В Тель-Авиве случилась паника

Израиль подумал,

Израиль подумал,

Израиль подумал -

Война началась!

Военные самолеты проводили репетицию предстоящего авиашоу, а никакого предварительного объявления для населения, которое находится в тревожном ожидании из-за нарастающего напряжения в отношениях с Сирией, об этом сделано не было

13 апреля 2018





Дежурные телефонные линии израильской полиции “раскалились до красна” в четверг, когда военные самолеты с ревом носились над тель-авивским побережьем, выпуская тепловые ловушки и выполняя фигуры высшего пилотажа, и всё это - во время огромной напряженности на границе с Сирией.

А это была просто репетиция – такие полеты практикуются каждый год – для подготовки к предстоящему празднованию Дня независимости Израиля, но никакого предварительного объявления об этом сделано не было.

“От взволнованных граждан было получено множество звонков, они сообщали о шуме от эскадрильи самолетов летавших в районе Тель-Авива” говорится в заявлении полиции. “Мы хотели бы четко заявить, что это была тренировка перед авиашоу на День независимости. Никакой чрезвычайной ситуации нет”.

Вооруженные силы позже сделали заявление, принесли извинения за панику, и перечислили места и время проведения дальнейших репетиций на следующие несколько дней перед ежегодным авиапоказом, когда зрители переполнят тель-авивское побережье.

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