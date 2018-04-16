А что реально сказал Лавров?

Что нового сказал Сергей Лавров о "деле Скрипалей" на 26 ежегодной ассамблее СВОП?





Сегодня в подмосковном пансионате "Лесные дали" завершилась очередная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).





Так уж получилось, что участвовал в работе всех из них....





Тема заседания: "Единство и борьба: Как развиваться в условиях противостояния 21 века".

Традиционно серьезное, глубокое обсуждение проблем.

Как обычно, в центре внимания Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подробный, очень острый и принципиальный разговор о российско-американских отношениях, НАТО, Ближнем Востоке, Карабахе и Азербайджане, Турции, Афганистане, Украине, Индии, Китае, Японии, деловых и профессиональных качествах ряда наших современных зарубежных "партнеров".

По традициям СВОП общение конфиденциально и его содержание не разглашается.

Однако, краткая информация о "деле Скрипалей" была оглашена им в открытом режиме.

После завершения двух с лишним часового общения с Сергеем Лавровым, к трем уважаемым и высопрофессиональным генералам подошли с вопросами люди не военные:

- А что реально сказал Лавров? Что стоит за его словами?





Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес.

1. Информация Сергея Лаврова о результатах швейцарской экспертизы просто взрывает ситуацию.





2. После нее реальным профессионалам (как нашим, так и зарубежным) все становится совершенно ясно.

Зарубежных очень жалко - им придется невероятно изворачиваться.

Похоже, что наши спецслужбы получили полный текст тщательнейшим образом скрывавшегося доклада профильной швейцарской лаборатории.

Доклада, ставящего все на свои места!

Гордимся тем бойцом невидимого фронта , который смог это сделать!

Опровергать самим себя швейцарцам будет крайне нелегко....

У их три варианта:

- если они заявят, что произошла ошибочка, что они не разобрались, что секретарша напутала, не ту кнопку нажала, что БИЗЕТа не было, то это для них "одним местом сесть на раскаленную сковородку" - это не лаборатория, а цирк с клоунами, полная потеря авторитета, значит надо говорить правду;

- если они подтвердят, что БИЗЕТ был, то это может означать только ОДНО: Тереза просто врала, грандиозный скандал, огромный кризис и отставка британского правительства со всеми вытекающими обстоятельствами, что для них тоже невозможно;

- значит швейцарцам надо "залечь как подводная лодка и позывных не передавать - ОЗХО занимайся сама!

Решите все за нас и без нас!!!





3. Что реально подтвердили швейцарцы?

Что веществ было два.

Первое, производящееся в США и Великобритании, под названием БИЗЕТ.

Оно очень похоже на то средство, которое применили в отношении М.Кадаффи и его охраны, выведя на время их из строя, когда он прорывался из Сирта.

Оно действует через 30-40 минут, "парализует" человека, и, без всяких антидотов, прекращает свое действие в течение трех - четырех суток.

Люди не просто живы, а достаточно быстро восстанавливаются.

Ничего не напоминает?

Следы этого вещества и найдены на месте обнаружения Скрипалей.

Посмотрите на видео убийства Кадаффи и вы легко представите как выглядел Срипаль через пару дней после попадания в больницу.

Все?

Нет!





4. На том же месте найдены и следы другого вещества, похожего на то, что называют "Новичком".

Но вот беда - средство оказалось ЧИСТЫМ.

А ЕСЛИ ОНО НАХОДИЛОСЬ НА ЭТОЙ СКАМЕЙКЕ НЕДЕЛЮ И БОЛЕЕ - ОНО НЕИЗБЕЖНО ДОЛЖНО БЫЛО ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ СТОЛЬ ЧИСТЫМ...

Можно предположить, что его нанесли ПОЗЖЕ?





5. Что это означает?

"Вполне обоснованно можно утверждать" следующее:

- Скрипали отравились британским спецсредством за 30-40 минут до того времени, когда их нашли на скамейке, как раз в тот период, когда они были с отключенными телефонами;

- это же вещество, намного ослабленное за прошедшее время, слегка подействовало и на сержанта полиции;

- было ли это сделано специально или случайно - надо разбираться;

- британские власти с радостью и громко "кукарекнули" про отравление;

- потом с ужасом осознали, что "за базар надо отвечать";

- скорее всего нужное им вещество (для подтверждения своей версии) они поспешно стали наносить на скамейку и еще куда то, где надо создать видимость их легенды, вот для чего и нужны были "космонавты" в скафандрах, появившиеся намного позже, когда вокруг уже сотни людей погуляли и ничего;

- так, с большой долей вероятности, можно утверждать, что они "пободяжили" и с анализами крови;

- но тут неизбежны ошибки, хорошо понятные профессионалам, понятно что англичане избежать их не смогли....., ибо невозможно предусмотреть все в столь сложной комбинации;

- именно поэтому абсолютная засекреченность - итак многочисленные ляпы и проколы постоянно вылазят наружу.





6. В этих условиях - для них сейчас главное грамотно выкрутить руки послушной и покорной ОЗХО!

Что сделала ОСХО (Организация по запрещению химического оружия)?

Она "просто" тихо исключила материал об английском газе (спецсредстве) и упомянула только "подозреваемый"!

О нем ведь тоже в заключении говорится.

Все прелестно, "прекрасная маркиза"!

Все красиво, тихо, великолепно, и тут Лавров с с швейцарским заключением!!!

Караулллл!

Пазл ПОЛНОСТЬЮ СЛОЖИЛСЯ.

Но в появившейся в результате картине России НЕТ, а Британия стоит в полный рост и в самой извращенной позе.....





7. Что сейчас будут делать?

Скорее всего следующее:

- во-первых, максимально, каким угодно способом, замалчивать информацию МИД России;

- НИЧЕГО не говорить про БИЗЕТ;

- во-вторых, быстро договориться с швейцарцами, что бы они сами ничего не комментировали (вдруг проболтаются!);

- ОСХО поспешно начать что нибудь придумывать, что бы объяснить свой поступок (все во имя человека, английское вещество незначительно, а вдруг примесь и т.п.);

- усилить поток фейков и прочих "новостей", что бы заглушить суть.

А суть проста: единственно непротиворечивой версией, легко, спокойно, абсолютно обоснованно и химически логично объясняющей ВСЕ произошедшие события (включая выживших животных и здоровых соседей), является версия, напрямую вытекающая из швейцарского заключения.

Приехали...





Ждем третьего акта скрипалиного трагибалета!

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