навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
15.10.16   Редакция

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

(0)
14.10.16   Редакция

Вот почему Путин не хочет мира в Сирии

(0)
 
13.10.16   Редакция

Когда Буши играют против Трампа

(0)
12.10.16   Название проекта

Политика Путина не допускает лжи в сирийском конфликте

(0)
12.10.16   Редакция

Почему США обвиняют нас в хакерских атаках?

(0)

последние за вчера, 14.10.16  
22:44   Редакция

Вот почему Путин не хочет мира в Сирии

(0)
20:55   Редакция

Ганапольский корчит из себя хамоватого умника, а есть ли на то причины?

(0)
20:34   Редакция

Вишневский опять заврался

(0)
20:02   Редакция

Бесполетная зона над Алеппо чревата войной, которая поглотит нас всех

(0)
17:51   Редакция

Надрывный «Голос Америки» опять забыл озвучить факты

(0)
17:32   Редакция

«Эхо Москвы» судит о стране по белоснежной улыбке

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
14.10.16 22:23    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (141)
11.10.16 13:42    
Sergeolov Работаем, чтобы прокормиться (2)
11.10.16 09:57    
Олька Просто стихи (652)
01.10.16 20:15    
gogola Испания и отдых (2)
01.10.16 08:30    
Олька Что такое линейная алгебра? (7)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
17.09.16 18:15    
Vasil95 Наши Любимые Мелодии (163)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 15.10.16 19:44
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

«Еще один кандидат на статую» – под таким заголовком 14.10.2016 на портале «Каспаров.Ру» был опубликован материал Александра Тверского. Какой такой кандидат и на какую такую статую, можно было бы не сообразить, тем более что из краткого пояснения («Поставили памятник Ивану Грозному — поставьте и ему!») становится понятен только первый кандидат. Но картинка, скорее всего, наскоро сляпанная автором в Paint, вносит некоторую ясность: на ней, помимо Ивана IV, изображен… Чикатило!


«Какая связь между ними?» – спросите вы. На этот вопрос автор дает весьма странный ответ. Тверской требует установить памятник Чикатило, поскольку, хотя его личность и не настолько масштабна, как фигура Ивана Грозного, он все равно наш герой и наша история, которую мы не должны забывать! Вот так. Ни больше ни меньше.


А теперь серьезно. Конечно, понятно, что автор иронизирует. Однако непонятно другое: отчего он так ополчился против установки памятника русскому царю, и по какой причине проведена такая ассоциация между Иваном Грозным и Чикатило?

Можно предположить, что господин Тверской намекает на ставшую уже легендарной жестокость правителя Ивана IV (Иван Грозный убивает своего сына там и все тому подобное). Только одно но: вот именно, что жестокость правителя – легенда. То есть доподлинно неизвестно, был ли он таким тираном, каким его сделала молва. 

Современники, между прочим, отзывались о нем совсем не плохо: «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство: „Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным Помазанникам!“ Суд нелицеприятный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных прохлад царских… Ласковый к вельможам и народу — любя, награждая всех по достоинству — щедростию искореняя бедность, а зло — примером добра, сей Богом урождённый Царь желает в день Страшного суда услышать глас милости: „Ты еси Царь правды!“».

Одним словом, правитель был строг, но справедлив. Впрочем, не будем вдаваться в исторические дебри, скажем лишь, что любой властитель, под чьим началом целая страна, должен быть пусть не жестоким, но жестким. В противном случае не сдобровать ни ему, ни его государству. В этом смысле Грозный соответствовал своему статусу. При нем прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей остальной Европы. Разве это не показатель его состоятельности как правителя? Разве это имеет что-то общее с бессмысленной жестокостью серийного убийцы Чикатило? По мнению автора «Каспаров.Ру», очень даже имеет.

Непонятно, правда, отчего тогда сотрудник вышеупомянутого портала не набросился с негодованием на, скажем, Гайдая, который посмел увековечить Ивана Васильевича пусть не в камне, но в не менее прочном памятнике – кино. Отчего режиссер не снял ленту «Андрей Романович меняет профессию»? А то можно сразу предъявить претензии Булгакову, ведь это же ему, в конце концов, пришла в голову идея написать о вымышленных приключениях двух Иванов Васильевичей, один из которых – Грозный. Отчего уважаемый Михаил Афанасьевич не накропал произведение и о Ростовском потрошителе? Интересно, этот вопрос не приходил в голову авторам потрала «Каспаров.Ру», или в абсурдности своих фантазий столь далеко они пока не зашли?

Оригинал статьи: https://gazetaogazetah.ru/348.html

статью прочитали: 30 человек

   
теги: Россия, СМИ  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  14.10.2016 20:55  
-

Ганапольский корчит из себя хамоватого умника, а есть ли на то причины?
Тот факт, что Матвей Ганапольский закончил эстрадно-цирковое училище в Киеве и режиссерский факультет ГИТИСа совсем не дает ему право голословно обвинять российские власти.

читали: 534 , обсуждали: 3

читать далее
  14.10.2016 20:34  
-

Вишневский опять заврался
Автор «Эха» Борис Вишневский триумфально заявляет о том, что Путин сознался. Возбудила Вишневского фраза Путина, сказанная на форуме «Россия зовёт»: «Мы вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе».

читали: 273

читать далее
  14.10.2016 17:51  
-

Надрывный «Голос Америки» опять забыл озвучить факты
В течение последних лет одной из самых актуальных тем для СМИ различного масштаба была война в Украине. Всё информационное пространство заполнено различного рода провокациями и уже совсем не представляется возможным определить, где скрывается правда.

читали: 621

читать далее
  14.10.2016 17:32  
-

«Эхо Москвы» судит о стране по белоснежной улыбке
И когда писателями стали те, кто не может провести простейшую аналитическую работу? Автор статьи «Беззубая Россия», которую разместил портал «Эхо Москвы», опрометью кинулся клеймить российскую стоматологию

читали: 222

читать далее
  27.09.2016 15:52   Эксклюзив
-

Украинские СМИ жалуются на давление со стороны власти
Украина и свобода слова - понятия несовместимые. Какое-либо мнение, противоречащее идеи майдана и нынешнему киевскому режим, сразу пресекалось на корню,

читали: 417 , обсуждали: 6

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 