Стратегия-2035: плюсы и минусы «плана Кудрина»

Опубликовано 7 сент.

Текст: Михаил Мельников

Глава Центра стратегических разработок намерен бороться с социальными функциями государства

Война экономических стратегий в России подходит к концу. На президентские выборы кандидат от партии власти должен будет пойти с четкой программой хотя бы до 2024-25 годов. И фаворитом в этой гонке является программа Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.





Растянутый шок

«Стратегия-2035» – один из основных кандидатов на роль нашей экономической библии ближайших 15–20 лет. Альтернативные программы готовят Борис Титов со своей «Партией роста» Столыпинского клуба (во власти их лоббирует советник президента Сергей Глазьев) и, возможно, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, которого Bloomberg недавно возвел в «любимцы Путина».

Корни программы ЦСР растут из классических стратегий «шоковой терапии», которые применялись в Восточной Европе в конце 1980-х годов. Нет сомнений, что будь у Кудрина разрешение на «шок», он бы начал именно с него. Но хотя соответствующие реформы ему пришлось растянуть во времени (президент категорически против «резких движений» в этой сфере), суть их точно такая же: новая приватизация, повсеместное внедрение платных услуг, подъем пенсионного возраста, сокращение военного бюджета, принудительное расслоение общества.

И хотя еще ни одна стратегия в России последней четверти века не была выполнена хотя бы наполовину, даже начало реформ может стать решающим поворотным пунктом: есть изменения, которые невозможно откатить без смены власти – и хорошо, если мирной. К ним, безусловно, относится и ряд пунктов программы Кудрина, например, приватизация – продать народное имущество легко, вернуть трудно.

Но самым опасным пунктом плана является жесткое разделение общества на имеющих доступ к качественным социальным услугам и такого доступа лишенных. Сословное расслоение формируется веками, а разрушается почти всегда с большой кровью.

Рост государственных расходов на образование и здравоохранение (до 10,9% ВВП к 2024 году), по мысли Алексея Кудрина, должен сопровождаться постоянным ростом доли платных услуг (до 1,7% ВВП). То есть государство из системы справедливого распределения жизненных благ становится инвестором, который создает инфраструктуру (медицинскую или образовательную), чтобы потом на ней зарабатывать. Например, подразумевается создание некоей ОМС-2, фактически – аналога нынешней ДМС, но с лукавым названием. Число услуг в базовой ОМС будет радикально сокращено, а ОМС-2 будет соответствовать примерно нынешней системе обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что работающие граждане и без того отдают немалую долю доходов по этой статье.





ВШЭ одобряет

Эту стратегию активно поддерживает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, которому свойственно договаривать недосказанное Кудриным. Несмотря на очевидное и долгое падение доходов населения, он, основываясь на неких опросах своей ВШЭ, любит подчеркивать: россияне готовы платить за дополнительные услуги в сфере образования и здравоохранения (31% граждан готов отдавать 5% своих доходов дополнительно). Мы прекрасно знаем, как делаются у нас опросы, но вымогательство этих пяти процентов Кузьминов готов заложить в многолетнюю программу социального развития. Если, конечно, постепенный переход к феодализму в XXI веке можно назвать развитием.

Основной тезис «кудринцев», на котором строится их планирование: экономика у нас нормальная, но мешает всевластие силовиков и привилегированных бизнесменов. Достаточно усмирить «чайкинских» и «сечинских» и жизнь в России наладится. Безусловно, бизнес у нас «кошмарят» почем зря, что приводит к оттоку инициативных людей за рубеж или во «внутреннюю эмиграцию», и бороться с этим надо. Но корень проблемы – в другом.

Стране плохо, производство ничтожное, денег нет, констатируют кудринцы – и никто нас не вытянет, кроме нас самих. В этом Алексей Леонидович совершенно прав – он лишь забывает уточнить, куда ушли деньги «сытых нулевых», кто был тогда, например, министром финансов, настоявшим на создании в США российских суверенных фондов. Но он же, в конце концов, экономист, а не прокурор, он устремлен в будущее, а не роется в грехах прошлого.





Повторение пройденного

Именно Кудрин причастен к построению полностью зависимой от углеводородов экономики, именно он на посту министра финансов ничего не сделал для диверсификации доходов, для вложения сверхприбылей середины 2000-х в реальное производство. Мы точно уверены, что он готов действовать по-другому? Других экономистов у нас правда нет? Мы так и будем вслед за супругой Кузьминова Эльвирой Набиуллиной считать низкую инфляцию главным залогом благоденствия? Сохраняя малую денежную массу (40% ВВП – почти в три раза меньше, чем в Китае), Кудрин не сможет обеспечить бизнесу доступность дешевых «длинных» кредитов, а значит, экономика будет задыхаться без инструмента обмена. Ты делаешь прекрасные табуретки, я изготавливаю отличную плитку, но мы не можем купить товар друг у друга, потому что Центробанк держит активы в США, благодаря чему рублей элементарно не хватает для самых простых процедур. Так и впрямь на биткойны недолго перейти – или на, казалось бы, хорошо забытый бартер.

Бросается в глаза тот факт, что 56-летний экс-министр настроен не только утвердить свою программу, но и возглавить процесс ее выполнения. Именно этим, и ничем иным, можно объяснить подчеркнуто низкие темпы роста, заложенные в Стратегию: Кудрин готовится к превышению планов, он не хочет, чтобы его ловили на прожектерстве и невыполненных обещаниях. Он анонсирует выход на 4,2% роста лишь к 2035 году – при таких темпах остальной мир уйдет далеко вперед.

Стратегия-2035 реалистична, ее действительно можно выполнить. Вот только высок риск, что на выходе мы получим отсталое сословное общество. Оно нам точно нужно?

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