Парочка сообщений от DEBKAfile

What motivated a Jordanian soldier to murder 3 US instructors? Почему иорданский военный расстрелял 3-х американских инструкторов? DEBKAfile Special Report July 17, 2017 Иорданский солдат, сержант Марик аль-Тувайха, был приговорен к пожизненным каторжным работам за убийство трех американских военных инструкторов в прошлом ноябре, когда их группа подъехала к авиабазе аль-Яфра, где они обучали иорданских военных тактике контртеррористических действий. Американское посольство заявило - суд подтвердил что сержант Мэтью Льюеллен из Миссури, сержант Кевин Макинрой из Аризоны и сержант Джеймс Мориарти из Техаса, "следовали процедуре", когда они были убиты. Их семьи подозревают утаивание какой-то информации. Первоначально иорданские власти утверждали, что они были убиты, когда их транспортное средство не остановилось у ворот базы. Этот случай вызвал целую бурю в США и Иордании. Семьи жертв заявили, что суд был сфальсифицирован после того, как судья отказался позволить принять в качестве свидетельств видеозаписи сделанные у главного на базу. На них запечатлен иорданский солдат, стреляющий в течение шести минут, в то время как инструкторы кричали - “Мы - американцы, мы - друзья”. Иорданский судья также отказался позволить давать показания американскому солдату, который был свидетелем инцидента. Между тем появились группы поддержавшие иорданского солдата и его заявление, что он открыл огонь, когда услышал пистолетный выстрел и он был уверен, что на базу совершено нападение. Он также сказал, что американские инструкторы отказались идентифицировать себя. Отдельная американская военная комиссия, созданная для расследования этого дела, установила, что никаких выстрелов, предварявших нападение на американских солдат, не было и они вели себя согласно процедуре. Debkafile добавляет: Этот случай затронул самые деликатные материи королевства короля Абдуллы. Члены племени Tувайха пользуются славой самых выдающихся воинов королевской армии. Их девиз - “Преданность Богу, Королю и Племени”. Осуждение на длительное тюремное заключение сержанта Марика Аль-Тувайха, может ослабить лояльность племени королевской армии и королю. Поэтому, в недалеком будущем, срок, скорее всего, будет “по-тихому” сокращен. Судья, который приговорил сержанта, приложил все усилия, чтобы закончить дело, не раскрывая мотивов стрельбы обвиняемого по американцам. Связи солдата с самыми экстремистскими салафитскими группами, имеющим сильные симпатии к Исламскому государству, настолько тесные, что он был готов убить трех американских военных инструкторов, необходимо было спрятать, чтобы этот случай не раскрыл масштабов проникновения ИГИЛ в иорданские вооруженные силы.



Russian troops for Quneitra in defiance of Israel Наплевав на мнение Израиля российские войска располагаются в Кунейтре DEBKAfile Exclusive Report July 18, 2017 Российские армейские подразделения готовятся в ближайшие дни выдвинуться в сирийский город Кунейтра и занять позиции вблизи сирийско-израильской границы на Голанах, сообщили debkafile военные источники. Их функции - контроль второй зоны прекращения огня в юго-западной Сирии, определённой президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на встрече в Гамбурге 7 июля. Кунейтра (Quneitra) находится всего только в 5 км от границы Израиля и позиций Армии обороны Израиля, защищающих её. Израиль официально уведомил Вашингтон и Москву, что он настроен категорически против присутствия российских подразделений на его границе. Однако американские и российские чиновники, координирующие осуществление режима прекращения огня, договорились рекомендовать [Израилю] согласиться с развертыванием российских войск. Белый дом и Кремль дали рекомендациям чиновников “зелёный свет”, фактически навязав их Израилю против его воли. Они аргументируют это тем что первая зона прекращения огня, которая была создана на прошлой неделе в районе Деръаа на иорданской границе, быстро развалится, если не будет укреплена второй зоной в Кунейтра. Но, как подчеркивают наши вооруженные силы и разведывательные источники, эти две зоны отличаются в двух главных аспектах. Соглашения, составленные для Деръаа между США, Россией и Иорданией, включали в себя пункт, конкретно предусматривающий отвод иранских и проиранских сил, включая Хизбалла, на расстояние 40km к западу или к северу от демилитаризированного города. Этот пункт никогда не был выполнен. Как впервые сообщила debkafile 16 июля, после того, как российские и чеченские войска выдвинулись в Деръаа в воскресенье, сирийские и иранские силы действительно ушли, но элитное подразделение Хезболла осталось. США, Россия и Иордания коллективно решили не реагировать на это нарушение соглашения о прекращении огня и попробовать его замолчать. Чтобы обеспечить принятие Иорданией нового формата, эти две державы воздержались от обращения к Иерусалиму. Они знали, что встретят полный отказ из-за более ранней ошибки: пункт, предусматривающий 40-километровый отвод иранских и проиранских войск из Деръаа, был упущен из соглашения по Кунейтра - не были учтены настоятельные требования Израиля о его включении. Отсутствие каких бы то ни было обязательств Трампа-Путина в этом отношении оставляет Израиль полностью незащищенным перед присутствием иранских сил и Хизбаллы в радиусе поражения минометного выстрела его границы на Голанах, в области, контролируемой их союзником - российскими вооруженными силами. Именно эта опасность побудила премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступить с телеобращением о полной оппозиции Израиля перемирию Трампа-Путина для юго-западной Сирии, во время его визита в Париж в понедельник, 17 июля, после его переговоров с президентом Эммануэлем Макроном. В очевидной попытке снять тревоги Израиля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал обычное для российского дипломата заявление: "Я могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы гарантировать, что интересы безопасности Израиля в этой структуре полностью приняты во внимание", сказал он позже в понедельник. Тщательное рассмотрение этого комментария показало нашим источникам, что оно было сделано в контексте предыдущего соглашения о прекращении огня, “ко-спонсорами” которого русские сделали Турцию и Иран. Вместо успокоения, этот комментарий был воспринят в Израиле как попытка заявить, что прибытие российских войск в Кунейтра, вопреки настойчивым возражениям Израиля, пройдет гладко.

