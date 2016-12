архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 09:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Bloomberg.com”,

"U.K.'s Lingering `Lost Decade' Pushes Carney Into Marx's Arms" США - 07 декабря 2016 г. Самое длительное снижение британской заработной платы с 1860-х годов Люси Микин Самое длительное с начала кризиса снижение британской заработной платы с 1860-х годов

Управляющий Банком Англии говорит, что следует расширить льготы и пособия, чтобы избежать трагедии Марк Карни. Фотограф: Крис Рэтклифф/"Блумберг" Середина 19-го века была периодом социальных и политических потрясений в экономике Соединенного Королевства, когда происходили международный финансовый кризис и технологическая революция. Звучит знакомо? Марк Карни тоже так думает. Управляющий Банком Англии описал экономику как переживающую "первое потерянное десятилетие с 1860-х годов" в своем выступлении на этой неделе. Приведя в пример рост заработной платы, который является самым медленным с того времени, он сказал, что для некоторых глобализация стала ассоциироваться с низкой заработной платой, отсутствием гарантии занятости и неравенством.

Потерянное десятилетие?

Банк Англии говорит, что реальная заработная плата растет самыми медленными темпами с середины 19-го века



"Замените банк Northern Rock на банк Overend Gurney (лондонский банк, известный как "банк банкиров", который потерпел крах в 1866 году - прим. перев.); Uber и обучение машины - на прялку "Дженни" и паровой двигатель; а Twitter - на телеграф; и вы получите развитие экономики, напоминающее события 150-летней давности", - сказал он. Даже Великая депрессия или две мировых войны не приводили к такому периоду падающей реальной заработной платы, как сегодняшний, показывают данные Банка Англии. Выступление Карни приходится на конец года, который стал свидетелем роста беспокойства в связи с состоянием мировой экономики после банковского кризиса. Недовольство текущим положением вещей способствовало победе Дональда Трампа на президентских выборах в США и усилило поддержку выхода Британии из Европейского Союза. В 1860-е крах банка Overend, Gurney and Company способствовал общественным протестам с требованием политической реформы. "Страх войны в центральной Европе, общий крах на фондовой бирже, падение цен на хлопок и длительный период высоких процентных ставок способствовали серии банкротств", - написал Банк Англии в исследовании ситуации этого банка в своем квартальном бюллетене ранее в этом году. Отмена хлебных законов, что сохраняло цены на зерно в Британии высокими, также привела к упадку сельского хозяйства, открыв страну для более дешевого импорта. Это помогло промышленникам, сделав возможной более низкую заработную плату, так как рабочие могли прокормиться, тратя меньше денег. Выигравшие и проигравшие "Эта предыдущая эра глобализации создала выигравших и проигравших", - сказал в интервью бывший управленец Банка Англии Эндрю Сентанс. "Когда у нас наступают изменения в технолоиях, изменения в торговле, то вы видите такие плюсы и минусы". Карни сказал, что экономистам нужно признать "реалии неодинакового выигрыша от торговли и технологий", а также улучшить соотношение реформ, кредитно-денежной и бюджетной политики и перейти к более всеохватной модели, при которой "каждый заинтересован в глобализации". И все же, хотя управляющий - которого критиковали за превышение его полномочий и политизацию трехсотлетнего центрального банка - возможно, чувствует себя уверенно при определении проблем, о которых идет речь, но его рекомендации усилить реформы не хватало деталей, по словам Сентанса. "Вы можете делать эти сравнения с 19-м веком и вы можете говорить о некоторых теденциях, которые мы видим", - сказал Сентанс. "Но критическое значение зависит от анализа, чтобы сделать какие-то программные предложения". Карни отметил в своем выступлении, что экономические потрясения середины 19-го века породили Карла Маркса, который утверждал, что единственный способ для рабочих сбросить ярмо наемного труда - это революция. Карни сказал, что ключом является перераспределение плодов глобализации и делание большего, чтобы у рабочих были правильные навыки для процветания. статью прочитали: 1 человек Комментарии Материалы по теме - Политика Путина vs сырьевой экспорт Путин рассказал о перспективе российской экономки, а также о том, что нужно делать для её улучшения. читали: 816 , обсуждали: 2 читать далее