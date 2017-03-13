“Русские не сдаются" или А врать-то зачем?





Ряд СМИ, в том числе и западные, сообщают, что, прежде чем быть застреленным полицейскими в Канаде, россиянин Виталий Савин кричал: "Русские не сдаются".





Ранее CBC News передавал, что о 55-летнем мужчине, нарушающем ПДД в канадском Эдмонтоне, сообщили очевидцы. Стражи порядка, решившие проверить, в чем дело, застрелили россиянина.





По данным журналистов, мужчина якобы выскочил из машины при виде полицейских и напал на них с ножом. Стражам порядка пришлось выстрелить в него. Савин скончался на месте от полученных ранений.





В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, россиянин трудился в Канаде в строительной компании по договору субподряда.