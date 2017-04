архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.04.17 00:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Toronto Star”,

"Vladimir Putin’s ex-wife has a dashing young husband and a French villa" Канада - 06 апреля 2017 г. У бывшей жены Владимира Путина есть привлекательный молодой муж и вилла во Франции Ребята все путинские миллиарды ищут))). Ну-ну, флаг - в руки, ветер - в спину, барабан - на шею.... А Людмиле Александровне дай Бог счастья и здоровья, коли все так как написано.



Появляются подробности о новой, кажется счастливой, жизни Людмилы. Неясно только, как новая пара может позволить себе иметь роскошную недвижимость вблизи Биаррица. Президент России Владимир Путин и его жена Людмила во время службы в Благовещенском соборе Москвы в мае 2012 года. Пара объявила о своем разводе через год, и теперь Людмила, как сообщается, снова вышла замуж. (АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ / AFP / GETTY IMAGES)



ADAM TAYLOR The Washington Post 6 апреля, 2017

Людмила Путина была женой Владимира Путина в течение трех десятилетий. Они познакомились в Ленинграде, поженились в 1983 году и переехали в Восточную Германию, где ее муж был шпионом КГБ. Когда рухнул железный занавес, они вернулись в Россию, где Владимир Путин начал свое замечательное восхождение к положению самого могущественного человека в стране, если не на планете. Но, с того момента как Владимир воцарился на Москве, Людмилу все меньше и меньше видели на публике. В российской прессе ходили дикие слухи, что он отправил ее в монастырь. В июне 2013 года супруги вместе пришли в театр на балет «Эсмеральда». В антракте они объявили журналистам, что разводятся. С тех пор русские мало слышали о Людмиле. Пресс-секретарь Путина отказался отвечать на вопросы о ее жизни, а из кремлевской биографии президента России были исключены все упоминания о ней. Но многие рядовые граждане по-прежнему живо интересовались ею, желая узнать, что случилось с женщиной, которая была, вероятно, ближе к Путину, чем кто-либо другой. Теперь, почти четыре года спустя, появляются детали новой жизни Людмилы. Вместо того, чтобы оказаться в отдаленном монастыре, она, кажется, планирует роскошную жизнь на европейской вилле, с новым мужем, который на 20 лет моложе ее. Эти новые подробности предлагают не только заглянуть в заведомо частный мир семьи Путина, едва признаваемый в официальных сообщениях и являющемся ​​предметом бульварных сплетен, но и намекающие на то богатство, которое, как говорят критики, президент России и его ближайшее окружение, приобрели за последние годы. Российский новостной сайт “Собеседник” раскрыл новые отношения Людмилы в прошлом году, когда сообщил о документах, которые указывали на то, что 58-летняя разведенная женщина вышла замуж и взяла фамилию своего нового мужа, бизнесмена Артура Очеретного (в то время ему было 37 лет). В этот уик-энд на сайте Starhit были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть супругов в лондонском аэропорту Хитроу. О принадлежащей паре вилле во Франции было сообщено в среду, когда в рамках Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP, организация финансируемая Фондом Сороса, примечание переводчика, perevodika.ru) была опубликована статья, в которой Очеретный был назван владельцем «мини-дворца» в деревне под названием Англет, недалеко от Биаррица на юго-западе Франции , который стоит до 7,46 млн. долл. США и где проводится обширная реконструкция. Вилла была куплена через шесть месяцев после того, как Путины объявили о разводе, сообщает OCCRP. Один из местных жителей сказал репортеру OCCRP, что вилла в стиле ар-деко является местной достопримечательностью. «Покупатель - бывшая жена Путина, мы все здесь об этом знаем» - сказал он, не подозревая по-видимому, что официальным законным владельцем является Артур Очеретный. Кажется всё говорит о счастливом финале для Людмилы. Свидетельства о длительном браке Путина не всегда были хороши, и деликатная Людмила, как говорят, испытывала большие трудности в отношениях со своим суровым мужем. Как сказала «Washington Post» биограф Путина Наталия Геворкян незадолго до объявления развода: «Она была женщиной, которая любила и которая не была любимой». Но находка OCCRP роскошной виллы во Франции также поднимает вопрос о том, как Людмила или ее новый муж могли позволить себе такую ​​ роскошную недвижимость. Артур Очеретный является директором некоммерческой организации «Центр развития межличностных коммуникаций», которая известна своими тесными связями с Людмилой. До этого он работал в агентстве по организации корпоративных мероприятий, которое часто работало с государственными клиентами. В статье OCCRP отмечается, что директора российских НПО обычно не получают высоких зарплат, и ни одно из деловых предприятий Очеретного не кажется успешным. Людмила тоже официально не богата. До развода она по закону была обязана сообщать о своих активах и доходах, и она никогда не объявляла много. Собственные декларации о богатстве Владимира Путина фактически столь же скудны, в его декларации о доходах на 2015 год указаны зарплата в размере 147 000 долларов США и ограниченные активы, включающие московскую квартиру, участок земли и три машины,. Однако уже давно звучат слухи о том, что Путин и близкие к нему люди значительно богаче, чем они говорят. Некоторые оценки личного богатства президента России, хотя и подкрепленные весьма скудными доказательствами, достигают суммы в 200 миллиардов долларов. Утечки в 2016 году документов юридической фирмы, базирующейся в Панаме, наводят на мысль о том, что близкие к Путину партнеры держали на оффшорных счетах до 2 миллиардов долларов. У президента России вполне может быть причина хранить такие детали в тайне. Лидер оппозиции Алексей Навальный недавно опубликовал видео, в котором обвинил премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что тот получил взяток на сумму более 1 миллиарда долларов. Эти обвинения вызвали крупные протесты в российских городах. В 2015 году агентство Reuters сообщило, что Катерина Тихонова, которая, как говорят, является младшей из дочерей Путина, владела прибрежной виллой в Биаррице, стоившей в то время около 3,7 млн долларов. Она и её муж, Кирилл Шамалов, сын друга российского президента, стоили тогда около 2 млрд долларов, сообщает информационное агентство.



От переводчика: ниже переведены выдержки из статьи OCCRP Новый муж экс-супруги Путина покупает шикарную виллу на юге Франции New Husband of Putin's Ex-Wife Buys Posh Villa in South of France

05 April 2017 Олеся Шмагун Вилла купленная Артуром Очеретным (Wikipedia.org. User: TONIODELBARRIO6464) .................................................................................. “Souzanna” или “Reverie” Англет находится на атлантическом побережье юго-западной Франции, между Биаррицем и Байонной. Путеводители восхваляют песчаные пляжи и сосновые леса, окружающие город. Вилла в стиле ар-деко, которая сейчас принадлежит Очеретному, была построена в 1927 году и известна под названием “Souzanna”. Сейчас, согласно документам, новым владельцем она названа «Reverie». В 2013 году, в разделе “Недвижимость” издания Le Figaro было опубликовано рекламное объявление о вилле с фотографией и информацией о ней, где описывались некоторые детали интерьера: мраморные полы, оригинальные люстры и лепнина, а также барельеф работы двух французских скульпторов - Яна и Жоэля Мартеля который украшает полукруглый портик виллы.

Вилла площадью 450 квадратных метров имеет четыре спальни, гостиную и столовую с террасой и пространство для игры в бильярд. Она окружен просторным частным парком площадью 5000 квадратных метров с открытым бассейном и музыкальным павильоном. По словам сотрудника городской администрации, вилла «совершенно особенная». В рекламе Figaro Properties указывалась цена дома - от 6 до 7 миллионов евро. Между тем, по оценке объекта недвижимости в муниципальных документах, полученной журналистами, его цена составляет почти в 5,4 млн. евро. Но ясно, что новые владельцы виллы готовы потратить больше. В феврале 2015 года они обратились с просьбой к муниципальным властям о существенной модернизации, которая была утверждена тремя месяцами позже - дом в настоящее время закрыт строительными лесами.

Реконструкция виллы, апрель 2017. (Olga Kravets for Meduza)

Архитектор проекта, Люк Вайзер, рассказал OCCRP, что он не контактирует с владельцем виллы, он общается с ним через адвокатов. «Мы сохраняем дух здания, и создаем комфорт внутри дома», - это все, что он захотел сказать о реконструкции виллы. Архитектурные планы реконструкции виллы. (Olga Kravets for Meduza) ……………………………………………………. Берег вблизи виллы. (Olga Kravets for Meduza) ................................................................ Местная достопримечательность Он расположена в тихой части Англете, вдали от главной набережной, в части города, окруженной полями для гольфа. Это место, где богатые люди проводят свои пенсионные годы. «Теперь мы все на пенсии», - говорит Бернард, местный пенсионер, живущий по соседству с виллой Очеретного. «Некоторые накопили на большие виллы. Другие, как я, получили свои дома по наследству». Бернард хорошо осведомлен о новых владельцах знаменитого дома. "Это местная достопримечательность. Это арт-деко! »- говорит он. «Вилла принадлежала к какой-то французской семье с давних времен, но они почти никогда сюда не приезжали, а несколько лет назад они ее продали. И покупатель - бывшая жена Путина, мы все это знаем здесь» - говорит он, не зная, что дом официально зарегистрирован на Очеретного. «Я не знаю, как [это стало известно]», - говорит он. «Но вы должны понимать, что это провинция. Здесь все обо всех всё знают ». Бернард никогда не видел Людмилу Очеретную, но говорит, что местный почтальон встретил ее. «Она приехала в машине, и там был молодой человек с ней - привлекательный, немного о-ля-ля», - говорит он, пересказывая историю. «Почтальон подумал, что это мог быть ее телохранитель». По словам Бернарда, ремонт виллы был приостановлен месяц назад. И действительно, репортер OCCRP видел, что дом пуст. На площадке не было рабочих. Бернард опасается, что у Очеретного, возможно, закончились деньги, и что знаменитая вилла останется полуотремонтированной и может, в конечном итоге, развалиться. Несколько других соседей высказали те же опасения репортеру OCCRP. …………………………………………………………... статью прочитали: 31 человек Комментарии 

…………………………………………………………...