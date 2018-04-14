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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.18 07:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Тель-Авиве случилась паника

Израиль подумал, 

     Израиль подумал, 

         Израиль подумал - 

             Война  началась!

Военные самолеты проводили  репетицию предстоящего авиашоу, а никакого  предварительного объявления для населения,  которое находится в тревожном ожидании из-за  нарастающего напряжения в отношениях с Сирией, об  этом сделано не было

13 апреля 2018


Дежурные телефонные линии израильской   полиции “раскалились до красна” в четверг,  когда военные самолеты с ревом носились над  тель-авивским побережьем, выпуская тепловые ловушки   и выполняя фигуры высшего пилотажа, и всё это - во время  огромной напряженности на границе с Сирией.

А  это была просто репетиция –  такие полеты практикуются каждый год – для подготовки  к предстоящему празднованию Дня независимости Израиля, но никакого   предварительного объявления об этом сделано не было.

“От взволнованных граждан  было получено множество звонков,   они сообщали о шуме от эскадрильи  самолетов летавших в районе Тель-Авива” говорится  в заявлении полиции. “Мы хотели бы четко заявить, что  это была тренировка перед авиашоу на День независимости. Никакой чрезвычайной ситуации  нет”.

Вооруженные силы позже сделали заявление, принесли  извинения за панику, и перечислили места и время  проведения дальнейших репетиций на следующие несколько дней перед  ежегодным авиапоказом, когда зрители переполнят тель-авивское побережье.

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теги: Израиль  
   
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