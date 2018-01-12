Почему в России не верят в сексуальные домогательства

Скандал в Голливуде не утихает. А вот Катрин Денев назвала кампанию #MeToo пуританской. То, как на это реагируют в России, мягко говоря, удивляет писателя Виктора Ерофеева.





Многие актрисы пришли на вручение "Золотого глобуса" во всем черном, чтобы поддержать протест против домогательств в Голливуде

Я провел часть детства в Париже и хорошо помню игрушки тех давних лет, вроде лихих ковбоев на белых лошадках и индейцев с перекошенными от злобы лицами, которые попались в лассо. Теперь таких неполиткорректных игрушек днем с огнем не найти, однако борьба с подлыми инстинктами человеческой природы далеко не закончилась. Об этом свидетельствует нынешний мощный бунт всемирно известных актрис против сексуальных домогательств, который потряс Голливуд, и весть о котором прогремела на весь мир.

Реакция в России на этот бунт, приведший к панической отставке целого ряда продюсеров и политиков западного мира, оказалась почти полностью негативной. В какой-то мере так же негативно Россия реагировала на легализацию однополых браков. Но если такие браки воспринимались как деградация Запада, то скандал, вызванный разоблачением давнишних и новых домогательств, вызвал в России скорее саркастическую улыбку: а как же вообще жить без домогательств?

Отрицательная реакция на акцию #MeToo ("Я тоже"), которая выявило массовость домогательств, у нас в стране объединила всех тех, кто вообще никогда не объединялся: поклонники путинской власти и оппозиционеры, консерваторы и радикалы, коммунисты и капиталисты, бизнесмены и их прислуга, знаменитые русские актрисы и "простые люди" - все они пожали сначала плечами, а потом дружно рассмеялись.

Те журналисты, которые хотели бы высказаться более определенно, заявляют, что американские актрисы сначала использовали результаты домогательств как социальный лифт, поднявший их на вершину славы, а затем через много лет устроили себе дополнительный самопиар. Публицисты, склонные к философским размышлениям, рассуждают о том, что домогательства являются так или иначе двигателем человеческого размножения. Ну и, наконец, почти все, кто в России подумал о скандале в Голливуде, считают, что актрисы сами любят спать с режиссерами, а секретарши - с начальниками, потому что это их возвышает в собственных глазах и вообще так устроен мир.

Российская ироническая реакция на черные платья актрис, надетые на торжественную церемонию в знак солидарности с жертвами харассмента, как и все остальные шуточки по поводу скандала, говорит о том, что в России мы не просто отстаем от западного видения современной морали, но в какой-то момент наши дороги разошлись. На какой-то развилке мы пошли в разные стороны.

Возможно, этой развилкой можно считать гуманистический комплекс послевоенных лет на Западе, который был потрясен нацистскими злодеяниями и который начал борьбу с человеческой агрессивностью. Ну эта борьба не сразу отменила игрушечных ковбоев и индейцев, но постепенно она утвердила в западном мире идеи пацифизма, уважение к "другим", которые думают иначе, и постепенно идеи политической корректности стали доминировать. На этом пути были совершены определенные ошибки, были предприняты попытки цензурировать книги прошлых лет или запретить изображения ангелочков в голом виде (сам видел такую запретную ерунду в Канаде), но идея борьбы с агрессивностью, несомненно, важна. И само движение феминизма, которое тоже в России не очень-то популярно, было во многом рождено реакцией на агрессивность.

Нынешний голливудский скандал стал новым витком борьбы человека с человеческой агрессией. Новейшая история западного мира представляет собой успешное подавление агрессивных инстинктов, которые вытесняются эмпатией, любовью, толерантностью.

Русское общество, напротив, до сих пор страдает культом силы. Для него положительным идеалом остается мачизм, образы которого используются и в рекламных целях для прославления Путина, который то скачет полуобнаженный на коне, то героически поднимается в небо со стаей птиц, то бесстрашно опускается на морское дно.

Идеал мужчины-охотника, коллекционера своих интимных побед, опытного соблазнителя и легкомысленного женоненавистника - все это крутится в русском сознании как в барабане стиральной машине и конца этому пока не предвидится. Многие русские женщины с удовольствием подыгрывают таким представлениям, оказываясь в положении желанных сексуальных объектов с тем, чтобы упрочить свое положение в жестоком и часто беспощадном мире бедности и разбитых моральных основ. Миллионы русских женщин пострадали и страдают от сексуального насилия, но где-то в глубине общественного сознания это считается если не допустимым, то хотя бы объяснимым по понятиям человеческой природы.

Как можно жить без домогательств? - удивляются в России. На Западе на тот же вопрос отвечают: давайте искать выход.

Конечно, тайны эротической жизни остаются неразгаданными, и никто не решится сказать, как устроен сексуальный мир человека. Сексуальные отношения между людьми никогда не отличались полной прозрачностью. Мечты сексологов-гуманистов о здоровом сексе до сих пор не реализовались в полной мере в "живой жизни". Упорядочить влюбленность, стереть с лица земли похотливость, организовать воспитание страсти и влечения трудно, да и нужно ли?

Но в любом случае необходимо сопротивляться насилию, и именно в этом основа голливудского бунта сегодня. И именно этим он мне понятен, а вот культ силы - пора с ним расставаться.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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