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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 01:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Русские не сдаются" или А врать-то зачем?

Перед смертью убитый канадскими полицейскими россиянин кричал: "Русские не сдаются", - СМИ


Ряд СМИ, в том числе и западные, сообщают, что, прежде чем быть застреленным полицейскими в Канаде, россиянин Виталий Савин кричал: "Русские не сдаются".

Ранее CBC News передавал, что о 55-летнем мужчине, нарушающем ПДД в канадском Эдмонтоне, сообщили очевидцы. Стражи порядка, решившие проверить, в чем дело, застрелили россиянина.

 По данным журналистов, мужчина якобы выскочил из машины при виде полицейских и напал на них с ножом. Стражам порядка пришлось выстрелить в него. Савин скончался на месте от полученных ранений.

 В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, россиянин трудился в Канаде в строительной компании по договору субподряда.

 Edmonton man fatally shot by police identified as construction worker 
Убитый полицией  эдмонтонец  идентифицирован  как  рабочий–строитель 


Виталий Савин, показанный здесь на недатированном фото, был застрелен в четверг  во время конфронтации с офицером полиции Эдмонтона . (Facebook)   

Человек, застреленный полицейским  на юго-западе Эдмонтона в четверг, был идентифицирован как Виталий Савин, сообщают источники  CBC News.

    Сотрудник эдмонтонской  домостроительной компании, где  работал  убитый, подтвердил, что тот  работал там в качестве субподрядчика.

   На  странице  Савина в  LinkedIn  говорится, что он проработал более восьми лет в  компании под названием Great Canadian  в качестве бурильщика. В России, до переезда в Эдмонтон,  он работал горным инженером.

   На своей странице в Facebook, Савин, 55 лет,  контактировал с семьей и друзьями в России.

   В  его последнем сообщении, отправленном  всего за полчаса до того, как его остановила полиция, он  написал: «Россия победит». В это время   завершался  футбольный матч с  участием  российской команды  в  Лиге Европы.

Судебная проверка показала, что  Савин  не имеет   судимостей.

   Около 13:30 в четверг полицейская служба Эдмонтона получила два  звонка от граждан, сообщивших о  возможно  пьяном водителе-нарушителе.

   Патрульный офицер на  полицейской машине  обнаружил подозрительный автомобиль  в тупике  в районе  Ходжсон на юго-западе Эдмонтона.

   Офицер остановил водителя, oба вышли из своих автомобилей,  произошла конфронтация -  сообщает  Команда реагирования на серьезные инциденты Альберты (Alberta Serious Incident Response Team  -  ASIRT).

   Офицер выстрелил в человека, тот  погиб на месте.

Офицер, стрелявший  в четверг на юго-западе Эдмонтона, находится под следствием в  Командe реагирования на серьезные инциденты Альберты. (Phil Laplante / CBC)

   Свидетели стрельбы на юго-западе Эдмонтона в четверг рассказали полиции, что водитель  шел к офицеру с ножом, сообщили источники  CBC.

   ASIRT, которая расследует стрельбу, сообщила в пятницу в новостном выпуске  o  большом охотничьeм  ножe, найденнoм  возле тела водителя.

ASIRT,  в  своём  пресс–релизе  не  идентифицировал  жертву стрельбы,  было сказано  только, что мужчине 55 лет.

   ASIRT расследует обстоятельства, связанные с конфронтацией, в результате которой офицер  выстрелил  из своего  оружия и призывает любого, кто имеет какую–либо  информацию или кто был свидетелем инцидента, сообщить  об этом.

Вскрытие запланировано на пятницу.

   Задача ASIRT - расследовать инциденты, связанные с полицией Альберты, которые привели к серьезным увечьям или смерти любого лица, а также серьезные или деликатные обвинения в неправомерных действиях полиции.

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теги: Канада  
   
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