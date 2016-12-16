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опубликовано редакцией на Переводике 16.12.16 15:00
скаут: caviki;
 
 

Как «Радио Свобода» воевала в Сирии против Кремля

Пионтковского прорвало. Писака «Свободы» разродился простынёй невнятного текста о Трампе, Сирии и, конечно же, России. Как и следовало ожидать, фактов, циферок и прочей «реальности» в статье Пионтковского ждать не пришлось — её там, этой реальности, и не ночевало. Зато из каждого абзаца весело торчали уши вашингтонского обкома.


Покажу на примере.


Колумнист «Свободы» терпеть не может новоизбранного президента США. Понятно почему — Трамп не только тепло отзывается о России и Путине, но и предлагает объединить усилия в борьбе против терроризма. Закостенелых либералов от такой полемики обычно очень долго и обильно воротит. Пионтковский — один из таких. На ровном, как собственная плешь, месте, автор записал амбициозного магната в марионетки Москвы. Якобы Трампа «плотно обработали» два приставленных к нему агента Кремля.


Примечательно здесь слово «фактически». На этом месте Пионтковский как бы приглушает свет, включает приятную музыку и начинает медленно снимать с себя ответственность. Потому что кроме этого самого «фактически», аргументов у Пионтковского нет. Вы думаете, его ссылки ведут на итоги каких-то расследований, в которых доказывается, что Манафорт и Пейдж — российские агенты влияния?


Никак нет.


Первая ссылка ведет на августовскую новость, в которой сообщается о «якобы связях» Манафорта с Януковичем.


Понимаете, да? Обтекаемое словечко «якобы», которое позволяет пропагандистам травить абсолютно любые байки, утки и фейки. И на этом «якобы» всё «экспертное доказательство» причастности Манафорта к российским спецслужбам заканчивается.


Нет доказательств и в ссылке по Пейджу — она ведет к новости о деловом визите политика в Москву, которым заинтересовались американские спецслужбы. К слову, результатов предварительного расследования нет до сих пор. Иными словами, Пионтковский вновь пытался манипулировать, да ничего у него не вышло.

Но это всё цветочки. Реально бредить Пионтковский начинает в первом абзаце про Сирию. Там он обвиняет Кремль в «стратегическом сотрудничестве» с «ИГ»*. Правда, в качестве аргументов у Пионтковского опять лишь обтекаемые словечки. Например, пространное и безадресное словосочетание «существует масса свидетельств».


К большому сожалению господина Пионтковского, в реальном мире существуют свидетельства сотрудничества не Кремля, а Белого дома. Все помнят апрельский эпизод со «случайным» сбросом вооружений джихадистам? А вот Пионтковский почему-то не помнит.


Отдельного внимания заслуживают головокружительные опусы Пионтковского про «фундаментальную победу» США над «Аль-Каидой».


Правда, так называемое «изгнание» привело не к «фактическому распаду» группировки, как пишет Пионтковский, а к её трансформации в ИГИЛ. Об этом даже ЦРУшная «Википедия» знает.

Учитывая вышесказанное, довольно забавно смотрится вывод, в котором Пионтковский натужно верещит, что Путин ведет против США гибридную войну.


Забавным это выглядит потому, что так оно и есть. Ведь российский лидер действительно воюет в Сирии с настырным вашингтонским обкомом, уши которого торчат не только из «трофейных» арсеналов джихадистов, но и из таких вот русофобских текстов «Свободы».


* — Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.


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