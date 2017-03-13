“Русские не сдаются" или А врать-то зачем?

Виталий Савин, показанный здесь на недатированном фото, был застрелен в четверг во время конфронтации с офицером полиции Эдмонтона . (Facebook)
Человек, застреленный полицейским на юго-западе Эдмонтона в четверг, был идентифицирован как Виталий Савин, сообщают источники CBC News.
Сотрудник эдмонтонской домостроительной компании, где работал убитый, подтвердил, что тот работал там в качестве субподрядчика.
На странице Савина в LinkedIn говорится, что он проработал более восьми лет в компании под названием Great Canadian в качестве бурильщика. В России, до переезда в Эдмонтон, он работал горным инженером.
На своей странице в Facebook, Савин, 55 лет, контактировал с семьей и друзьями в России.
В его последнем сообщении, отправленном всего за полчаса до того, как его остановила полиция, он написал: «Россия победит». В это время завершался футбольный матч с участием российской команды в Лиге Европы.
Судебная проверка показала, что Савин не имеет судимостей.
Около 13:30 в четверг полицейская служба Эдмонтона получила два звонка от граждан, сообщивших о возможно пьяном водителе-нарушителе.
Патрульный офицер на полицейской машине обнаружил подозрительный автомобиль в тупике в районе Ходжсон на юго-западе Эдмонтона.
Офицер остановил водителя, oба вышли из своих автомобилей, произошла конфронтация - сообщает Команда реагирования на серьезные инциденты Альберты (Alberta Serious Incident Response Team - ASIRT).
Офицер выстрелил в человека, тот погиб на месте.
Офицер, стрелявший в четверг на юго-западе Эдмонтона, находится под следствием в Командe реагирования на серьезные инциденты Альберты. (Phil Laplante / CBC)
Свидетели стрельбы на юго-западе Эдмонтона в четверг рассказали полиции, что водитель шел к офицеру с ножом, сообщили источники CBC.
ASIRT, которая расследует стрельбу, сообщила в пятницу в новостном выпуске o большом охотничьeм ножe, найденнoм возле тела водителя.
ASIRT, в своём пресс–релизе не идентифицировал жертву стрельбы, было сказано только, что мужчине 55 лет.
ASIRT расследует обстоятельства, связанные с конфронтацией, в результате которой офицер выстрелил из своего оружия и призывает любого, кто имеет какую–либо информацию или кто был свидетелем инцидента, сообщить об этом.
Вскрытие запланировано на пятницу.
Задача ASIRT - расследовать инциденты, связанные с полицией Альберты, которые привели к серьезным увечьям или смерти любого лица, а также серьезные или деликатные обвинения в неправомерных действиях полиции.
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь