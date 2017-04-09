Михаил Шуфутинский попал под раздачу украинских русофобов

Сегодня появилась новость о том, что российского музыканта Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Такая «честь» со стороны «борцов за справедливость» украинского политика Антона Геращенко была оказана Шуфутинскому за посещение Симферополя и Севастополя. «Пособник террористов. Въезжал на оккупированную территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.)», — сказано в базе «Миротворца».





Естественно, что каких-либо доказательств, которые бы подтверждали связи Шуфутинского с некой 40-летней особой или связи артиста с террористическими организациями, нет. Украинская сторона лишь собирает хайп вокруг России.





Очевидно, что такое поведение украинских СМИ, тесно связанных с киевским правительством, можно расценить, как обычное проявление русофобии. В последнее время антироссийское пропаганда на Украине обострилась в связи с намеченным в Киеве конкурсом «Евровидение». Ну а под «раздачу» попадают все – даже российские артисты, имеющие двойное гражданство. И США в том числе.

Кроме того, на сайте позиционирующего себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины была размещена информация о личной жизни российского артиста. Так в досье на Михаила Шуфутинского попала информация о якобы имеющейся у него любовницы, которая по данным украинского СМИ, младше его на 28 лет.