2017 год в мировой политике: мир кипит, как ведьмин котел, но пока не взорвался

<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;">

Ристо Киви<br>

<img width="600" src="https://f11.pmo.ee/Vwo-6M8uW39Q46itMK4bvjl4wDw=/900x485/filters:focal(966x439:1712x1227)/nginx/o/2017/10/18/7228557t1h96ed.jpg" height="323"><br>

Ангела Меркель. | ФОТО: Ralf Hirschberger / AP / Scanpix<article><section>

<p>

В этом году исполнилось сто лет Октябрьской революции в России и 500 лет Реформации, начатой Мартином Лютером в Германии. Оба эти события оказали огромное влияние на мировую историю. 2017-й не принес столь грандиозных явлений, в то же время он оказался достаточно насыщенным.

</p>

</section></article> <section>

<p>

Пришествие Дональда Трампа в Белый дом и его первые неуверенные шаги на пути "make America great again". Выборы в трех крупнейших странах Евросоюза – Франции, Великобритании и Германии. По-прежнему запутанная ситуация на всем Ближнем Востоке: Исламское государство как будто повержено, но вроде бы и нет. Противостояние между Ираном и Саудовской Аравией усиливается и увеличивает напряжение во всем регионе, но пока не спровоцировало масштабного кризиса; Северная Корея под руководством Кем Чен Ына продолжает провокационные испытания ракет и атомных бомб., которые держат мир в напряжении, но пока тоже не громыхнули на весь мир. И - last but not least – президент Си Цзиньпин усилил свои позиции в стране, стремящейся к тому, чтобы стать ключевым игроком в мире.

</p>

<p>

Если попытаться как-то это подытожить, можно сказать, что мир находится в очень турбулентной фазе, старые геополитические соотношения сил сменяются новыми. Странным образом пока это не повлекло за собой масштабных кризисов и войн, которые обычно сопутствуют таким бурлениям. Мир кипит, как ведьмин котел, но пока не взорвался. Несмотря на все мрачные прогнозы в начале года. При этом мировая экономика процветает. Даже долго тлевшие экономики США и Европы оправились от кризиса десятилетней давности и растут. То есть год можно считать удачным.

</p>

<p>

<b>Европа бодро шагает на месте</b>

</p>

<p>

После почти десятилетнего экономического кризиса, покачивания еврозоны на краю финансовой пропасти и Брекзита большинство экспертов в начале года были весьма пессимистичны, а некоторые - даже в панике. Опасались прихода к власти правых популистов во Франции, падения Ангелы Меркель в Германии и начала распада Евросоюза.

</p>

<p>

Этого не произошло.

</p>

<p>

Во Франции кандидат элиты Эммануэль Макрон победил правую популистку Марин Ле Пен, став самым молодым в истории страны и весьма энергичным президентом. Парламентские выборы в свою очередь выиграла срочно созданная под руководством Макрона партия La République En Marche! То есть у макронистов развязаны руки и они могут выполнить свои обещания – быстро вывести Францию и Европу из кризиса. Другое дело, насколько больших успехов они добьются. На данный момент Макрон удостоился иронического прозвища “Наполеон”, а воодушевление и единодушие, царившие в рядах его сторонников еще летом, угасают. Но дела у европейской и французской экономик идут хорошо. Возможно, Макрону удастся провести обещанную реформу и омолодить страну. Энергии ему в любом случае хватает.

</p>

<p>

В Германии тоже все было более-менее в норме. Обе традиционные крупные партии, христианские демократы и социал-демократы, хоть и потеряли мандаты, а радикалы их приобрели, но Меркель по-прежнему у руля и формирует новое правительство. Хотя коалиционные переговоры как-то не хотят продвигаться. Изначально предложенная «коалиция Ямайка» из христианских демократов, свободных демократов и зеленых провалилась. Теперь уже довольно долго идут переговоры о формировании большой коалиции между христианскими и социал-демократами, но дело затягивается. Социал-демократы боятся потерять лицо, а немцы, кажется, подустали от бабушки Меркель. Зато у экономики Германии все хорошо, профицит бюджета колоссальный и даже массовая иммиграция пока не повлекла за собой катастрофу.

</p>

</section> <section>

<p>

С Брекзитом все запутано. Переговоры идут. Но что именно происходит, непонятно даже экспертам. Кажется, суть проблемы в том, что британцы на самом деле не хотят выходить из ЕС. Или хотят, но… хотелось бы им с одной стороны быть в Евросоюзе, а с другой – не быть в нем. Так, как британцы всегда видели свои взаимоотношения с континентом. Брюсселю подобное не нравится, вот и пытается возглавляющая крайне нестойкое правительство премьер Тереза Мэй делать хорошую мину при плохой игре.

</p>

<p>

Распадаться союз пока не собирается. Напомню, что каталонцы, например, хотят выйти не из ЕС, а из Испании. Они очень проевропейски настроены. Другая тема – отношения Брюсселя со становящимися все более сумасбродными Будапештом, Прагой и Варшавой.

</p>

<p>

О европейской интеграции метко сказано, что это похоже на езду на велосипеде – ты либо едешь дальше, либо падаешь. То есть надо ехать дальше. Правда, сейчас это движение на месте. Попытка федералистов вновь начать навязывать европейцам союзное государство – что они с удовольствием сделали бы во главе с президентом комиссии Жан-Клодом Юнкером – пока кажется бесперспективной. Ее форсирование привело бы к противоположному результату.

</p>

<p>

<b>Ближний Восток</b>

</p>

<p>

Ближний Восток всегда был перекрестком истории человечества. Там всегда что-то происходило. И всегда все оставалось приблизительно одинаковым. Как и в 2017-м. В регионе сталкивается бессчетное количество интересов местных и глобальных сил.

</p>

<p>

Главный тренд года – отступление Исламского государства. Разрушением это назвать нельзя, хотя многим этого хотелось бы. Оно потеряло большую часть своей территории, но большая часть бойцов ушла в пустыни, направилась в Афганистан, вернулась в Европу (sic!) или двинулась бог знает куда. Последнее в перспективе наиболее опасно, Исламский экстремизм – многоголовая гидра, убить которую практически невозможно.

</p>

<p>

Позиция Башара Асада в Сирии упрочилась, жестокая гражданская война стихает. Увы, это не означает, что государство ожидают мир и стабильность. Поражение Исламского государства было достигнуто в основном за счет поддержки шиитского правительства Сирии со стороны России и Ирана в сотрудничестве с курдами и при одобрении Турции. Своеобразная коалиция, но важнее то обстоятельство, что подобное развитие неприемлемо для Саудовской Аравии и США.

</p>

<p>

Созданная еще в позапрошлом году Антитеррористическая коалиция исламских стран на своем саммите в Эр-Рияде объявила терроризму священную войну. Прекрасно! Но здесь есть несколько “но”. Во-первых, в организацию, охватывающую 41 страну, не входит ни одна исламская страна, где доминируют шииты. Во-вторых, именно Саудовская Аравия пропагандирует ваххабитский ислам, который является идеологической основой исламского терроризма. Тем самым, если у организации, которую окрестили арабским НАТО, вообще есть какая-то цель, ею может быть только борьба с иранскими претензиями на гегемонию.

</p>

<p>

На Ближнем Востоке основной осью противоречий стало противостояние суннитов, возглавляемых Эр-Риядом, и суннитов, возглавляемых Тегераном. Или вернее, картина настолько сложна и многослойна, что постоянно меняется не только счет и состав игроков на поле, но и то, продолжается ли вообще игра.

</p>

</section> <section>

<p>

Причем еще более захватывающей делает ситуацию неприкрытое сотрудничество саудитов и Израиля против Ирана, которое, естественно, поддерживают США, но которое не вызывает особого восхищения на “арабской улице”. И президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, без сомнения, хотел бы стать в исламском мире халифом на час. Хотя больших шансов у него нет.

</p>

<p>

<b>Сможет ли Трамп перетрубить Си?</b>

</p>

<p>

Происходящее в каждой международной системе определяется в первую очередь соотношением между главенствующими крупными силами. Сегодня двумя такими силами с глобальным охватом являются США и Китайская Народная Республика. В этом свете важнейшим событием года является обнародованная президентом США 9 декабря стратегия национальной безопасности, в которой он признал КНР стратегическим соперником США.

</p>

<p>

В этом нет ничего удивительного, но теперь это официально и публично. Вашингтон давно, мягко говоря, нервничал из-за головокружительного развития Китая. Если до сих пор пытались хотя бы делать вид, что Китай безболезненно интегрируется в либеральный – т.е. тот, где доминируют США – мировой порядок, то теперь Трамп признал: “Вопреки нашим надеждам Китай распространяет свое влияние за счет других”. С точки зрения Вашингтона, этим “другим”, естественно, являются США.

</p>

<p>

Влияние США в мире быстро уменьшается. И эта тенденция в ухдящем году ускорилась. Ядром дипломатии является умение находить друзей и нейтрализовать врагов. Первый год президентства Трампа был крайне недипломатичным. Выход из Парижского соглашения по климату, выступления на тему НАТО и Евросоюза, пустая риторика в адрес Северной Кореи, признание Иерусалима столицей Израиля и некоторые другие шаги могут местами даже быть оправданными, но пока результатом этого стала углубляющаяся международная изоляция Соединенных Штатов. Американские союзники в Европе и Азии больше не осмеливаются рассчитывать на США.

</p>

<p>

В своей речи Трамп указал на желание создать в Тихоокеанском регионе коалицию демократических стран, которая состояла бы, прежде всего, из Индии, Японии и Австралии и цель которой заключалась бы в том, чтобы сдерживать растущие амбиции Китая. Разумный шаг, исходя из классической логики баланса сил, но есть сомнения, что Трамп сможет проводить такую политику. Кредит доверия к Белому дому сейчас невысок.

</p>

<p>

Зато китайский президент Си Цзиньпин на вершине власти. На съезде Коммунистической партии в октябре его позиция усилилась еще больше и ее председателя уже сравнивают с Мао. Победное шествие Народной Республики продолжается быстрее, чем ожидалось. Речь больше не о стране дешевых подрядов, а о растущей звезде в сфере науки и технологий, которая быстро наращивает свое экономическое и геополитическое влияние.

</p>

<p>

Любимым детищем президента Си является проект “Нового шелкового пути”, в который Пекин готов инвестировать миллионы и который должен фундаментально переформатировать экономические и геополитические соотношения силы в Евразии и во всем мире. Дело продвигается, но в уходящем году стали появляться и первые свидетельства политического отступления. Другие страны начинают понимать, что китайцы не занимаются бесплатной раздачей обедов по всему миру, а наращивают свое влияние. Например, воодушевление Шри-Ланки и Пакистана в связи с китайскими инвестициями в этом году значительно уменьшилось. Так что и восхождение Китая на Олимп проходит не без препятствий.

</p>

<p>

Чтобы переиграть Си, Трампу потребовался бы хитрый дипломатический трюк. Но Трамп не особенно ловок. Кроме того, в высшей лиге глобальной политики есть еще несколько игроков во главе с президентом Владимиром Путиным.

</p>

<p>

Позиции Москвы в мировой политике в уходящем году оставались сильными. В отличие от Трампа Путин – умелый дипломат и военно-политическое состояние страны очень хорошее. Однако экономически она слаба, хотя местами Россия играет сверх своих возможностей. Как долго она сможет это делать, покажет будущее. Вероятно, до тех пор, пока народ согласен перебиваться малым. Пока Москва может удерживать свою сильную позицию, умело лавируя между различных сил.

</p>

<p>

<br>

</p>

</section>

Подытоживая, можно сказать, что в 2017 году случилось многое, но ничего потрясающего. Скорее, многие уже известные вещи стали более очевидными.

</blockquote>

<br>

статью прочитали: 133 человек