опубликовано редакцией на Переводике 28.04.17 01:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Local”,

"Russian radio spread 'fake interview' about mental health in Sweden" Швеция - 25 апреля 2017 г. Швеция лихо “опровергает клевету” российских СМИ ))) Генеральный директор шведского Агентства социального страхования (Försäkringskassan) Энн-Мари Беглер (Ann-Marie Begler). Photo: Bertil Ericson/TT Карин Нильсон Karin Nilsson 25 April 2017 Некоторые российские СМИ, ссылаясь на вымышленные цифры и сфабрикованное интервью с генеральным директором шведского Агентства социального страхования, сообщают о якобы волне психических заболеваний, охвативших Швецию, сказал представитель Агентства порталу The Local. В Агентстве социального страхования (Försäkringskassan) сказали, что впервые узнали о сфальсифицированных новостях, когда его пресс-секретарь Макан Афшиннежад получил звонок из шведского посольства в Москве, сообщает шведская новостная служба TT. Посольство хотело узнать, давала ли генеральный директор Försäkringsskassan Энн-Мари Беглер интервью российской радиостанции «Baltic Voice» (вероятно “Голос Балтии”, примечание переводчика) по вопросам психического здоровья. Но такого интервью не было. Во-первых, наш генеральный директор не давала интервью российским СМИ, а во-вторых, цифры они взяли из недавнего доклада [Агентства] о психическом здоровье. Если вы начинаете с каких-то текущих вещей, которые могут быть правдой, а затем начинаете их выкручивать и выворачивать наизнанку - то это является просто формой дезинформации» - сказал Афшиннеджад «The Local». Он сказал, что в сфабрикованном интервью Энн-Мари Беглер якобы утверждает, что число шведов находящихся в отпуске по болезни в связи с проблемами психического здоровья за пять лет удвоилось , а число случаев психических заболеваний увеличилось на 70 процентов. По словам Афшиннежада, эти цифры вырваны из контекста. «Если вы посмотрите на то, что они пишут, например, что число случаев психических заболеваний увеличилось на 70 процентов, но за какой период времени это произошло? Об этом вообще не упоминается. И к тому же мы не сообщаем о количестве заболеваний, мы следим за больничными листами и пособиями по болезни, поэтому это, безусловно, не наши цифры », - сказал он. Поддельное интервью было распространено в нескольких российских СМИ. История, похоже, относится к статье шведского общественного вещателя Sveriges Radio, опубликованной в понедельник, в которой сообщалось что за пять лет число людей, находящихся в отпуске по болезни из-за проблем с психическим здоровьем, увеличилось более чем в два раза и что отпуск по болезни связанным с этими проблемами на 70 процентов длиннее отпуска по болезни по другим причинам. История Sveriges Radio основана на отчете Агентства социального страхования (Försäkringskassan) и включает в себя интервью с Энн-Мари Беглер. Но цифры в российском сообщении приводятся по принципу “как Бог на душу положит”, сказал Афшиннеджад. «Они говорят, что с 2014 года в Швеции преобладают психические заболевания, но что подразумевается под этим?» Истина заключается в том, что психические заболевания являются наиболее распространенной причиной отпуска по болезни. Они взяли то, что в той или иной форме может быть правдой, а затем извратили её», - сказал Афшиннеджад. Патрик Оксанен, редактор редакционной группы новостей Mittmedia, специализирующийся на информационных войнах и дезинформации, рассказал TT, что он считает, что [российские] сообщения являются частью кампании клеветы против Швеции. «В этом случае я бы сказал, что это в основном нацелено на российскую аудиторию с целью очернить Швецию», - сказал Оксанен ТТ. Афшиннежад сказал, что это первый случай, когда Агентство социального страхования (Försäkringskassan) попало под удар кампании дезинформации. «Мы относимся к этому очень серьезно, и конечно же, мы направили рапорт о происшествии в наш отдел безопасности», - сказал он The Local.



