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опубликовано редакцией на Переводике 02.05.17 13:28 скаут: Gisha2;

Ссылка на оригинал Если не Путин, то кто? О помешательстве Портникова на «Гранях.Ру»



Украинец Виталий Портников, называющий себя журналистом и публицистом, уже давно поселился на сайте «Грани.Ру» и делится с немногочисленными читателями своим параноидальным бредом. Каждую свою статью этот «гениальный» автор умудряется написать про Владимира Путина. Российский президент у него виноват абсолютно во всем, что бы не происходило в России или в мире.





Вот и последнее его творение, написанное по мотивам политического кризиса в Македонии, не обошлось без российского президента. Точнее, вся статья под заголовком «Владимир Македонский» рассказывает о том, как Путин устроил политический кризис в небольшой стране Балканского полуострова.



«Читатель, конечно, может удивиться — зачем Путину какой-то Груевский? Маленькая страна, общей границы нет... А зачем Путину нужен Додон? А Хаджимба? Бибилов? Зачем нужен был Янукович, которого упорно продвигали к власти, отдавая себе отчет в его потенциале?», — пытается оправдать свои бредовые мысли Портников.



По-мнению Портникова, весь мир вертится вокруг противостояния Запада и России, и в небольших государствах, вроде той же Македонии, не может быть своих противоречий и проблем. А ведь Македония во многом похожа на Украину, гражданином которой Портников и является. Там тоже есть национальное большинство и меньшинство, есть языковые противоречия и возникший на их основе политический кризис, который тянется уже не первый год.



Портников опускает подробности и сосредоточивается на последнем обострении кризиса в Македонии, который произошел в начале этой недели. Тогда толпа македонцев, протестующих против избрания спикером парламента лидера этнических албанцев Талата Джафери, ворвались в здание парламента. И как утверждает Портников, организатором этих событий была Россия и лично Путин. Спросите, зачем? Да просто так, или как пишет Портников, авторитарному правителю, т.е. Путину, «нужны марионетки и попутчики, обязанные ему сохранением власти».



Марионеткой Портников называет нынешнего президента Георге Иванова, который уверенно победил на выборах в 2014 году. Сейчас Иванову противостоит оппозиция этнических албанцев, которая по итогу парламентских выборов смогла создать коалиционное большинство в парламенте и выдвигает требования о введении албанского как второго государственного языка, а также о рассмотрении вопросов федерализации страны и обсуждении государственного герба, флага и других символов.



В общем, политический кризис в Македонии очень сложен и многогранен, но у Портникова все просто, как будто и нет в стране многолетнего противостояния национального большинства македонцев с этническими албанцами, которые толкаю Македонию или добрую ее половину в сторону присоединения к Албании. Но у Портникова снова во всем виноват Путин, и на этом точка. статью прочитали: 9 человек Комментарии Материалы по теме - Чья это дилемма: Republic или Обамы? Почему Republic выгораживает Обаму не так интересно, как любопытно то, каким способом издание это делает: недоговаривает, шлифует факты и подводит за руку к нужному выводу. читали: 1 читать далее

