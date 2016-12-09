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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.16 09:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Самое длительное снижение британской заработной платы с 1860-х годов

Люси Микин

  • Самое длительное с начала кризиса снижение британской заработной платы с 1860-х годов

  • Управляющий Банком Англии говорит, что следует расширить льготы и пособия, чтобы избежать трагедии

 

Марк Карни.  Фотограф: Крис Рэтклифф/"Блумберг"

Середина 19-го века была периодом социальных и политических потрясений в экономике Соединенного Королевства, когда происходили международный финансовый кризис и технологическая революция. Звучит знакомо? Марк Карни тоже так думает.

Управляющий Банком Англии описал экономику как переживающую "первое потерянное десятилетие с 1860-х годов" в своем выступлении на этой неделе. Приведя в пример рост заработной платы, который является самым медленным с того времени, он сказал, что для некоторых глобализация стала ассоциироваться с низкой заработной платой, отсутствием гарантии занятости и неравенством. 

Потерянное десятилетие?

Банк Англии говорит, что реальная заработная плата растет самыми медленными темпами с середины 19-го века

 

"Замените банк Northern Rock на банк Overend Gurney (лондонский банк, известный как "банк банкиров", который потерпел крах в 1866 году - прим. перев.); Uber и обучение машины - на прялку "Дженни" и паровой двигатель; а Twitter - на телеграф; и вы получите развитие экономики, напоминающее события 150-летней давности", - сказал он. 

Даже Великая депрессия или две мировых войны не приводили к такому периоду падающей реальной заработной платы, как сегодняшний, показывают данные Банка Англии.

Выступление Карни приходится на конец года, который стал свидетелем роста беспокойства в связи с состоянием мировой экономики после банковского кризиса. Недовольство текущим положением вещей способствовало победе Дональда Трампа на президентских выборах в США и усилило поддержку выхода Британии из Европейского Союза.  

В 1860-е крах банка Overend, Gurney and Company способствовал общественным протестам с требованием политической реформы.

"Страх войны в центральной Европе, общий крах на фондовой бирже, падение цен на хлопок и длительный период высоких процентных ставок способствовали серии банкротств", - написал Банк Англии в исследовании ситуации этого банка в своем квартальном бюллетене ранее в этом году. Отмена хлебных законов, что сохраняло цены на зерно в Британии высокими, также привела к упадку сельского хозяйства, открыв страну для более дешевого импорта. Это помогло промышленникам, сделав возможной более низкую заработную плату, так как рабочие могли прокормиться, тратя меньше денег. 

Выигравшие и проигравшие

"Эта предыдущая эра глобализации создала выигравших и проигравших", - сказал в интервью бывший управленец Банка Англии Эндрю Сентанс. "Когда у нас наступают изменения в технолоиях, изменения в торговле, то вы видите такие плюсы и минусы". 

Карни сказал, что экономистам нужно признать "реалии неодинакового выигрыша от торговли и технологий", а также улучшить соотношение реформ, кредитно-денежной и бюджетной политики и перейти к более всеохватной модели, при которой "каждый заинтересован в глобализации". 

И все же, хотя управляющий - которого критиковали за превышение его полномочий и политизацию трехсотлетнего центрального банка - возможно, чувствует себя уверенно при определении проблем, о которых идет речь, но его рекомендации усилить реформы не хватало деталей, по словам Сентанса.

"Вы можете делать эти сравнения с 19-м веком и вы можете говорить о некоторых теденциях, которые мы видим", - сказал Сентанс. "Но критическое значение зависит от анализа, чтобы сделать какие-то программные предложения". 

Карни отметил в своем выступлении, что экономические потрясения середины 19-го века породили Карла Маркса, который утверждал, что единственный способ для рабочих сбросить ярмо наемного труда - это революция. Карни сказал, что ключом является перераспределение плодов глобализации и делание большего, чтобы у рабочих были правильные навыки для процветания. 

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теги: Великобритания, Экономика, Глобализация  
   
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