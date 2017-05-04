Ассанж ответил «мяснику Ливии» на обвинения в «пророссийскости»
Всем известно, насколько важную роль сыграл Вашингтон в развитии событий на Ближнем Востоке во второй половине 20-го века и начале 21-го. Тем не менее, в США по-прежнему отрицают свою причастность к жутким преступлениям против человечества и также утверждают, что все их действия в этом регионе были направлены исключительно на развитие демократии! Этим удобным предлогом они оправдали уже не одну войну…
Несмотря на то, что Хиллари Клинтон осталась не у дел, она по-прежнему неустанно заявляет о российском вмешательстве в американские выборы и прочих разносортных бреднях из-за которых она якобы не получила тепленькое место в Овальном кабинете. И вот в недавнем интервью Клинтон сказала, что она проиграла президентские выборы по трем ключевым причинам: вмешательство директора ФБР Джеймса Коми, главы России Владимира Путина и «российского Wikileaks».
А вот руководитель и идейный вдохновитель «Wikileaks» решил, что нельзя пропускать мимо ушей столь серьёзное (хоть и насквозь лживое) обвинение. Джулиан Ассанж поспешил ответить на неосторожные высказывания экс-Госсекретаря США, которые вышли не менее резкими, но зато полностью правдивыми.
«Две лжи на одном скриншоте: мясник Ливии Хиллари Клинтон обвиняет «российский» WikiLeaks, сидя напротив надписи «Она несёт мир», — написал Ассанж в Twitter. В качестве иллюстрации к своему посту он загрузил снимок, на котором запечатлена Хиллари Клинтон, дающая интервью американскому пропагандистскому каналу CNN.
Реакция достаточно резкая. Хотя если принять во внимание всю ту мерзость, к которой успела приложить руку Хиллари Клинтон в бытность Госсекретарем, то это ещё далеко не все, что следовало бы написать о ней. Однако, кровавая война в Ливии, целью которой выступило свержение Муаммара Кадафи любой ценой, одно из наиболее отвратительных преступлений этой падшей во всех смыслах женщины…
Вашингтон уже достаточно давно использует искусственную оппозицию для свержения неугодных ему режимов, а ООН и вообще все надгосударственные институты закрывают на это глаза. Официальной целью подобных интервенций всегда декларируется борьба с тоталитарными и авторитарными режимами ради распространения и укрепления демократии во всем мире. Однако на деле оказывается, что это не более чем лоббирование интересов крупного бизнеса и имплементация отнюдь негуманной внешнеполитической стратегии Вашингтона!
Евгений Радугин
статью прочитали: 31 человек
Сегодня статей опубликовано не было.
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь