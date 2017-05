архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.05.17 06:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Daily Mail”,

"Russian prostitute charged with extorting $400K out of former Governor Eliot Spitzer tells court the politician should have been arrested for attacking her at the Plaza Hotel" Великобритания - 17 мая 2017 г. Ну ты конкретно попал мужик…. С русскими блядями оно так… Им э-э-э… палец в рот не клади. Откусят. Аманда Ульрих AMANDA ULRICH FOR DAILYMAIL.COM 17 May 2017 Русская эскорт-леди, которая якобы шантажировала бывшего губернатора Элиота Спитцера, заявила, что он должен быть арестован, поскольку, как она утверждает, он совершил нападение на нее . В течение тех двух лет, пока они были вместе, Светлана Трэвис Захарова якобы шантажом вытянула из Спитцера 400 000 долларов. Но, как сообщает New York Daily News, адвокат Захаровой Джозеф Мюррей теперь предлагает рассмотреть факты, представленные прокуратурой, свидетельствующие в поддержку заявления его клиента о том, что Спитцер, в феврале прошлого года, напал на нее в отеле «Плаза». Светлана Трэвис Захарова обвинялась в шантаже губернатора Элиота Спитцера в 2016 году на общую сумму 400 000 долларов. Во вторник она предстала перед судом В первоначальном иске было сказано, что Спитцер заплатил деньги, чтобы остановить Захарову, российскую модель и проститутку, от обнародования факта их «свиданий» Но адвокат Захаровой утверждает, что существуют доказательства того, что Спитцер напал на нее во время конфронтации в отеле «Плаза» в феврале прошлого года 'Мистер Спитцер должен быть арестован, - сказал Мюррей. Адвокат также заявил, что в начале этой юридической драмы, бывший губернатор использовал свое «политическое влияние» в своих интересах. Спитцер, который ушел в отставку с поста губернатора в 2008 году, после того, как его обвинили в переводе более 10000 долларов элитному эскорт-агентству, признался в «отношениях» с Тревис в своём первоначальном иске, поданном в 2016 году. В этом иске говориться, что Спитцер заплатил деньги, чтобы остановить Захарову от обнародования факта их «свиданий», и что ее заявления о его нападении на неё были сделаны в отместку за то, что он оборвал с ней связь. Представители Спитцера в сентябре заявили, что он отозвал иск «без ущерба для интересов какой-либо из сторон». Но закрытие этого гражданского иска, по-видимому, мало что значило для нью-йоркского департамента полиции, который арестовал Тревис и предъявил ей обвинения. В иске Спитцера говорилось, что 13 февраля Захарова «потребовала» встречи с ним во время остановки когда она направлялась из своего дома в Калифорнии в Россию. В нем также говорилось, что она «рассердилась, когда [он] сказал ей, что не хочет поддерживать с ней никаких отношений, что он не намерен более давать ей какую либо собственность и что он намеревается прекратить все контакты с ней». Захарова рассказала полиции после инцидента, что Спитцер душил ее и толкнул ее, когда она рассказала ему о своем плане вернуться в Россию Захарова позвонила в полицию и сказала, что упала, ударилась и порезала себя, утверждал адвокат Спитцера, Адам Кауфманн, в феврале. Спитцер присутствовал, когда полиция прибыла, сказал Кауфманн, и «пытался успокоить её». Когда полиция прибыла, они заметили порез на руке и разбитое стекло, и отвезли ее в больницу. Там она сообщила сотрудникам, что Спитцер душил ее и толкнул ее, когда она рассказала ему о своем плане вернуться в Россию. Но она отказалась сотрудничать с полицией и той же ночью вылетела в Россию.

Из России на Манхэттен:“Путешествие “пять-тысяч-долларов-за-ночь” девушки которая говорит - Секс - это секс, а деньги - это деньги” Я выросла в центральной России. Когда я был маленькой, я хотела быть гидом и увидеть мир. Потом в наш город приехал автобус, который был маленьким, вонючим и без кондиционера. У гида были вьющиеся волосы и пятна пота подмышками. Я подумала, что гиды в Соединенных Штатах, вероятно, выглядят получше. У меня был номер телефона русской женщины, которая сказала, что примет меня. Когда я прилетела в JFK, она велела мне сесть на поезд до Брайтон-Бич, Бруклин. Я знала об этом районе, потому что в русских фильмах это место, где можно купить копченого лосося, икру и красивую одежду, и там живут люди, которые действительно чего-то достигли. Я чувствовала себя счастливой. Когда я вышла на станции, я увидела всех этих уродливых людей, людей в инвалидных колясках, стариков, улицы были вонючие, а люди были одеты в одежду хуже, той что люди носили в Советском Союзе, и вокзал был очень шумным, и я подумала: “Черт, это не та Америка, о которой я слышала”. Я провела там четыре дня, прежде чем встретил девушку, которая сказала, что я могу жить с ней на Манхэттене. Когда я добралась туда и осмотрелась, я поняла эту суету. Я поняла, почему все люди хотят приехать сюда.

Захарову обвиняют в том, что она якобы шантажом вытянула из Спитцера 400 000 долларов. Спитцер, безусловно, не чужд скандалам. Мультимиллионер является сыном магната недвижимости Бернарда Спитцера, и он сделал себе имя в качестве юриста, специализирующегося на коррумпированных финансистах. «Шериф Уолл-стрит» однажды даже рассматривался в качестве кандидата в президенты, а в 2007 году стал 57-м губернатором Нью-Йорка. Но уже в следующем году он был вынужден уйти в отставку, после того как появились сообщения о том, что в течение шести месяцев он провел по меньшей мере семь встреч с проститутками высшего класса, а за несколько лет потратил на девочек-по-вызову, вероятно, до 80 000 долларов. Скандально известный как клиент № 9 VIP-клуба элитного борделя Emperors Club, он подал в отставку на публичной пресс-конференции на которую он пришел вместе со своей женой Сильдой, оставшейся с ним. Захарова в настоящее время освобождена из тюрьмы Райкерс под залог в 1 миллион долларов.



