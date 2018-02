архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.02.18 06:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”, США - 09 февраля 2018 г. “Меня зовут Бендер. Остап Бендер” или “Джентльмен в поисках десятки [миллионов долларов]” U.S. Spies, Seeking to Retrieve Cyberweapons, Paid Russian Peddling Trump Secrets” Американские разведслужбы, пытаясь получить обратно своё кибероружие, заплатили русскому за даром никому не нужные пустяковые “секреты Трампа”

Штаб-квартира Агентства национальной безопасности в Форт-Мид, штат Мэриленд. Credit Jim Lo Scalzo/European Pressphoto Agency By Matthew Rosenberg Feb. 9, 2018 BERLIN — В прошлом году, после нескольких месяцев секретных переговоров, один мутный русский развел американских разведчиков на 100,000$, пообещав вернуть украденное кибероружие Агентства национальной безопасности. По словам представителей американских и европейских разведслужб, сделка, заключенная по его настоянию, включала в себя компроментирующие материалы на президента Трампа. По словам американских чиновников и русского (из записей полученных Нью-Йорк таймс), наличные, доставленные в чемодане в гостиничный номер берлинского отеля в сентябре, были первым взносом из общей суммы выплаты 1 миллион долларов. Кража секретных инструментов кибервзлома стала большим ударом для АНБ, и агентство изо всех сил пыталось получить полный список того что было украдено. Несколько сотрудников американской разведслужбы заявили, что они ясно дали понять, что им не нужен материал на Трампа от русского, который подозревался в теневых связях с российской разведкой и восточноевропейским киберкриминалитетом. Он утверждал, что данная информация покажет связь президента с его партнерами в России. Вместо того, чтобы предоставить [перечень украденных] инструментов кибервзлома, русский передал непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию, касающуюся г-на Трампа и других, включающую банковские документы, электронные письма, и, якобы, данные российской разведки. Сотрудники разведки Соединенных Штатов сказали, что они отказались от сделки, потому что опасались быть втянутыми в операцию русских, призванную посеять разногласия в американском правительстве. Они также боялись политически негативных последствий в Вашингтоне, если выяснится что они покупали сфабрикованную информацию о президенте. ЦРУ отказалось комментировать переговоры с российским продавцом. АНБ, разработавшее большую часть тех инструментов кибервзлома, которые американцы стремились возвратить, сказало только, что “все сотрудники АНБ дают пожизненное обязательство о неразглашении информации”. Переговоры в Европе в прошлом году были описаны американскими и европейскими сотрудниками разведки (которые говорили на условиях анонимности), для того чтобы обсудить тайную операцию и русского. Официальные представители США работали через посредника — американского бизнесмена, базирующегося в Германии — чтобы сохранить возможность правдоподобно отрицать своё участие. Были встречи в провинциальных немецких городках, фигурирующих в ранних шпионских романах Джона ле Карре, и передачи данных в пятизвездочных отелях Берлина. Американские спецслужбы несколько месяцев отслеживали рейсы русского в Берлин, его рандеву с любовницей в Вене и его поездки домой в Санкт-Петербург, заявили сотрудники разведки. АНБ даже использовало, чуть ли не дюжину раз, свой официальный аккаунт в Твиттере, чтобы послать закодированные сообщения русскому. Эпизод закончился в этом году - американские разведчики выгнали русского из Западной Европы, посоветовав ему не возвращаться, если он дорожит своей свободой, рассказал американский бизнесмен. Материал на Трампа отдали одному американцу, который спрятал его в Европе. Русский утверждал, что имеет доступ к сногсшибательной коллекции секретов, которые включают всё - от кодов кибероружия, украденного у АНБ и ЦРУ, до, как он сказал, видеозаписи того как г-н Трамп развлекается с проститутками в гостиничном номере в Москве в 2013 г. Всё это - по словам американских и европейских чиновников и русского, который согласился быть интервьюируемым в Германии на условиях анонимности. Никаких доказательств того что такое видео существует , предъявлено не было. Русский был известен американским и европейским чиновникам его связями с российской разведкой и киберпреступниками — двумя группами, подозреваемыми в краже инструментов кибервзлома у АНБ и ЦРУ. Но его очевидное стремление продать американским разведчикам “kompromat” на Трампа (“kompromat”— русский термин для информации которая дает возможность воздействовать на кого-либо) вызвало среди чиновников подозрения , что он является частью операции, направленной на то чтобы “скормить” эту информацию спецслужбам Соединенных Штатов и настроить их против г-на Трампа. До того, на переговорах, он, например, опустил запрашиваемую цену с, приблизительно, 10 миллионов долларов до чуть более чем 1 миллиона. Затем, несколько месяцев спустя, он показал американскому бизнесмену 15-секундное видео, показывающего мужчину разговаривающего в комнате с двумя женщинами. Звука у видео не было и не было никакого способа проверить, был ли человек на видео г-ном Трампом, как утверждал русский. Но выбор места проведения показа усилил американские подозрения относительно российской операции: просмотр проходил в российском посольстве в Берлине, рассказал бизнесмен. Были и другие вопросы касающиеся надежности русского. У него была история отмывания грязных денег и хлипкое, с точки зрения законности, бизнес-прикрытие — почти обанкротившаяся компания, которая, по британским регистрационным бумагам, продавала портативные грили для уличных торговцев сосисками,. “Границы между представителем организованной преступности, офицером российской разведки и русским, который знает каких-то парней из российских спецслужб - размыты, и они все сливаются в одно” сказал Стивен Л. Холл, бывший руководитель операций ЦРУ в России. “Это трудно - пытаться понять с западной точки зрения - как действуют Россия и русские”. Сотрудники американской разведки также опасались предполагаемого компромата, который русский хотел продать. Они представляли себе эту информацию, особенно видео, как материал для бульварных газет, а не как подборку разведданных, заявили американские чиновники. Но американцы отчаянно хотели получить инструменты кибервзлома. Кибероружие было создано, чтобы взламывать компьютерные сети России, Китая и других конкурирующих держав. Вместо этого они оказались в руках таинственной группы, называющей себя Shadow Brokers, которая с тех пор предоставила хакерам возможность инфицировать миллионы компьютеров во всем мире, нанеся вред больницам, фабрикам и компаниям. Но никто из чиновников не хотел отказываться от информации, которая, как они думали, могла бы помочь определить что, именно произошло. “Это одна из проблем которые сбивают с толку и заводят контрразведку в глухие дебри — никто не хочет оказаться в положении когда мы списали его, а потом через пять лет - “Нихренасе! А мужик-то был настоящий” сказал г-н Холл. Американские спецслужбы полагают, что российские разведслужбы видят глубокие политические разногласия в Соединенных Штатах как новую возможность разжечь межпартийную напряженность. Они говорят, что российские хакеры нацелились на базы данных американских избирателей перед промежуточными выборами в этом году, и используют армии ботов, чтобы продвигать идеологические линии различных партий в социальных сетях. Русские также особенно стремятся поставить под сомнение расследования (федеральных органов власти и Конгресса) российского вмешательства, заявили сотрудники американских разведслужб. Часть этих усилий, по словам чиновников, похоже направлена на распространение информации, которая очень сильно смахивает на неподтвержденные сообщения о деловых отношениях г-на Трампа с Россией, включая подразумеваемое видео, существование которого г-н Трамп неоднократно отрицал. Слухи о том, что российская разведка обладает таким видео, появились более года назад в сенсационном, неизвестной достоверности досье, собранном бывшим британским шпионом, и оплаченном демократами. С тех пор, по крайней мере, четверо русских, связанных со шпионским и криминальным мирами появлялись в Центральной и Восточной Европе, предлагая американским политтехнологам, частным детективам и шпионам, купить у них kompromat, который подтвердил бы информацию содержащуюся в досье, заявили сотрудники разведслужб. Американские чиновники подозревают, что, по крайней мере, некоторые из этих продавцов работали на разведслужбы России. "Таймс" получила четыре документа из тех, которые русский в Германии пытался продать американской разведке ("Таймс" не платила за эти материалы). Все они, как подразумевается, являются российскими разведсводками, и сфокусированы на партнерах г-на Трампа. Один документ посвящен Картеру Пэйджу, бывшему советнику избирательной кампании м-ра Трампа, который был в центре расследования ФБР; другой - Роберту и Ребекке Мерсер, миллиардерам-донорам республиканцев. Все четыре, похоже, полностью составлены из информации полученной из новостей, а не из разведывательных источников. К тому же они содержат стилистические и грамматические обороты, как правило, не используемые в российских разведсводках, сказал Юрий Швец, бывший офицер КГБ, многие годы проработавший как шпион в Вашингтоне, прежде чем иммигрировать в Соединенные Штаты после окончания холодной войны. Американские шпионы не единственные, кто имел дело с русскими, утверждавшими что у них есть секреты на продажу. Коди Ширер, американский политтехнолог со связями в Демократической партии, больше полугода мотался по всей Восточной Европе, чтобы приобрести предполагаемый kompromat от “своего” русского, рассказали люди, знакомые с его усилиями. Они говорили на условиях анонимности, чтобы не испортить отношения с ним. Когда его с трудом “поймали” по телефону в конце прошлого года, г-н Ширер сказал только, что “он работает над грандиозным проектом — ты знаешь что это, и не должен спрашивать об этом”. И повесил трубку. Проект г-на Ширера вырос из той работы которую он начал во время кампании 2016 года, когда он собирал материалы, как досье, которые включали разговоры о видео и российских выплатах помошникам Трампа. В любом случае не ясно, что г-н Ширер смог купить. До переговоров с русским американцы, в Вене, имели дело с хакером, известным американским разведчикам только своей кличкой Карло. В начале 2017 года, он предложил предоставить им полный набор инструментов кибервзлома, которые были в руках Shadow Brokers и именах других людей в его сети, рассказали американские чиновники. В обмен на это он хотел получить иммунитет от судебного преследования в Соединенных Штатах. Но соглашение об иммунитете сорвалось и тогда разведслужбы решили сделать то что они умеют делать лучше всего - купить необходимые им данные. В этот момент и появился в Германии русский и сказал что он может их продать. Как и Карло, он уже раньше имел дело с американскими оперативниками, сказали американские и европейские чиновники. Он был своего рода посредником, брокером от российской ФСБ, преемницы советского КГБ. Американские разведчики сказали, что он был напрямую связан с Николаем Патрушевым, бывшим директором ФСБ, и что они знали о его предыдущих делах, когда он помогал проводить незаконные поставки полудрагоценных металлов для российского олигарха. До апреля казалось, что сделка состоится. Несколько чиновников ЦРУ из главного офиса агентства даже ездили в Берлин, чтобы помочь местному отделению организовать операцию. В небольшом баре в бывшем сердце Западного Берлина русский вручил американскому посреднику флешку с небольшой частью данных, которые должны были служить образчиком того, какая информация будет предоставлена в дальнейшем, рассказали американские чиновники. Но сделка расстроилась. Американские спецслужбы решили, что данные были действительно от Shadow Brokers, но это были материалы которые группа уже обнародовала. В результате ЦРУ заявило, что не заплатит ничего, рассказали американские чиновники. Русский был разъярен. Но тем не менее, переговоры ни шатко, ни валко продолжались до сентября, когда обе стороны согласились попробовать еще раз. В конце месяца американский бизнесмен доставил первую выплату - 100,000$. Некоторые чиновники говорят, что это были деньги правительства США, но проведенные по неофициальным каналам. Несколько недель спустя русский начал передавать данные. Но, в многочисленных передачах в октябре и декабре, почти все из того, что он передавал, было связано с выборами 2016 года и предполагаемыми связями партнеров г-на Трампа с Россией, а не с инструментами кибервзлома АНБ или ЦРУ. В декабре русский сказал, что он говорил американскому посреднику, что он предоставляет материалы на Трампа и, по приказу высокопоставленных сотрудников российской разведки, придерживает материалы о кибероружии. В начале этого года американцы дали ему ещё один, последний, шанс. Русский снова появился только с оправданиями. Тогда, американцы предложили ему выбор: начинайте работать на нас и предоставьте имена людей входящих в вашу сеть — или возвращайтесь в Россию и не появляйтесь здесь больше никогда. Русский думал недолго. Он сделал глоток клюквенного сока из стакана который держал в руках, взял свою сумку, сказал “Спасибо”. И ушел.

(От переводчика: очень хотелось сделать две вещи: вставить в эту эпопею картинку: и закончить её цитатой из Пушкина: "[Вышиб дно] и вышел вон", но оставил всё как оригинале - перевод всё-таки)))





















В ЦРУ опровергли, что заплатили ушлому россиянину 100 тысяч долларов за обман 02:37 – 11.2.2018

02:37 – 11.2.2018 Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опровергает информацию из опубликованных 9 февраля в The New York Times и The Intercept статей, в которых утверждалось, что спецслужбы США заплатили 100 тысяч долларов некоему "русскому информатору" за непроверенную информацию. Об этом РИА "Новости" заявила представитель ведомства Николь де Хэй, а изданию Washington Examiner - начальник отдела по связям с общественностью ЦРУ Дин Бойд. "Люди, которых надули в действительности, - это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг (журналисты NYT и Intercept. - Прим. ред.). Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, - абсолютная неправда", - заявили представители ЦРУ. Напомним, как утверждают NYT и Intercept, сотрудники американских разведывательных служб заплатили 100 тысяч долларов некоему россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США секретное кибероружие. При этом россиянин также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа, оценив свои услуги в 1 млн долларов. По данным NYT, спецслужбы США заинтересовало только "секретное кибероружие". За него они якобы и заплатили россиянину 100 тысяч долларов в сентябре прошлого года. Однако вместо украденного программного обеспечения тот передал ЦРУ "непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки". После провала в ЦРУ предположили, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство. Критически прокомментировал публикацию в The New York Times и президент Дональд Трамп, напомнив, что ранее в СМИ сообщалось, будто за "фальшивые секреты" о нем предлагали 10 млн долларов, а теперь все скатилось до 1 млн долларов. "Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все выходит наружу - осушим это болото!" - написал Трамп в Twitter.







