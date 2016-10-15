Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя
«Еще один кандидат на статую» – под таким заголовком 14.10.2016 на портале «Каспаров.Ру» был опубликован материал Александра Тверского. Какой такой кандидат и на какую такую статую, можно было бы не сообразить, тем более что из краткого пояснения («Поставили памятник Ивану Грозному — поставьте и ему!») становится понятен только первый кандидат. Но картинка, скорее всего, наскоро сляпанная автором в Paint, вносит некоторую ясность: на ней, помимо Ивана IV, изображен… Чикатило!
«Какая связь между ними?» – спросите вы. На этот вопрос автор дает весьма странный ответ. Тверской требует установить памятник Чикатило, поскольку, хотя его личность и не настолько масштабна, как фигура Ивана Грозного, он все равно наш герой и наша история, которую мы не должны забывать! Вот так. Ни больше ни меньше.
А теперь серьезно. Конечно, понятно, что автор иронизирует. Однако непонятно другое: отчего он так ополчился против установки памятника русскому царю, и по какой причине проведена такая ассоциация между Иваном Грозным и Чикатило?
Можно предположить, что господин Тверской намекает на ставшую уже легендарной жестокость правителя Ивана IV (Иван Грозный убивает своего сына там и все тому подобное). Только одно но: вот именно, что жестокость правителя – легенда. То есть доподлинно неизвестно, был ли он таким тираном, каким его сделала молва.
Непонятно, правда, отчего тогда сотрудник вышеупомянутого портала не набросился с негодованием на, скажем, Гайдая, который посмел увековечить Ивана Васильевича пусть не в камне, но в не менее прочном памятнике – кино. Отчего режиссер не снял ленту «Андрей Романович меняет профессию»? А то можно сразу предъявить претензии Булгакову, ведь это же ему, в конце концов, пришла в голову идея написать о вымышленных приключениях двух Иванов Васильевичей, один из которых – Грозный. Отчего уважаемый Михаил Афанасьевич не накропал произведение и о Ростовском потрошителе? Интересно, этот вопрос не приходил в голову авторам потрала «Каспаров.Ру», или в абсурдности своих фантазий столь далеко они пока не зашли?
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