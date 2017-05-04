Ассанж ответил «мяснику Ливии» на обвинения в «пророссийскости»

Всем известно, насколько важную роль сыграл Вашингтон в развитии событий на Ближнем Востоке во второй половине 20-го века и начале 21-го. Тем не менее, в США по-прежнему отрицают свою причастность к жутким преступлениям против человечества и также утверждают, что все их действия в этом регионе были направлены исключительно на развитие демократии! Этим удобным предлогом они оправдали уже не одну войну…

Несмотря на то, что Хиллари Клинтон осталась не у дел, она по-прежнему неустанно заявляет о российском вмешательстве в американские выборы и прочих разносортных бреднях из-за которых она якобы не получила тепленькое место в Овальном кабинете. И вот в недавнем интервью Клинтон сказала, что она проиграла президентские выборы по трем ключевым причинам: вмешательство директора ФБР Джеймса Коми, главы России Владимира Путина и «российского Wikileaks».

А вот руководитель и идейный вдохновитель «Wikileaks» решил, что нельзя пропускать мимо ушей столь серьёзное (хоть и насквозь лживое) обвинение. Джулиан Ассанж поспешил ответить на неосторожные высказывания экс-Госсекретаря США, которые вышли не менее резкими, но зато полностью правдивыми.

«Две лжи на одном скриншоте: мясник Ливии Хиллари Клинтон обвиняет «российский» WikiLeaks, сидя напротив надписи «Она несёт мир», — написал Ассанж в Twitter. В качестве иллюстрации к своему посту он загрузил снимок, на котором запечатлена Хиллари Клинтон, дающая интервью американскому пропагандистскому каналу CNN.



