Шрёдер добился поддержки США и России в 2020 году, чтобы перенести штаб-квартиру НАТО на бывшую военную базу в Болгарии, надеясь, что это со временем станет географическим центром альянса. Европейцы не возражали, но большинство персонала НАТО даже не подумали последовать за ним туда. Дело в солидарности, глупый Оглядываясь назад, становится ясно, почему НАТО исчез. В течение десятилетий страны-члены НАТО концентрировали внимание на том, что их разделяло. Они чрезмерно спорили о совместном несении бремени и о том, как реагировать на российскую агрессию или на беспорядок в Северной Африке. Это были весьма важные вопросы, но споры отвлекали внимание от того, что делало НАТО особым: глубокой заинтересованности его членов в безопасности друг друга. Конечно, члены НАТО не всегда соглашались с тем, какими должны быть приоритеты организации, но НАТО как целое всерьез воспринимал угрозы, которые видел каждый отдельный член для своей национальной безопасности. В результате, в течение большей части своих 70 лет существования альянс НАТО, совсем не будучи устаревшим, являлся средством, к которому обращалось политическое руководство США и Европы во время кризисов. Во время Холодной войны, на Балканах, в Афганистане, в Ливии и в других местах президенты США и европейские лидеры обнаруживали, что НАТО предоставлял не только военные возможности, но и механизм для объединения союзников и обеспечения более широкой легитимности для их собственных оборонных приоритетов. НАТО работал, потому что его члены верили, что их партнеры их поддерживают. Солидарность являлась основой альянса. Теперь легко увидеть, что президент Трамп решил дилемму НАТО в отношении распределения бремени - посредством уничтожения солидарности альянса. Поставив Америку на первое место и не обращая внимания на их проблемы, он заставил своих союзников платить больше, но он также гарантировал, что им будет наплевать. НАТО, который был создан, чтобы работать в первую очередь на Америку, больше не работал вообще. И поэтому европейские союзники Америки не поддерживают ее в ее текущей борьбе с Ираном, точно так же, как Америка не поддерживает их в Украине. Легко увидеть теперь, что президент Трамп решил дилемму НАТО в отношении распределения бремени - разрушив солидарность. Поставив Америку на первое место и не обращая внимания на их проблемы, он заставил своих союзников платить больше, но он также гарантировал, что им станет наплевать. НАТО, построенный, чтобы работать в основном на Америку, больше не работал. И поэтому европейские союзники Америки не поддерживают ее в ее текущей борьбе с Ираном, точно так же, как Америка не поддерживает их в Украине. Оглядываясь назад, на годы достижений НАТО, это выглядит досадным. Но так как мы поглощены новым мировым беспорядком, это никого, похоже, не волнует. Ван Аахена, охранника, закрывшего штаб-квартиру НАТО, спросили недавно, что он сделал с ключом от когда-то славного здания. "Я думаю, он у меня дома в моем верхнем ящике", - признался он. "Никто его у меня не просил".

