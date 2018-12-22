Трамп о Сирии: "Мы должны были пробыть там 3 месяца, это было 7 лет назад"

Президент США: "Когда я стал президентом, ИГИЛ буйствовала. Теперь ИГИЛ по большей части побеждена".

Мордекай Сонс

"Рейтер" - Американские солдаты наблюдают за районом во время смешанного совместного патрулирования в Манбидже.

Президент США Дональд Д. Трамп написал в "Твиттере" сообщение критикам с объяснением его стратегии ухода из Сирии.

"По Сирии, мы первоначально должны были провести там три месяца", - написал Трамп. "И это было семь лет назад - мы так и не ушли".

"Когда я стал президентом, ИГИЛ буйствовала. Теперь ИГИЛ по большей части побеждена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии легко позаботиться о том, что осталось. Мы возвращаемся домой!" - заключил Трамп.

Высокопоставленный представитель службы безопасности сказал в пятницу, что своим решением вывести американскую армию из Сирии Трамп "бросил Израиль под колеса грузовика российской армии, который перевозит оружие Сирии и Хезболлах".

Он также сказал, согласно новостному сообщению, что уходящий министр обороны США Джеймс Мэтис намекнул Израилю, что Трамп объявит о выводе войск из Сирии. По оценке израильской разведки, после этого американского решения регион станет местом прибыльной передачи оружия между сторонами.



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