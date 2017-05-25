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опубликовано редакцией на Переводике 25.05.17 01:39 скаут: civilizaciokapcsolat ; переводчик civilizaciokapcsolat “Index”, Венгрия

Ссылка на оригинал Вот так фейсбучная шутка стала жёсткой российской пропагандой После оккупации крымского полуострова кризис на Востоке Украины был ещё в самом разгаре, когда 10 апреля 2014-го апреля в Чёрное море вошёл ракетный эсминец ВМС США “Дональд Кук”, вооружённый крылатыми ракетами “Томагавк” и системой противоракетной обороны “Иджис”. Военный корабль прибыл в регион, чтобы своим присутствием поддержать восточноевропейских союзников, взволнованных захватом Крыма, принять участие в военных учениях и посетить румынскую и турецкую базы.



Черноморский поход “Дональда Кука” 12 апреля был омрачён серьёзным инцидентом, по которому вдоль и поперёк отписалась мировая пресса: к кораблю приблизились два фронтовых бомбардировщика Су-24, и один из них в полуторачасовом интервале 12 раз близко подлетал к находящемуся в нейтральных водах военному кораблю. Патрулирующие в паре Су-24 не были вооружены, в отличие от “Дональда Кука”. С американской стороны во время действий, названных глубоко непрофессиональными, нарушающей все международные договорённости провокацией - ни самолёты, ни “Дональд Кук” не понесли ущерба, в то же время, согласно официальному заявлению Пентагона, военный корабль “обладал достаточной способностью себя защитить” в случае нападения. В ответном заявлении россияне обвинили НАТО в том, что американский эсминец нарушил конвенцию Монтрё, которая, среди прочего, ограничивает время нахождения в Чёрном море нечерноморских стран.







A USS Donald Cook, фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Alyssa Weeks / US Navy

Кроме взаимных обвинений, ни одна из сторон подробней не комментировала инцидент, после чего военный корабль прибыл в Констанцу на совместные запланированные американо-румынские учения, приняв на палубе в рамках официального визита румынского президента Траяна Басеску. Интересным образом через два года день в день инцидент повторился, с участием находящегося на этот раз в Балтийском море “Дональда Кука” и двух Су-24: российские самолёты в опасной близости симулировали атаку против американского ракетного эсминца в нейтральных водах.



И ещё более интересно, что практически ровно через три года, 15-го апреля 2017-го, новостная программа Вести российского государственного телеканала рассказала о том, что у России есть такое многоцелевое радиоэлектронное оружие, которое может, к примеру, парализовать целый военный корабль. И по утверждениям Вестей, именно это и произошло 12 апреля 2014-го. Итак, вот репортаж о российском радиоэлектронном виде оружия длиной 3 минуты 42 секунды, а в нём – в течение 1 минуты 15-ти секунд – новость об инциденте с “Куком”:

https://youtu.be/vI4uS307ydk



По утверждениям государственного канала, кажущийся невооружённым Су-24 на самом деле был оснащён самым современным радиоэлектронным вооружением, при помощи которого успешно создал помехи и вывел из строя систему противоракетной обороны “Иджис”, сделав этим военный корабль беззащитным. Согласно российским новостям, российский пилот включил систему радиоэлектронного противодействия “Хибины” тогда, когда американский эсминец “поймал” самолёт.



Новость распространялась в российских СМИ очень быстро, а потом и через британскую жёлтую прессу до самого Fox News отчитались о том, как один-единственный военный самолёт сделал небоеспособным современный американский эсминец. Отдельные выпуски новостей уже детально расписывали, как тестирующий систему “Хибины” российский бомбардировщик 12 раз имитировал ракетную атаку против позорным образом парализованного корабля, и это настолько деморализовало слабонервный экипаж, что после того, как “Дональд Кук” поспешно зашёл в Констанцу, 27 опасающихся за свои жизни матросов сразу подали рапорт об отставке.



Если всё это кажется невероятным, не удивляйтесь – оно таковым и является.



Классическая российская пропаганда, самая что ни на есть липа, заезженная фальшивка



Три исследователя цеха Атлантического Совета Digital Forensic Research Lab, занимающегося мониторингом и анализом международных отношений, Бен Ниммо, Ника Алексеева и Донара Бароян основательно покопались в истории, и в опубликованной на Medium статье показали, как приняла форму и распространилась фиктивная история о высокой российской технологии, которая проучила эсминец “Дональд Кук”.



Исследователей повёл по следу несколько странный текст, прозвучавший в выпуске Вестей. Поскольку новость российского телевидения целиком основана на тексте, широко распространённом в российских общественных СМИ, который якобы представляет письмо некоего матроса Джонни к Мэри. По характерным ключевым словам и нашли ещё доступную версию письма, которое можно прочитать здесь целиком - пост в Фейсбуке от 19 апреля 2014-го. Английский текст содержит такие обороты речи, которые далеки от носителя английского языка как родного (ощущение, будто использован автоматический перевод), и в конце поста указывается первоначально русскоязычный источник: пародия от российского политолога Дмитрия Свердлова, журналиста и публициста, на странице fondsk.ru: ”Этот проклятый русский металлолом”.



Письмо американского матроса, которое российское телевидение представило как реальное и основало на нём новость, является целиком фиктивным, высмеивающим американский военный флот текстом, исходит от Седова, который и так с удовольствием бичует Запад на страницах Фонда Стратегической Культуры, и опубликовано было в рубрике "Мнения". Где-то даже забавно, что первоначально русскоязычная запись через два дня после инцидента, уже переведённая экспромтом на английский язык, распространяется на общественных ресурсах как письмо бедного, униженного Джонни, чтобы потом через три года обратным переводом на русский появиться в новостной программе государственного телевидения как заслуживающий доверия источник новости, и, в конце концов, ради английского выпуска программы вновь переводится на английский язык, чтобы вызвать интерес занимающихся изучением распространения фальшивых новостей американских исследователей.



Этим можно было бы и закрыть дело, но всё же стоит обратить внимание на некоторые вещи, которые отлично показывают природу фальшивых новостей:



* Текст Седова после публикации перепостил через два дня сайт под названием freepress.ru в рубрике “юмор”.

* Sputnik News 21 апреля в своём немецком выпуске историю представил так, будто российский Су-24 обнулил американский ракетный эсминец на Чёрном море. Так зародилась фальшивка, которая рассказала о событии, основываясь на тексте Седова.

* О массовой отставке матросов официально рассказало информационное агентство “Новороссия” 18 апреля 2012 года, но впервые упоминалось об этом 14 апреля 2014-го в обнаруженном на pikabu.ru посте (pikabu.ru примерно такой сайт, как наш Szánalmas.hu: шутливый, шокирующий, или представляющий коллекцию порнографических картинок, видео, историй в виде блога).

* 30 апреля 2014-го находящаяся в руках государства Российская Газета уже основательно разбирает, как “Хибины” на “Дональде Куке” вывели из строя систему противоракетной обороны “Иджис”, и, ссылаясь на сообщения в прессе, отчитывается об отставке 27 матросов. Тогда, однако, распространение утки приостановилось.

* И вновь эта липа (hoax) ожила в сентябре 2014-го, теперь уже за пределами России, когда антиамериканский voltairenet.org обобщил и перевёл на испанский материал Российской Газеты. За этим последовали французский, португальский, арабский, немецкий, итальянский, польский и, в конце концов, английский переводы на страницах Voltaire Network.

* Новость от Voltaire Network перепостило множество американских сайтов, распространяющих липовые новости, публикация была, в частности, и на InfoWar, любимце Трампа в бытность его ещё предпринимателем. Однако в мейнстрим она тогда ещё не попала.

* 26-го февраля 2015-го изготовляющая систему радиоэлектронного противодействия “Хибины” КРЭТ, дочернее предприятие Ростеха, в заявлении хвалило свою продукцию. Говоря о “Хибинах”, было подчёркнуто, что их размещали пока только на самолёты Су-30, Су-34 и Су-35, и то, что Су-24 мог использовать систему против эсминца “Дональда Кука”, не что иное, как газетная утка.

* В январе другое заявление от КРЭТ подтверждает, что вся история - нелепая выдумка.

* С момента выпуска Вестей от 15 апреля 2017-го понадобилось лишь четыре дня, чтобы через посредничество британской жёлтой прессы американские мейнстрим-СМИ подхватили новость, этот продукт российской пропаганды проскочил и на Fox News вместе с опровержением. Мейнстрим-СМИ в основном посчитали новость сомнительной, но до источников не докапывались.

* “Альтернативные” новостные сайты (которые нередко заинтересованы лишь в охоте за кликами или подчёркнуто в распространении российской пропаганды под кремлёвским управлением) пракически все без какой-либо критики разместили распространяемые Вестями утку и её различные турбо-версии.

* Венгерские СМИ о первоначальном инциденте почти не сообщили, что можно отнести к тому, что в то время русско-американские склоки происходили часто. Index, к примеру, написал лишь о появлении военного корабля в Чёрном море, в то время как Origo в обобщающей статье упомянули и инцидент.

* В Венгрии случай представили сильнее также альтернативные сайты: пророссийский kuruc.info и “Голос России” 24 апреля 2014-го детально описали американский провал в статье "Американский "Иджис" провалил экзамен на Чёрном море", но и более мелкие сайты и блоги сообщили фальшивку в той или иной форме, с теми или иными отклонениями.



Анализ Digital Forensic Research Lab показывает, что российские фальшивые новости готовятся для внутреннего потребления, для укрепления морали внутри границ, для сплачивания нации, усиления русской идентичности. То, что подобные новости попадают и на Запад, во многом зависит от мейнстрим-СМИ, а также от падкой на сенсации жёлтой прессы. В связи с конкретной историей интерес представляет явление, что она вторично расцвела даже после того, как её опровергли. Отчасти это может указывать на заминки в работе российской государственной пропаганды, а также на то, что бывают периоды, когда не хватает достаточно хорошо продаваемых историй.



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