«Дорогая Россия», или тактика США меняется!

Как в современном мире подчинить своей политической воле суверенное государство? Американцы нашли ответ: подкупить политиков и бизнес-элиты в интересующих их странах. На волне демократизации и «заботы» о россиянах, Штаты принялись «окучивать» российский истеблишмент. Да только не учли их аппетиты, сильного лидера во главе страны и поддержку Путина со стороны народа. Стратегия оказалась накладной.

Но рассмотрим всю схему.

С одной стороны, США, а с другой – государства-«мишени». Путем внедрения в политико-социальную жизнь других государств, Штаты навязывают определенную ценностную модель, обеспечивая себе «мягкое влияние» через аффилированные и ориентированные на США бизнес-элиты и политиков. Гражданское общество для США не просто цель, но и зона стратегических интересов.

Как еще влиять на местные власти, если не через оппозицию (мнимую или явную)? Эта стратегия успешно работала в странах Европы и Азии, подкрепленная финансовой помощью США якобы для поддержки демократии в мире. Теперь одной из приоритетных целей Госдепа вновь названа Россия. Ежегодный финансовый отчет Госдепа это подтверждает.

За нас решили взяться всерьез. Можете гордиться, Россия вошла в топ-10 стран, в которые Госдеп США направляет колоссальные средства для проамериканской пропаганды и подрыва авторитета местных властей.

Миссия США (какой глупец только в это верит?), как заявляют в Госдепе, в том, чтобы сформировать «процветающий, справедливый и демократический мир» и создать «приемлемые условия для стабильности и прогресса на благо американского народа и людей во всём мире». На «миссию добра» тратят ежегодно порядка 585$ млн, существенные суммы направляются и в Россию.

Экспертное мнение

С Россией считаются… Но, у медали есть и обратная сторона. С Москвой американское руководство готово вести диалог, убедившись, что порвать экономику в клочья и посеять хаос внутри страны не получилось. Прикормленные оппозиционеры и прочая мелочевка, прибившаяся в поисках заработка к противникам власти, не смогла поднять народ на протест.

Россия активна: сирийская кампания, политика импортозамещения, санкции против стран, примкнувших к санкционной политике США, модернизация и реформирование армии, новейшие разработки и пр. в том же духе, внушает политбомонду в Вашингтоне опасения в будущем лидерстве США.

Вредная и непредсказуемая России приковала к себе внимание циников в Вашингтоне, разозлила вояк в Пентагоне.

80 млн. долларов выделено в этом году на ведение информационной войны против России и прочие «мелочи».

Россия противостоит, сводя на нет все попытки давления извне и продолжая раскрывать «секретики» США в мировой медиасреде. Американские медиа-ТНК постепенно сдают ведущие позиции в мире.

К слову, Россия еще не на первом месте находится в списке «интересов» США. Почетное первое место (по затратам) отдано британцам ($176 млн.), второе – Пакистану ($123 млн), третье – Афганистану ($113 млн).

Зато Украина и Грузия получили «кукиш с маслом» в этом году. Нет смысла вкладывать деньги в страны с «ручным управлением», как считает политолог Сергей Судаков.

Зато Россия для США — это «необузданная лошадь». Не хватает специалистов по России, следовательно, отсутствует понимание внутриполитических процессов в современной России, потребностей российского общества, знания ее слабых мест. Плюс рост антиамериканских настроений в свете последних событий в мире.

Россия покушается на мировой правопорядок, установленный американцами: в основе всего лежат национальные интересы США.

Москва заявляет не только о желании проводить собственную независимую политику, но и признает это право за другими странами, что нарушает геополитические принципы США: любые преступления и нарушения международного права оправданы, если совершены во имя Америки.

Как отмечает американист Сергей Судаков, США строят политику, исходя только из своих национальных интересов. Потенциал же России достаточно высок, что невыгодно США. Россию боятся, ее опасаются, поэтому ее нужно разрушить, погрузить в хаос «цветных революций» и взять под контроль.



