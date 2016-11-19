Ньюсмейкер Новой Газеты ловит фашистов, воюет с котами и высиживает каменное яйцо

Изучая современную прессу, всё чаще сталкиваешься с ощущением нереальности происходящего. Ведь так не бывает. Люди так себя не ведут. Подобных событий не может быть и в помине. Возможно, в параллельной вселенной и прибивают органы к брусчатке, по проспектам столичных городов маршируют бригады СС, а крупнейшие мировые державы напрямую спонсируют международных террористов. Альтернативная история для сюжета фантастического романа, но ни в коем случае не составная часть новостной сводки.





Однако, живём мы в удивительное время и местами даже совсем невозможное становится возможным. Однако СМИ надо держать планку. Ежедневно надо повышать градус, иначе читателям станет неинтересно, и они разбегутся. А что может быть фееричней показательного самосожжения г-на Шуршева? Приходится выкручиваться, а местами просто выдумывать инфоповоды. Вот и получается, что в погоне за громкими новостями и рейтинговыми публикациями редакции порой не брезгуют достаточно спорными источниками информациями. Иногда доходит до абсурда. Разберём на примере Публикации в Новой Газете от 07.11.2016 «Арийский Лисий Нос»





Фашисты орудуют на подступах к Ленинграду





Суть статьи следующая: В посёлке «Лисий Нос», под Санкт-Петербургом, орудует бригада нацистов. Фашиствующие молодчики промышляют грабежами и нападением на сельчан и приезжих. Полиция на всё это безобразие реагировать отказывается, так как неофашистов покрывает администрация, чиновники и нувориши. В неравный бой с радикальной молодёжью вступил местный правозащитник Андрей Тимесков. За свою активную позицию наш герой поплатился испорченным имуществом. Так же Тимескову поступали угрозы от неонацистов, но он не отступился от своего. Основным ньюсмейкером для этого материала Новой Газеты послужил всё тот же Тимесков. Статья процентов на 30 состоит из его комментариев.

Любопытная история не находите? Злодеи (неонацисты) терроризируют небольшое поселение, шериф бездействует и только одинокий герой (Тимесков) не жалея себя встаёт на борьбу со злом. Насколько подобное возможно в реальности – сомнительно, но вот сюжет художественного фильма или героического романа очень даже напоминает. Ко всему прочему вполне себе в духе редакционной политики Новой Газеты, издания неоднократно публиковавшего на своих страницах «чернуху» и сгущавшего краски, в ущерб объективности. А порой и здравому смыслу. Ну как же Фашисты, попустительство властей и бездействие защитников правопорядка – всё по лекалам «Новой».





Барбаросса Лисьего Носа — утка





Участники проекта «Газета о Газетах» не могли обойти стороной публикацию с таким броским заголовком. Но есть у нас одна особенность – мы склонны подмечать детали и несоответствия в публикациях, так что давайте попробуем разобраться что там и как.





Начнём с Фашистов





Помимо «экспертного» мнения Тимескова, в поддержку заявления, что в Лисьем Носу орудует бригада ультраправых но сайте Новой Газеты даётся ссылка на видео. С чего журналисты Новой взяли, что дерущаяся молодежь из ролика именно наследники идей Гитлера? Оттого что в порыве драки кто-то крикнул «хач». Не очень убедительно – не находите? Но не для Новой Газеты. Для них факельные шествия в Киеве, символика батальона Айдар, «зигующие» каратели АТО не аргумент в пользу присутствия фашистов. А вот крикливая областная шпана – аргумент.





Перейдём к главному «Эксперту»





Тимескова «Новая Газета» представила читателю как «президента ПРАВОЗАЩИТНОЙ организации Добрый МИР», сам же Андрей в социальных сетях представляется немного иначе. «Президент ФОНДА РАЗВИТИЯ ЗООГУМАНИЗМА Добрый Мир». Вроде мелочь, но ведь «Дьявол кроется в мелочах».

Правозащитник, в принципе, может быть специалистом по выявлению фашистов, но какое отношение этому имеет «зоогуманист». И что вообще такое Зоогуманист?





Кстати, как так вышло, что этот самый «Зоогуманист сумел выявить неонацистскую ячейку, а вот специалисты нет?





«Мы объективно рассмотрели все доводы поступившего заявления и сделали вывод, что экстремизма нет. Никаких экстремистски настроенных граждан не выявлено», – разъяснял «Новой» полицейский Роман Игнатенко, который выслушивал свидетельские показания и видел сообщения с угрозами в адрес Тимескова.

В итоге фашистов в Лисьем носу нам найти не удалось, как не удалось этого сделать и сотрудникам полиции. А без них статья теряет свой громкий заголовок и всё сводится к отдельно взятым кражам, на которые кстати участковый отреагировал. Без «правого» уклона статья теряет лоск и остаётся там один зоогуманист Андрей Тимесков.





Фееричный Ньюсмейкер Новой





Хотя Тимесков, пожалуй, и есть самый любопытный персонаж в этой статье. Пусть он и не «Одинокий герой, идущий в бой наперекор полиции и властям» как его попыталась нам преподнести «Новая Газета». Но всё же индивид он крайне колоритный. Помимо того, что Андрей стал Ньюсмейкером для «Новой» в Материале про лжефашистов, он и сам ведёт активную журналистскую деятельность. Регулярно публикуется на сайтах «Эхо Москвы», «Фонтанка Ру», ведёт свой блог на портале Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Но основной деятельностью Тимескова остаётся президентство в фонде развития зоогуманизма «Добрый Мир»





Зоогуманизм по Тимескову





– Люди и Животные должны иметь равные права и сотрудничать.





Андрей Тимесков крайне негативно относится к Веганам и расценивает их в качестве антипода Зоогуманистам.





И вообще веганизм, по мнению Тимескова, это зло занесённое к нам в страну в 1944 году представителями третьего рейха. Опять фашисты.





одна из публикаций Тимескова





Не ровно дышит Зоогуманист не только к Веганам, не угодили ему ещё и Кошки. Видимо кошки в разряд животных коим должно иметь равные права с человеком не входят. Кстати, вредят кошки, по мнению Тимескова, отчего-то исключительно русскому этносу.





В борьбе за права животных, Андрей Тимесков идёт на «лишения», и требуя у Президента ужесточить законодательство по отношению к нарушителям прав животных устраивает показательные голодовки.

Правда, как позже выяснилось, «голодовка», по мнению зоогуманиста это не отказ от пищи вообще, а как автор сам заявил на сайте «ЭХО МОСКВЫ»





-«Голодовка — суть строгий пост. Читайте Библию» —





Т.е.агонии не последовало. Ньюсмейкер Новой Газеты и по сей день живёт и здравствует. Вон какое брюхо отрастил.





И если бы на этом всё закончилось – ещё куда не шло. Но нет, ньюсмейкер Новой Газеты оказался крайне разносторонним человеком. Помимо Борьбы за права домашних животных (кроме кошек) и поиска воображаемых фашистов, как среди шпаны, так и среди людей выбравших определённую диету, наш Зоогуманист придерживается исключительно своеобразных религиозных воззрений. Так, у себя в Лисьем Носу, Андрей Тимесков выращивает каменное яйцо, символизирующее собой половой орган бога Шивы и должное покровительствовать Санкт-Петербургу и области.





Когда приносить жертвы индуистскому идолу надоедает, Андрей перекрашивается в родновера, наряжается в языческие рубища и воздаёт хвалу языческим богам.





Ко всему прочему, Тимесков активно делится с журналистами своими взглядами на жизнь. Так, на днях было опубликовано часовое интервью с Зоозащитником. Там герой рассказал миру о зоогуманизме, ситуации в стране и мире, а также о своих религиозных изысканиях. Жалея психику своих читателей, мы смонтировали «трейлер» этого интервью. Однако, желающие ощутить весь «накал», могут ознакомиться с полной версией.





Ну что же – живём мы и правда в удивительное время. Только удивляет оно не столько своей фантастичностью, сколько идиотизмом. На Руси всегда относились с сочувствием к скаженным, но вот делать их ньюсмейкерами до Новой Газеты ещё ни кто не удосужился. Что дальше? Андрей Тимесков будет зачислен в штат издания и станет вести свою постоянную колонку наравне с прочими колумнистами Новой? По мнению участников проекта «Газета о Газетах» это было бы вполне логичным продолжением истории. Да и чувствовать себя по соседству с той же Латыниной, Тимесков будет вполне комфортно. Пусть балаган продолжается и на смену фашистам из лисьего носа придут зелёные человечки из Вырицы, гоблины из Пушкина, а там и до пробуждения великого Ктулху в водах финского залива не далеко. А чего мелочиться то? Вот только всё это шапито окончательно поставит крест на Новой Газете как средстве массовой информации и низведёт её в разряд «туалетного чтива в мягкой обложке».





Источник

статью прочитали: 95 человек

Комментарии Материалы по теме