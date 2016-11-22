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опубликовано редакцией на Переводике 22.11.16 17:23 скаут: koxofu;

Ссылка на оригинал ФОРУМ.мск отдаёт Курилы Японии Курильский вопрос – одна из самых острых современных политических проблем России и Японии, корни которой уходят во времена Второй мировой войны. Именно он стал камнем преткновения в отношениях двух стран. Любая новая информация по Курилам, как и подвижки в отношениях Москвы и Токио, неизменно вызывает живой интерес у публики. Журналисты «ФОРУМ.мск» знают об этом, а потому решили привлечь внимание читателя громким заголовком: Путин отдаст Курилы.

В погоне за просмотрами, «ФОРУМ.мск» опубликовал статью, которую автор явно рассчитывал сделать резонансной. Заявив в её заголовке о намерении Путина отдать Южные Курильские острова, журналист пытается аргументировать своё предположение свежими цитатами российского лидера. В теле статьи приводятся слова главы государства с саммита АТЭС. Конечно, отвечая на вопросы, Владимир Путин ни разу не завил о том, что Япония всё-таки получит острова, однако «ФОРУМ.мск» трактует всё по-своему.

Судя по всему, автор рассчитывает, что читатель не знает позиции президента по данному вопросу, а потому может понять его высказывание по-разному. После цитат, надёрганных из интервью Путина, отдельной строкой выделено и дополнение «от редакции»: тут, забыв все правила русского языка, автор излил своё мнение относительно Курильского вопроса.

Итак, аргументы в поддержку мнения журналиста «ФОРУМ.мск» — слова Путина, выдернутые из контекста. Всё остальное – предположения. К тому же, автор совсем забыл, что российский лидер уже не раз чётко озвучивал свою позицию по Курилам. И если не разбивать цитаты сторонними домыслами, смысл сказанного будет предельно ясен.

На саммите АТЭС Путин также вновь подчеркнул, что Курилы – суверенная территория РФ.

Позицию России по Курилам озвучивала и Валентина Матвиенко, которая в интервью по данному вопросу также не раз ссылалась на мнение Владимира Путина.

Что ж, «ФОРУМ.мск» вновь в своём репертуаре. Журналисты этого издания во многих вопросах считают себя «экспертами», однако, как правило, они даже не утруждают себя подтверждать домыслы фактами. Редакции, видимо, тоже на это наплевать: в погоне за вниманием читателя они готовы публиковать даже откровенную ложь.

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