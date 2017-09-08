Шпион без лица

07.09.2017

Он управлял разведкой в «Штази» и вместе с армией из полутора тысяч тайных агентов знал о ГДР и ФРГ почти всё. Маркус Вольф – шпион-легенда, лица которого никто не знал, доверился в результате лишь одному человеку – Михаилу Сергеевичу Горбачеву.

Он родился в 1923 году в еврейской семье в Германии – худшего начала представить себе было сложно. Как и миллионы европейских евреев, он, казалось, был обречен на смерть в Холокосте. Тем более что его отец – врач, писатель и видный деятель немецкого коммунистического движения Фридрих Вольф – был убежденным противником фашизма. И в 1934 году, вскоре после прихода Гитлера к власти, Фридрих вместе с семьей бежит через Швейцарию во Францию, а потом – в СССР, где к тому времени на сцене с успехом шли его пьесы. Так юный Маркус впервые оказался в Советском Союзе, с которым потом он будет неразрывно связан всю жизнь.

Во время войны его отец был одним из организаторов антифашистской пропаганды на радио на немецком языке и создателем коммунистического комитета «Советская Германия». Фридрих Вольф удостоился ордена Красного Знамени, а после победы занялся активной политической деятельностью в Восточной Германии, стал дипломатом, послом ГДР в Польше и был признан живым классиком немецкой литературы.

Маркус Вольф унаследовал от отца убеждения и закалку, а навыки оперативной работы получил в школе Коминтерна под Уфой – выпускников этой школы забрасывали в немецкий тыл. Параллельно в 1943 году Маркус поступает в МАИ, но закончить институт ему было не суждено – в мае 1945-го его вместе с отцом отправляют в Германию строить новое социалистическое государство.

И Маркус, повторяя отчасти путь отца, идет работать на радио – знаменитое «Берлинское радио», бывшее до недавнего времени имперским радио Геббельса. Маркус становится профессиональным журналистом – он работает репортером, пишет жесткие политические комментарии на злобу дня, руководит работой редакции. И именно он на весь мир освещает ход Нюрнбергского процесса.

Однако в 1949 году Маркус вслед за отцом переходит на дипломатическую работу и едет работать первым советником посольства ГДР в Москве. Но дипломатическая карьера была недолгой – уже в 1951-м Маркуса вызывают в Берлин и предлагают перейти на работу в разведслужбу. А спустя год Маркус становится руководителем внешней разведки ГДР.

Ему было тогда всего 29 лет – кажется, слишком юный возраст для такой высокой должности. Да и восточногерманская разведка – организация в то время весьма хлипкая, насчитывающая всего дюжину внедренных агентов и еще полсотни, готовившихся к внедрению. Но Маркус Вольф был талантливым человеком и верил в себя. Первым делом он использовал ресурс эмиграции: из ГДР тогда правдами и неправдами бежали на Запад множество немцев, и очень скоро среди них оказались сотни агентов Маркуса. Они оседали в ФРГ, Австрии, Швейцарии – устраивались и обрастали связями. Некоторые из них особо не преуспели, зато другие вошли в историю мирового шпионажа: агент Гюнтер Гийом стал референтом и личным помощником федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта. Разоблачение Гийома стало величайшим политическим скандалом в истории Западной Германии, стоившим Брандту кресла канцлера.

ГДР и ФРГ были связаны тысячью нитей, и это облегчало работу ведомству Маркуса Вольфа. На него работал даже Грегор Гизи – лидер левой фракции в бундестаге ФРГ. А в 1980-е Вольф добыл так необходимую СССР схему дислокации развернутых в Западной Германии американских баллистических ракет средней дальности «Першинг-2». Однако вершиной его профессиональной карьеры стала вербовка высокопоставленного западногерманского контрразведчика Хансаиоахима Тидге, курировавшего всю работу спецслужб ФРГ против ГДР.

Маркус Вольф знал всё, что происходило в Западной Германии, а его люди шпионили по всему миру – от Англии до Анголы. Внешняя разведка ГДР работала как часы – она была частью отлаженного механизма восточногерманского Министерства госбезопасности «Штази», сотрудники которого следили чуть ли не за всеми гражданами своей страны, составляли досье и даже хранили образцы запахов, что должно было помочь служебным собакам. На восточногерманский КГБ работал каждый пятый немец в ГДР – другого примера такого количества агентов на душу населения история не знает до сих пор.

Маркус Вольф – один из архитекторов этой системы – стал живой легендой мира шпионажа, хотя достоверной информации о нем почти не было. Никто даже не знал, как он выглядит, и его называли «Человеком без лица» вплоть до 1979 года, когда западногерманской разведке все-таки удалось заполучить его фотографию.

До поры до времени Маркус Вольф действовал как образцовый винтик им самим же созданной системы. Он казался фанатичным коммунистом – пока дело не дошло до Перестройки. Вольф неожиданно для всех поддержал Горбачева и начавшиеся в СССР и социалистическом лагере реформы. Это шло вразрез с жестко консервативной линией поведения руководства ГДР, и в 1986 году Вольфа отправили в отставку: председатель Госсовета ГДР Эрих Хонеккер надеялся обойтись без перемен, и вольнодумцы на высоких постах ему были не нужны.

Верил ли в конце 1980-х годов Маркус Вольф в коммунизм, мы не знаем. Но генерал-полковник, возглавлявший в течение нескольких десятилетий внешнюю разведку, был человеком умным, опытным и прозорливым – он прекрасно понимал, что заморозить ГДР навсегда нельзя, особенно когда такие перемены начались в СССР.

Так всё и вышло: в 1989 году по Германии пошла волна протестов, Берлинская стена пала, а здание службы внешней разведки ГДР было захвачено народными массами. Вольф в тот момент эмигрировал в СССР, но после путча в августе 1991-го в Москве вернулся в Германию, где был тут же арестован. Его держали в одиночной камере и допрашивали десятки раз – всех, конечно, интересовал поименный список его тайных агентов. Но Вольф так никого и не назвал – ни под следствием, ни позже на суде, ни после освобождения, когда за сведения о сети бывших гэдээровских агентов американцы предлагали ему огромные деньги. Из полученных шести лет Вольф отсидел в итоге всего два года, а потом Конституционный суд ФРГ освободил офицеров разведки ГДР от ответственности.

В 1995-м у Маркуса Вольфа началась новая жизнь – он стал профессиональным писателем, раскрывшим в своих мемуарах тайные нити немецкой и советской политики времен холодной войны и зафиксировавшим для нас ту эпоху. Пенсия в то время у него была крошечной – большой бывшим функционерам при новом режиме не полагалось, но книги приносили ему хороший доход. Кажется, вся объединенная Германия прочитала его книгу-исповедь «Мои агенты были повсюду». Но даже в ней он никого не выдал. Маркус Вольф умер в 2006 году, так и не сказав никому ничего лишнего.

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